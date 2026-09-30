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Champions League
team-logoSabah FK
Baku Olimpiya Stadionu
team-logoBorussia Dortmund
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Cara mendapatkan tiket Sabah FK vs Borussia Dortmund: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
Sabah FK
Borussia Dortmund
Champions League

Sabah FK menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Sabah FK akan menghadapi Borussia Dortmund pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Baku Olimpiya Stadionu, Baku.

Laga ini menjadi momen bersejarah di kompetisi Eropa bagi klub Azerbaijan, Sabah FK, saat mereka menghadapi mantan juara Eropa di kandang sendiri. Borussia Dortmund memasuki pertandingan ini sebagai favorit kuat, dengan target mengamankan poin tandang krusial untuk menjaga peluang mereka melaju ke babak gugur.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Sabah FK vs Borussia Dortmund, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Liga Champions Sabah FK vs Borussia Dortmund?

Sabah FK vs Borussia Dortmund akan digelar di Baku Olimpiya Stadionu, Baku, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Baku Olimpiya Stadionu

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Sabah FK vs Borussia Dortmund?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Sabah FK dan Borussia Dortmund, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Kanal resmi klub

Cek portal penjualan tiket atau situs resmi Sabah FK saat mendekati tanggal pertandingan. Klub tuan rumah biasanya mengelola penjualan tiket umum secara langsung melalui loket utama mereka atau mitra penjualan tiket resmi.

2. Alokasi resmi klub tamu

Jika Anda mendukung Borussia Dortmund, penjualan tiket untuk sektor tim tamu biasanya didistribusikan langsung melalui jaringan klub suporter resmi Borussia Dortmund atau layanan tiket klub untuk anggota yang memenuhi syarat dan pemegang tiket musiman.

Berapa harga tiket Liga Champions Sabah FK vs Borussia Dortmund?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions Sabah FK vs Borussia Dortmund bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan tempat Anda membelinya:

1.Harga resmi (penjualan utama)

Tiket kategori standar melalui penjualan resmi klub biasanya berkisar dari sekitar €30 hingga €120, tergantung apakah Anda memilih kursi di tingkat atas atau pemandangan premium di tingkat bawah.

2. Pasar tiket sekunder

Jika alokasi resmi habis terjual, tiket yang terdaftar di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga biasanya bergantung pada tingginya permintaan:

  • Level masuk: Harga awal untuk kategori paling rendah (Kategori 4 / Tingkat Atas) umumnya dimulai dari sekitar €125 hingga €160.
  • Kursi tingkat menengah: Kursi standar di area tengah dan sisi lapangan (Kategori 2 & 3) umumnya rata-rata berada di kisaran €200 hingga €450.
  • Kategori Premium 1 & VIP: Tempat duduk utama di tribun bawah dan paket hospitality VIP bisa berkisar dari €500 hingga lebih dari €900, tergantung permintaan dan fasilitas lounge tambahan.

Sabah FK vs Borussia Dortmund di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sabah FK vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund memasuki laga ini setelah memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, menjadikan mereka salah satu tim dengan performa terbaik di Eropa saat ini. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Paderborn di Bundesliga, dan mereka juga meraih kemenangan 3-2 atas Villarreal di Liga Champions. Sebelumnya dalam rangkaian ini, mereka mengalahkan HEBC Hamburg 5-0 di DFB-Pokal dan Hamburger SV 2-0 di Bundesliga. Dalam lima pertandingan tersebut, Dortmund mencetak 16 gol dan hanya kebobolan dua gol.

Sabah FK memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan berupa kekalahan 4-0 dari Manchester United di Liga Champions. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Shafa di Premier League Azerbaijan, dan mereka juga mengalahkan Zira 5-0 serta Araz PFK 1-0 di liga dalam periode ini. Mereka lolos ke fase grup dengan kemenangan agregat 5-2 atas Hapoel Beer Sheva.

SAB

SAB - Performa

ARA
M0-1
ZIR
M5-0
MUN
K4-0
SHA
M0-3
IMI
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
BVB

BVB - Performa

HAM
M0-5
TSG
M2-3
VIL
M3-2
SCP
M3-0
VFB
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Sabah FK vs Borussia Dortmund: Rekor head-to-head terkini

Tidak ada data head-to-head sebelumnya yang tersedia antara Sabah FK dan Borussia Dortmund jelang pertandingan ini.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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