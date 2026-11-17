Salzburg menjamu Sparta Praha pada Kamis, 10 Desember 2026 di Red Bull Arena, Salzburg.

Pertemuan terbaru mereka yang paling menonjol terjadi pada fase liga Liga Champions UEFA 2024–25, 18 September 2024. Dalam laga tersebut, Sparta Praha meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Salzburg di epet ARENA, Praha.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Salzburg vs Sparta Praha, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Salzburg vs Sparta Praha di Liga Europa dimulai?

Salzburg vs Sparta Praha berlangsung di Red Bull Arena, Salzburg, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 15.00 Red Bull Arena

Bagaimana cara membeli tiket Salzburg vs Sparta Praha di Liga Europa?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Liga Europa mendatang antara Salzburg dan Sparta Praha:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket resmi FC Red Bull Salzburg. Untuk pertandingan ini, pembelian tiket mungkin mengharuskan Anda masuk ke akun yang telah terdaftar sebelumnya karena ketentuan penjualan klub.

Tiket dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket resmi FC Red Bull Salzburg. Untuk pertandingan ini, pembelian tiket mungkin mengharuskan Anda masuk ke akun yang telah terdaftar sebelumnya karena ketentuan penjualan klub. Tiket sektor tim tamu: Suporter Sparta Praha yang bepergian ke stadion biasanya perlu mengoordinasikan permintaan dan alokasi tiket langsung melalui portal tiket resmi Sparta Praha untuk laga tandang.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Salzburg vs Sparta Praha di Liga Europa?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Europa antara Salzburg dan Sparta Praha:

1. Kanal resmi klub

Tribun Utara / Sektor Suporter (Berdiri): Mulai dari €36 .

Mulai dari . Tribun Bullidikidz: Tiket harga penuh seharga €48 .

Tiket harga penuh seharga . Tribun Selatan / Area Tikungan Tingkat Bawah: Kursi dengan harga penuh tersedia seharga €54 .

Kursi dengan harga penuh tersedia seharga . Tribun Utara / Selatan / Area Tikungan Tingkat Atas: Harga penuh ditetapkan sebesar €60 .

Harga penuh ditetapkan sebesar . Tribun Timur / Barat Tingkat Atas (Sisi Lapangan): Tiket harga penuh berkisar antara €69 hingga €75.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tingkat bawah / Tiket masuk umum: Umumnya mulai dari sekitar €65 hingga €70 .

Umumnya mulai dari sekitar . Kursi kelas menengah / Kategori 1: Biasanya berkisar antara €95 hingga €160 .

Biasanya berkisar antara . Penjualan kembali tiket premium / VIP: Harganya kerap meningkat dari €180 hingga lebih dari €280.

Salzburg vs Sparta Praha di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa Salzburg vs Sparta Praha

Salzburg menang tiga kali, kalah sekali, dan tidak bermain imbang dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga teranyar mereka adalah kemenangan 3-4 atas Sturm Graz di Bundesliga. Mereka juga mengalahkan Austria Lustenau 5-1 dan menang 1-3 saat bertandang ke markas LASK di liga. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi saat menghadapi Anderlecht di Liga Europa, dengan skor 0-2. Dalam lima laga tersebut, Salzburg mencetak 15 gol dan kebobolan enam kali.

Lima pertandingan terakhir Sparta Praha menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka terakhir kali bermain imbang 1-1 dengan Viktoria Plzen dan kalah 1-3 dari Bournemouth di kompetisi Eropa. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka mengalahkan Slovacko 5-1 dan ditahan Bohemians 1905 dengan skor 0-0. Sparta mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Salzburg vs Sparta Praha: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Champions pada 18 September 2024, saat Sparta Praha mengalahkan Salzburg 3-0 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bertemu dua kali dalam laga persahabatan, bermain imbang 2-2 pada Juli 2024 dan Salzburg menang 2-1 pada Januari 2023. Dari tiga pertemuan yang tercatat, Sparta unggul dengan satu kemenangan berbanding satu milik Salzburg, serta satu hasil imbang.