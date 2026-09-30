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Cara mendapatkan tiket Schalke 04 vs Mainz 05: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Schalke 04
Mainz 05
Bundesliga

Schalke 04 menghadapi Mainz 05 di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Schalke 04 akan menghadapi Mainz 05 pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen.

Pertemuan terakhir mereka pada 5 Mei 2023 menghadirkan kemenangan tandang 3-2 yang menghibur untuk Schalke di Bundesliga. Schalke juga meraih kemenangan tipis 1-0 dalam pertemuan kandang terbaru mereka di VELTINS-Arena pada November 2022.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Schalke 04 vs Mainz 05, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Schalke 04 vs Mainz 05?

Schalke 04 vs Mainz 05 akan kick-off di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

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Bundesliga - Pekan 6
VELTINS-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Schalke 04 vs Mainz 05?

Untuk membeli tiket pertandingan Schalke 04 vs Mainz 05 di VELTINS-Arena, Anda bisa menggunakan saluran distribusi resmi klub atau marketplace tiket sekunder.

Tempat penjualan tiket resmi klub

  • Toko Tiket Resmi FC Schalke 04: Sumber utama untuk tiket pertandingan kandang. Tiket dirilis dalam beberapa fase, dimulai dengan anggota klub sebelum dibuka untuk publik umum jika kursi masih tersedia.
  • Pasar Sekunder Resmi Schalke 04 (Ticketbörse): Jika tiket reguler habis terjual, anggota dan suporter dapat membeli tiket jual kembali terverifikasi dengan harga nominal langsung melalui platform tiket resmi Schalke.
  • Alokasi Tandang Mainz 05: Suporter yang mendukung tim tamu dapat mendaftar dan membeli tiket untuk sektor tandang melalui portal tiket resmi Mainz 05.

Marketplace tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan kursi tersisa dari penjual pihak ketiga. Harga di pasar sekunder sering berfluktuasi di atas atau di bawah harga nominal tergantung pada permintaan pertandingan.

Berapa harga tiket Bundesliga Schalke 04 vs Mainz 05?

Harga resmi tiket nominal untuk pertandingan kandang Bundesliga FC Schalke 04 di VELTINS-Arena biasanya berkisar dari €18,50 hingga €68,00, tergantung pada kategori kursi, status suporter, dan kelompok usia.

Harga tiket resmi (harga nominal)

  • Area berdiri (Kategori 5):
    • Dewasa: €18,50 (Non-anggota) / €17,50 (Anggota)
    • Remaja / Anak-anak: €9,00 – €12,00
  • Tempat duduk standar (Kategori 3 & 4):
    • Dewasa: €31,00 – €37,00
    • Konsesi / Remaja: €20,00 – €25,00
  • Tempat duduk premium (Kategori 0, 1 & 2):
    • Dewasa: €48,00 – €68,00
    • Konsesi / Remaja: €32,50 – €52,00

Harga pasar sekunder

  • Bursa jual kembali resmi (S04 Ticketbörse): Dibatasi pada harga nominal asli (€18,50 – €68,00) ditambah biaya layanan standar.
  • Platform jual kembali pihak ketiga: Jika tiket habis terjual melalui saluran resmi klub, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub umumnya dimulai dari sekitar €53,00 hingga €169,00+ untuk kursi reguler.

Schalke 04 vs Mainz 05 Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Schalke 04 vs Mainz 05

Schalke 04 mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Bayern Munich di Bundesliga, sebuah penampilan defensif yang kuat melawan favorit juara. Sebelumnya, mereka kalah 3-0 dari Augsburg pada laga pembuka musim. Schalke memang menang 5-2 atas Hallescher FC di laga DFB-Pokal, meski dua laga uji coba pramusim mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Real Madrid dan Atalanta. Dalam lima pertandingan tersebut, Schalke mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan.

Mainz 05 sedang dalam performa luar biasa, dengan memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka dan satu hasil imbang. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kemenangan Bundesliga 5-0 yang meyakinkan atas Hamburger SV. Mereka juga mengalahkan VfB Krieschow 9-0 di DFB-Pokal dan memenangi kedua laga uji coba pramusim melawan Bournemouth dan Paris FC. Satu-satunya pertandingan yang gagal mereka menangi adalah hasil imbang 0-0 melawan Paderborn pada pekan pembuka Bundesliga. Mainz mencetak 19 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu.

S04

S04 - Performa

FCA
K3-0
FCB
S0-0
FCU
M1-3
ELV
S0-0
RWO
M2-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
M05

M05 - Performa

KRI
M0-9
SCP
S0-0
HSV
M0-5
SGE
K1-3
BMG
M3-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Schalke 04 vs Mainz 05: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 5 Mei 2023 di Bundesliga, ketika Schalke 04 menang 3-2 di kandang Mainz 05. Sebelum itu, Schalke menang 1-0 di kandang melawan Mainz pada November 2022. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim di Bundesliga, Schalke menang dua kali, Mainz sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Lima laga tersebut menghasilkan total 13 gol.

Head to Head

Schalke 04SeriMainz 05
2
3
0
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
3
FT
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
FT
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
FT
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
FT
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FT
6Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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