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UEFA Nations League B
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Arena Nationala
team-logoPoland
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Cara mendapatkan tiket Rumania vs Polandia: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League B
Romania
Poland

Rumania menghadapi Polandia di UEFA Nations League B. Berikut cara mendapatkan tiketnya

UEFA Nations League kembali dengan bentrokan internasional yang memikat saat Rumania bersiap menjamu Polandia di Arena Națională, Bucharest. Kedua negara Eropa itu akan berhadapan dalam laga grup berisiko tinggi yang membawa implikasi besar terhadap promosi dan poin klasemen turnamen.

GOAL menyajikan seluruh detail yang diperlukan terkait tiket hari pertandingan, kategori tempat duduk, kisaran harga, serta panduan langsung untuk mengamankan kursi Anda.


Kapan kick-off Rumania vs Polandia di UEFA Nations League B?


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UEFA Nations League B - Pekan 5
Arena Nationala

Di mana membeli tiket Rumania vs Polandia?

Tiket resmi utama didistribusikan langsung melalui Bilete FRF, yang menjadi portal tiket resmi Federasi Sepak Bola Rumania untuk laga kandang di Bucharest. Suporter sebaiknya memeriksa platform resmi tersebut untuk mengamankan tiket reguler masuk umum ketika alokasi untuk publik dibuka.

Jika penjualan utama terjual habis sepenuhnya atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi telah habis terjual.

Berapa harga tiket Rumania vs Polandia?

Tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €15 untuk tempat duduk masuk umum di belakang gawang di Arena Națională.

Harga masuk di pasar sekunder seperti StubHub dimulai dari sekitar €45 di platform sekunder ketika alokasi standar habis terjual di saluran penjualan tiket utama.

Rumania vs Polandia UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rumania vs Polandia

ROU

ROU - Performa

SMR
M7-1
TUR
K1-0
SVK
K2-0
GEO
S1-1
WAL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
POL

POL - Performa

MAL
M2-3
ALB
M2-1
SWE
K3-2
UKR
K0-2
NGA
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rumania vs Polandia: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

RomaniaSeriPoland
2
0
3
World Cup Qualification UEFA
Poland badge
Poland
POL
3
Romania badge
Romania
ROU
1
FT
World Cup Qualification UEFA
Romania badge
Romania
ROU
0
Poland badge
Poland
POL
3
FT
Friendlies
Poland badge
Poland
POL
4
Romania badge
Romania
ROU
1
FT
Friendlies
Poland badge
Poland
POL
0
Romania badge
Romania
ROU
1
FT
Friendlies
Poland badge
Poland
POL
1
Romania badge
Romania
ROU
2
FT
5Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5



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