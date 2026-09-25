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Champions League
team-logoSabah FK
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team-logoSlavia Praha
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Cara mendapatkan tiket Sabah FK vs Slavia Prague: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Tickets
Sabah FK
Slavia Praha
Champions League

Sabah FK menghadapi Slavia Prague di Liga Champions. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Sabah FK akan menghadapi Slavia Prague pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Baku Olimpiya Stadionu, Baku.

Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan tekad meraih poin pertama mereka di turnamen utama setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka fase liga. Sabah FK kalah 4-0 saat tandang ke markas Manchester United pada matchday 1, sementara Slavia Prague menelan kekalahan tipis 3-2 dari RC Lens.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Sabah FK vs Slavia Prague, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Sabah FK vs Slavia Prague di Liga Champions?

Sabah FK vs Slavia Prague akan kick-off di Baku Olimpiya Stadionu, Baku, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 2
Baku Olimpiya Stadionu

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Sabah FK vs Slavia Prague?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Sabah FK dan SK Slavia Prague, ikuti opsi dan langkah penting berikut:

1. Loket resmi klub & situs web

  • Kanal resmi Sabah FK: Sebagai klub tuan rumah, tiket resmi tribune kandang dijual langsung melalui portal tiket online utama Sabah FK, toko resmi klub, atau mitra tiket lokal resmi di Azerbaijan, seperti iTicket.az.
  • Sektor tandang Slavia Prague: Suporter Slavia Prague yang ingin duduk di sektor pendukung tim tamu harus membeli tiket langsung melalui platform anggota resmi SK Slavia Prague atau loket tiket klub, yang mengelola alokasi tiket tandang.

Berapa harga tiket Liga Champions Sabah FK vs Slavia Prague?

Biaya tiket Liga Champions Sabah FK vs Slavia Prague bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi utama atau platform tiket sekunder:

1. Harga loket resmi

  • Sektor kandang: Tiket kandang standar yang dijual melalui kanal tuan rumah biasanya mulai dari €15 hingga €35 untuk tempat duduk standar, dengan kursi premium atau kategori 1 seharga sekitar €50 hingga €80.
  • Sektor tandang: Tiket resmi suporter tim tamu yang dialokasikan oleh SK Slavia Prague umumnya berkisar antara €20 hingga €45, tergantung pada batas harga UEFA untuk pendukung tim tamu.

Sabah FK vs Slavia Prague di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sabah FK vs Slavia Prague

Sabah FK menatap pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Manchester United di Liga Champions, meski sebelum itu mereka mencatatkan dua kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 5-0 atas Zira. Dalam lima pertandingan tersebut, Sabah mencetak 13 gol dan kebobolan sembilan kali. Satu-satunya kekalahan lain mereka terjadi saat menghadapi Hapoel Beer Sheva pada leg pertama kualifikasi Liga Champions.

Slavia Prague datang dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Teplice di Czech First League, setelah kekalahan 3-2 dari Lens di Liga Champions. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut mereka menang 3-0 atas Sparta Prague di kandang lawan dan mengalahkan FC Zbrojovka Brno 4-0. Slavia telah mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga tersebut.

SAB

SAB - Performa

ARA
M0-1
ZIR
M5-0
MUN
K4-0
SHA
M0-3
IMI
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
SLP

SLP - Performa

BRN
M4-0
RCL
K2-3
TEP
M0-2
SLV
M1-5
VPL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Sabah FK vs Slavia Prague: Rekor pertemuan terbaru

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Sabah FK dan Slavia Prague yang tercatat dalam data yang tersedia, yang berarti laga Liga Champions di Baku ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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