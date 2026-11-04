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Champions League
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Baku Olimpiya Stadionu
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Cara mendapatkan tiket Sabah FK vs Barcelona: Harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Sabah FK
Barcelona
Champions League

Sabah FK menghadapi Barcelona di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Sabah FK menjamu Barcelona pada Rabu, 25 November 2026 di Baku Olimpiya Stadionu, Baku.

Menjelang laga fase liga ini, Barcelona berada dengan nyaman di papan atas dan ingin menegaskan dominasinya di kompetisi Eropa. Sementara itu, Sabah FK bertekad menciptakan kejutan bersejarah melawan salah satu klub tersukses di Spanyol.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Sabah FK vs Barcelona, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Sabah FK vs Barcelona di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Sabah FK vs Barcelona berlangsung di Baku Olimpiya Stadionu, Baku, Azerbaijan, pada Rabu, 25 November 2026.

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Champions League - Pekan 5
Baku Olimpiya Stadionu

Bagaimana cara membeli tiket Sabah FK vs Barcelona di Liga Champions?

Berikut pilihan utama bagi suporter yang ingin membeli tiket pertandingan Sabah FK vs Barcelona di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

  • Kanal resmi klub (Sabah FK): Anda dapat memeriksa langsung portal penjualan tiket resmi atau loket tiket Sabah FK untuk mengetahui ketersediaan tiket laga kandang, penjualan untuk umum, dan kursi di Baku dengan harga resmi.
  • Alokasi resmi FC Barcelona (penyes): FC Barcelona mengalokasikan sejumlah tiket laga tandang yang terutama diperuntukkan bagi kelompok suporter resmi (penyes) dan anggota klub yang terdaftar, bergantung pada periode pengajuan dan undian alokasi klub.

2. Pasar penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi penjualan awal telah habis.

Berapa harga tiket Sabah FK vs Barcelona di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Sabah FK vs Barcelona di Liga Champions UEFA:

1. Kanal resmi klub

  • Alokasi kelompok suporter (penyes): FC Barcelona menawarkan tiket resmi laga tandang kepada anggota kelompok suporter yang terdaftar dengan harga bersubsidi besar, yakni €7,50.
  • Alokasi umum / standar tuan rumah: Tiket standar dengan harga resmi yang dibeli langsung melalui loket utama Sabah FK biasanya berkisar antara €60 hingga €150, bergantung pada tingkat dan kategori tempat duduk.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan awal klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribun atas / tiket kategori umum yang dijual kembali: Mulai sekitar €63 untuk tribun atas atau sektor umum.
  • Kursi sisi panjang lapangan dan premium: Umumnya berkisar antara €100 hingga €370 lebih, bergantung pada blok tempat duduk.
  • Paket VIP dan keramahtamahan: Berkisar dari €1.000 hingga lebih dari €1.400.

Sabah FK vs Barcelona di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sabah FK vs Barcelona

Sabah FK menghadapi pertandingan ini dengan catatan terkini yang beragam: tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Pada pertandingan terbarunya, mereka kalah 1-2 di kandang dari Borussia Dortmund di Liga Champions. Mereka juga mencatat kemenangan 2-0 atas Slavia Prague dan kemenangan meyakinkan 4-0 di kandang FK Qabala dalam kompetisi domestik. Sepanjang lima pertandingan itu, Sabah mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali.

Performa terkini Barcelona menunjukkan dominasi di kompetisi domestik yang diselingi satu kekalahan di Eropa. Tim asuhan Flick memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kekalahan terjadi di Paris saat mereka takluk 4-2 dari PSG. Sebelumnya, mereka mengalahkan Real Betis 5-2 dan Galatasaray 4-1 di fase grup Liga Champions. Barcelona mencetak 15 gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga terakhir, dengan pertandingan melawan PSG menyumbang sebagian besar gol yang mereka kemasukan.

SAB

SAB - Performa

SLP
M2-0
FKQ
M0-4
BVB
K1-2
QRB
S0-0
TUT
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
BAR

BAR - Performa

BET
M2-5
PSG
K4-2
RMA
K1-2
ALA
M6-1
AVL
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Sabah FK vs Barcelona: Rekor pertemuan terkini

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara Sabah FK dan Barcelona. Pertandingan ini hanya dapat dinilai berdasarkan performa terkini dan konteksnya.

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