Schalke 04 akan menghadapi Mainz 05 pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen.

Pertemuan terakhir mereka pada 5 Mei 2023 menghadirkan kemenangan tandang 3-2 yang menghibur untuk Schalke di Bundesliga. Schalke juga meraih kemenangan tipis 1-0 dalam pertemuan kandang terbaru mereka di VELTINS-Arena pada November 2022.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Schalke 04 vs Mainz 05, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Schalke 04 vs Mainz 05?

Schalke 04 vs Mainz 05 akan kick-off di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 6 17 Okt 2026 - 09.30 VELTINS-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Schalke 04 vs Mainz 05?

Untuk membeli tiket pertandingan Schalke 04 vs Mainz 05 di VELTINS-Arena, Anda bisa menggunakan saluran distribusi resmi klub atau marketplace tiket sekunder.

Tempat penjualan tiket resmi klub

Toko Tiket Resmi FC Schalke 04: Sumber utama untuk tiket pertandingan kandang. Tiket dirilis dalam beberapa fase, dimulai dengan anggota klub sebelum dibuka untuk publik umum jika kursi masih tersedia.

Pasar Sekunder Resmi Schalke 04 (Ticketbörse): Jika tiket reguler habis terjual, anggota dan suporter dapat membeli tiket jual kembali terverifikasi dengan harga nominal langsung melalui platform tiket resmi Schalke.

Alokasi Tandang Mainz 05: Suporter yang mendukung tim tamu dapat mendaftar dan membeli tiket untuk sektor tandang melalui portal tiket resmi Mainz 05.

Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan kursi tersisa dari penjual pihak ketiga. Harga di pasar sekunder sering berfluktuasi di atas atau di bawah harga nominal tergantung pada permintaan pertandingan.

Berapa harga tiket Bundesliga Schalke 04 vs Mainz 05?

Harga resmi tiket nominal untuk pertandingan kandang Bundesliga FC Schalke 04 di VELTINS-Arena biasanya berkisar dari €18,50 hingga €68,00, tergantung pada kategori kursi, status suporter, dan kelompok usia.

Harga tiket resmi (harga nominal)

Area berdiri (Kategori 5):

Dewasa: €18,50 (Non-anggota) / €17,50 (Anggota) Remaja / Anak-anak: €9,00 – €12,00

Tempat duduk standar (Kategori 3 & 4):

Dewasa: €31,00 – €37,00 Konsesi / Remaja: €20,00 – €25,00

Tempat duduk premium (Kategori 0, 1 & 2):

Dewasa: €48,00 – €68,00 Konsesi / Remaja: €32,50 – €52,00



Harga pasar sekunder

Bursa jual kembali resmi (S04 Ticketbörse): Dibatasi pada harga nominal asli ( €18,50 – €68,00 ) ditambah biaya layanan standar.

Platform jual kembali pihak ketiga: Jika tiket habis terjual melalui saluran resmi klub, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub umumnya dimulai dari sekitar €53,00 hingga €169,00+ untuk kursi reguler.

Schalke 04 vs Mainz 05 Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Schalke 04 vs Mainz 05

Schalke 04 mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Bayern Munich di Bundesliga, sebuah penampilan defensif yang kuat melawan favorit juara. Sebelumnya, mereka kalah 3-0 dari Augsburg pada laga pembuka musim. Schalke memang menang 5-2 atas Hallescher FC di laga DFB-Pokal, meski dua laga uji coba pramusim mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Real Madrid dan Atalanta. Dalam lima pertandingan tersebut, Schalke mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan.

Mainz 05 sedang dalam performa luar biasa, dengan memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka dan satu hasil imbang. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kemenangan Bundesliga 5-0 yang meyakinkan atas Hamburger SV. Mereka juga mengalahkan VfB Krieschow 9-0 di DFB-Pokal dan memenangi kedua laga uji coba pramusim melawan Bournemouth dan Paris FC. Satu-satunya pertandingan yang gagal mereka menangi adalah hasil imbang 0-0 melawan Paderborn pada pekan pembuka Bundesliga. Mainz mencetak 19 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu.

Schalke 04 vs Mainz 05: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 5 Mei 2023 di Bundesliga, ketika Schalke 04 menang 3-2 di kandang Mainz 05. Sebelum itu, Schalke menang 1-0 di kandang melawan Mainz pada November 2022. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim di Bundesliga, Schalke menang dua kali, Mainz sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Lima laga tersebut menghasilkan total 13 gol.