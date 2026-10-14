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Liga Profesional
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team-logoNewell's Old Boys
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Cara mendapatkan tiket San Lorenzo vs Newell's Old Boys: Harga tiket Liga Profesional, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menit terakhir, dan lainnya

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San Lorenzo
Newell's Old Boys

San Lorenzo menghadapi Newell's Old Boys di Liga Profesional. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

San Lorenzo de Almagro menjamu Newell’s Old Boys di Estadio Pedro Bidegain, yang dikenal di seluruh Argentina sebagai El Nuevo Gasómetro, pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Laga dijadwalkan dimulai pukul 19.15 ART (waktu setempat).

Kapan laga San Lorenzo vs Newell's Old Boys di Liga Profesional dimulai?

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Liga Profesional - Pekan 14

Cara membeli tiket San Lorenzo vs Newell's Old Boys

  • Penjualan resmi secara daring (aplikasi San Lorenzo): Anggota klub (socios) mendapat kesempatan pertama untuk memesan tempat di tribune berdiri (populares) atau membeli kursi tribune dengan harga diskon (plateas). Sisa kursi kemudian dijual secara daring kepada masyarakat umum (invitados) pada 48 hingga 72 jam sebelum laga dimulai.
  • Loket penjualan langsung: Tiket fisik dapat dibeli lebih awal di kantor pusat klub di Boedo (Avenida La Plata 1782) pada hari-hari menjelang pertandingan, atau langsung di loket stadion di Avenida Varela dan Perito Moreno mulai sekitar empat jam sebelum laga dimulai.
  • Paket tur hari pertandingan & platform penjualan kembali: Pengunjung internasional dapat memesan paket melalui agen tur sepakbola yang mencakup kursi, pemandu pada hari pertandingan, dan transportasi pulang-pergi, atau mendapatkan tiket yang dijual kembali melalui platform tiket sekunder terverifikasi.

San Lorenzo vs Newell's Old Boys di Liga Profesional: Semua yang perlu diketahui

Performa San Lorenzo vs Newell's Old Boys

San Lorenzo menghadapi laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Liga Profesional. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 1-0 atas Deportivo Riestra, yang memberi sedikit kelegaan setelah dua kekalahan telak beruntun dari Defensa y Justicia dan Boca Juniors. Dalam dua kekalahan tersebut, mereka kebobolan lima gol tanpa mencetak satu pun, memperlihatkan kelemahan pertahanan yang ingin segera dibenahi Insua. Sepanjang lima pertandingan itu, San Lorenzo mencetak lima gol dan kebobolan tujuh, catatan yang menunjukkan bahwa mereka masih mencari konsistensi dalam menyerang maupun bertahan.

Newell's Old Boys datang dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Gimnasia Mendoza, melanjutkan rentetan tanpa kemenangan yang menghambat momentum mereka. Hasil imbang tanpa gol melawan Lanus dan skor 1-1 melawan Velez Sarsfield dalam periode itu menunjukkan bahwa mereka kesulitan menampilkan permainan menyerang yang dominan. Tim asuhan Kudelka perlu kembali menunjukkan performa yang membawa mereka menang 1-0 di kandang Platense jika ingin meraih hasil dari laga ini.

SAN

SAN - Performa

TAL
M1-0
IND
S1-1
BOC
K0-2
DEY
K3-0
DER
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
NEW

NEW - Performa

ROS
S1-1
SAR
S1-1
CAP
M0-1
LAN
S0-0
GIM
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

San Lorenzo vs Newell's Old Boys: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada April 2026 dan berakhir imbang tanpa gol di Liga Profesional, saat Newell's menjamu San Lorenzo di Rosario. Lima pertemuan terakhir mereka berlangsung relatif berimbang: Newell's unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik San Lorenzo, sementara dua laga berakhir imbang. Kemenangan 3-0 Newell's pada Oktober 2023 menjadi hasil paling telak dalam beberapa pertemuan terakhir, sedangkan San Lorenzo meraih hasil imbang 1-1 saat kedua tim bertemu pada Juli 2024.

Head to Head

San LorenzoSeriNewell's Old Boys
0
3
2
Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
0
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
FT
Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
1
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
1
FT
Copa de la Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
2
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
2
FT
Copa de la Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
3
FT
Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
1
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
FT
3Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen San Lorenzo vs Newell's Old Boys

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