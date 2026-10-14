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Cara mendapatkan tiket Schalke 04 vs RB Leipzig: harga tiket Bundesliga, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Schalke 04
RB Leipzig
Bundesliga

Schalke 04 menghadapi RB Leipzig di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Schalke 04 menjamu RB Leipzig pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen.

Dalam beberapa pertemuan terakhir mereka di liga sebelum Schalke absen dari kasta tertinggi, Leipzig mencatatkan hasil yang kuat, termasuk kemenangan 4–2 di Red Bull Arena dan kemenangan 6–1 di Gelsenkirchen pada musim 2022–23. Kemenangan terakhir Schalke atas Leipzig dalam pertandingan kompetitif terjadi saat mereka menang 1–0 di kandang lawan pada Januari 2023.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Schalke 04 vs RB Leipzig, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Schalke 04 vs RB Leipzig dimulai?

Schalke 04 vs RB Leipzig dimulai pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen.

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Bundesliga - Pekan 8
VELTINS-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Schalke 04 vs RB Leipzig?

Ada beberapa pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara FC Schalke 04 dan RB Leipzig:

1. Kanal resmi klub

  • Toko tiket resmi S04: Tiket dapat dibeli langsung melalui platform daring resmi Schalke 04. Perlu diingat, anggota resmi klub mendapat kesempatan membeli lebih awal. Karena Schalke memiliki basis penggemar yang sangat besar, tiket pertandingan yang banyak diminati kerap habis pada tahap eksklusif ini sebelum penjualan dibuka untuk umum.

2. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Schalke 04 vs RB Leipzig?

Harga tiket pertandingan Bundesliga antara FC Schalke 04 dan RB Leipzig bervariasi, tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi atau pasar penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

  • Area berdiri (sektor suporter): €15 hingga €20 untuk suporter di belakang gawang pada blok pendukung tuan rumah.
  • Kategori kursi standar (kategori 3 & 4, tribun atas): €26 hingga €45 untuk blok tribun atas dan kursi dengan pemandangan dari sudut lapangan.
  • Kategori kursi standar (kategori 1 & 2, tribun bawah/tengah): €50 hingga €62 untuk kursi premium dengan pemandangan memanjang lapangan dari sisi lapangan.
  • Paket VIP & keramahtamahan: €150 hingga €400 lebih untuk akses lounge eksklusif dan kursi premium berbantalan.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan klub telah habis, platform penjualan kembali seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tiket penjualan kembali termurah/tribun atas: Mulai sekitar €35 hingga €75, bergantung pada ketersediaan tiket saat itu dan perubahan permintaan.
  • Harga rata-rata di pasar penjualan kembali: Biasanya berkisar dari €250 hingga €350 lebih untuk kursi standar saat hari pertandingan yang banyak diminati semakin dekat.
  • Tiket penjualan kembali tribun bawah premium & VIP:€500 hingga €1.000 lebih, bergantung pada blok tertentu, jarak ke lapangan, dan kelangkaan tiket.

Bundesliga Schalke 04 vs RB Leipzig: Semua yang perlu diketahui

Performa Schalke 04 vs RB Leipzig

Schalke meraih tujuh poin dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbarunya adalah kemenangan 5-2 atas Oberhausen dalam pertandingan persahabatan, sedangkan hasil terakhirnya di Bundesliga adalah imbang 0-0 melawan Elversberg. Kekalahan 3-0 di Augsburg pada laga pembuka tetap menjadi satu-satunya kekalahan mereka di liga dalam periode tersebut. Hasil imbang dan kemenangan berturut-turut sejak itu menunjukkan bahwa Schalke mulai beradaptasi di kasta tertinggi.

Leipzig menang dua kali dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan 2-0 dari Bayer Leverkusen di Bundesliga, setelah sebelumnya menang 5-0 atas Hamburger SV di liga. Dalam lima pertandingan itu, Leipzig mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan gol, catatan yang mencerminkan produktivitas serangan sekaligus kerentanan pertahanan mereka.

S04

S04 - Performa

FCU
M1-3
ELV
S0-0
RWO
M2-5
LUS
M0-1
SCF
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RBL

RBL - Performa

COM
K4-1
HSV
M5-0
B04
K2-0
SGE
M6-0
PSV
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Schalke 04 vs RB Leipzig: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2023, ketika Leipzig menang 4-2 di kandang dalam pertandingan Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Leipzig mendominasi dengan empat kemenangan, sementara Schalke meraih satu kemenangan. Leipzig mencetak 18 gol dan hanya kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut. Satu-satunya kemenangan Schalke adalah hasil 1-0 pada Januari 2023.

Head to Head

Schalke 04SeriRB Leipzig
0
0
5
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
FT
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
6
FT
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
FT
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FT
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
5
FT
3Gol yang Dicetak22
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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