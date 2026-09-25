Sabah FK akan menghadapi Slavia Prague pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Baku Olimpiya Stadionu, Baku.

Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan tekad meraih poin pertama mereka di turnamen utama setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka fase liga. Sabah FK kalah 4-0 saat tandang ke markas Manchester United pada matchday 1, sementara Slavia Prague menelan kekalahan tipis 3-2 dari RC Lens.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Sabah FK vs Slavia Prague, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Sabah FK vs Slavia Prague di Liga Champions?

Sabah FK vs Slavia Prague akan kick-off di Baku Olimpiya Stadionu, Baku, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 12.45 Baku Olimpiya Stadionu

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Sabah FK vs Slavia Prague?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Sabah FK dan SK Slavia Prague, ikuti opsi dan langkah penting berikut:

1. Loket resmi klub & situs web

Kanal resmi Sabah FK: Sebagai klub tuan rumah, tiket resmi tribune kandang dijual langsung melalui portal tiket online utama Sabah FK, toko resmi klub, atau mitra tiket lokal resmi di Azerbaijan, seperti iTicket.az.

Sektor tandang Slavia Prague: Suporter Slavia Prague yang ingin duduk di sektor pendukung tim tamu harus membeli tiket langsung melalui platform anggota resmi SK Slavia Prague atau loket tiket klub, yang mengelola alokasi tiket tandang.

Berapa harga tiket Liga Champions Sabah FK vs Slavia Prague?

Biaya tiket Liga Champions Sabah FK vs Slavia Prague bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi utama atau platform tiket sekunder:

1. Harga loket resmi

Sektor kandang: Tiket kandang standar yang dijual melalui kanal tuan rumah biasanya mulai dari €15 hingga €35 untuk tempat duduk standar, dengan kursi premium atau kategori 1 seharga sekitar €50 hingga €80 .

Sektor tandang: Tiket resmi suporter tim tamu yang dialokasikan oleh SK Slavia Prague umumnya berkisar antara €20 hingga €45 , tergantung pada batas harga UEFA untuk pendukung tim tamu.

Sabah FK vs Slavia Prague di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sabah FK vs Slavia Prague

Sabah FK menatap pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Manchester United di Liga Champions, meski sebelum itu mereka mencatatkan dua kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 5-0 atas Zira. Dalam lima pertandingan tersebut, Sabah mencetak 13 gol dan kebobolan sembilan kali. Satu-satunya kekalahan lain mereka terjadi saat menghadapi Hapoel Beer Sheva pada leg pertama kualifikasi Liga Champions.

Slavia Prague datang dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Teplice di Czech First League, setelah kekalahan 3-2 dari Lens di Liga Champions. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut mereka menang 3-0 atas Sparta Prague di kandang lawan dan mengalahkan FC Zbrojovka Brno 4-0. Slavia telah mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga tersebut.

Sabah FK vs Slavia Prague: Rekor pertemuan terbaru

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Sabah FK dan Slavia Prague yang tercatat dalam data yang tersedia, yang berarti laga Liga Champions di Baku ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub.