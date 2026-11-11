Schalke 04 menjamu Borussia Dortmund pada Minggu, 6 Desember 2026, di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen.

Dalam pertemuan-pertemuan terakhir mereka di Bundesliga sebelum Schalke absen dari kasta tertinggi, Borussia Dortmund lebih unggul dengan tidak terkalahkan dalam beberapa pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Maret 2023 di VELTINS-Arena dan berakhir imbang 2-2. Schalke dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk meraih satu poin.

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Kapan laga Bundesliga Schalke 04 vs Borussia Dortmund dimulai?

Schalke 04 vs Borussia Dortmund dimulai pada Minggu, 6 Desember 2026, di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen.

Bundesliga - Pekan 12 6 Des 2026 - 09.30 VELTINS-Arena

Bagaimana cara membeli tiket laga Bundesliga Schalke 04 vs Borussia Dortmund?

Berikut pilihan untuk membeli tiket laga Bundesliga Schalke 04 vs Borussia Dortmund:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi FC Schalke 04 atau periode penjualan bagi anggota merupakan cara paling aman untuk mendapatkan tempat duduk di VELTINS-Arena dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk laga Bundesliga mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket laga Bundesliga Schalke 04 vs Borussia Dortmund?

Berikut perkiraan harga tiket laga Bundesliga Schalke 04 vs Borussia Dortmund:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri / area berdiri aman: Umumnya berkisar antara €15 hingga €20 .

Umumnya berkisar antara . Kategori tempat duduk standar (tribun atas dan bawah): Biasanya berkisar antara €35 hingga €85 .

Biasanya berkisar antara . Paket VIP dan layanan khusus: Dimulai dari jauh di atas €300 hingga lebih dari €1.000.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket masuk umum dan tribun atas: Umumnya dimulai dari sekitar €200 .

Umumnya dimulai dari sekitar . Tribun tengah dan tempat duduk dengan pemandangan sisi lapangan: Biasanya berkisar antara €450 hingga €600 .

Biasanya berkisar antara . Penjualan kembali tiket premium dan VIP: Harganya kerap mulai dari €1.000 hingga lebih dari €1.500.

Schalke 04 vs Borussia Dortmund di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Schalke 04 vs Borussia Dortmund

Schalke 04 mengalami kesulitan besar dalam beberapa pekan terakhir, dengan satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari RB Leipzig di Bundesliga, dan mereka juga kalah dari Dynamo Dresden di DFB-Pokal. Schalke hanya mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Borussia Dortmund datang dengan performa jauh lebih baik setelah meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 2-1 atas Real Betis di Liga Champions, dan mereka juga bermain imbang 2-2 di kandang Bayern Munich dalam laga Bundesliga. Dortmund mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Schalke 04 vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 2-2 dalam laga Bundesliga di VELTINS-Arena pada Maret 2023. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat dalam data, Borussia Dortmund lebih dominan dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Schalke tidak meraih kemenangan. Dortmund mencetak jauh lebih banyak gol daripada rivalnya selama periode tersebut, termasuk dalam kemenangan 4-0 pada Mei 2020 dan 3-0 pada Oktober berikutnya.