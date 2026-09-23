UEFA Nations League kembali dengan bentrokan internasional yang memikat saat Rumania bersiap menjamu Polandia di Arena Națională, Bucharest. Kedua negara Eropa itu akan berhadapan dalam laga grup berisiko tinggi yang membawa implikasi besar terhadap promosi dan poin klasemen turnamen.

GOAL menyajikan seluruh detail yang diperlukan terkait tiket hari pertandingan, kategori tempat duduk, kisaran harga, serta panduan langsung untuk mengamankan kursi Anda.





Kapan kick-off Rumania vs Polandia di UEFA Nations League B?





UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Arena Nationala

Di mana membeli tiket Rumania vs Polandia?

Tiket resmi utama didistribusikan langsung melalui Bilete FRF, yang menjadi portal tiket resmi Federasi Sepak Bola Rumania untuk laga kandang di Bucharest. Suporter sebaiknya memeriksa platform resmi tersebut untuk mengamankan tiket reguler masuk umum ketika alokasi untuk publik dibuka.

Jika penjualan utama terjual habis sepenuhnya atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi telah habis terjual.

Berapa harga tiket Rumania vs Polandia?

Tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €15 untuk tempat duduk masuk umum di belakang gawang di Arena Națională.

Harga masuk di pasar sekunder seperti StubHub dimulai dari sekitar €45 di platform sekunder ketika alokasi standar habis terjual di saluran penjualan tiket utama.

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