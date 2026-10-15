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UEFA Nations League B
team-logoRomania
Arena Nationala
team-logoPoland
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Cara mendapatkan tiket Rumania vs Polandia: Harga tiket UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League B
Romania
Poland

Rumania menghadapi Polandia di Liga B UEFA Nations League. Berikut cara mendapatkan tiket Anda.

UEFA Nations League kembali menghadirkan duel internasional yang menjanjikan saat Rumania bersiap menjamu Polandia di Arena Națională, Bukares. Kedua negara Eropa itu akan bertemu dalam laga grup penting yang berdampak besar pada peluang promosi dan perolehan poin di klasemen.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan tentang tiket pertandingan, kategori tempat duduk, harga, dan cara mendapatkan tiket.


Kapan pertandingan Rumania vs Polandia di UEFA Nations League B dimulai?


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UEFA Nations League B - Pekan 5
Arena Nationala

Di mana membeli tiket Rumania vs Polandia?

Tiket resmi dijual langsung melalui Bilete FRF, portal tiket resmi Federasi Sepak Bola Rumania untuk pertandingan kandang di Bukares. Suporter dapat memeriksa platform resmi tersebut untuk mendapatkan tiket kategori umum saat penjualan untuk publik dibuka.

Jika tiket dari penjualan resmi habis atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Rumania vs Polandia?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €15 untuk tempat duduk kategori umum di belakang gawang Arena Națională.

Di platform penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket termurah mulai sekitar €45 ketika tiket standar di saluran penjualan resmi habis.

Rumania vs Polandia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rumania vs Polandia

ROU

ROU - Performa

WAL
M2-1
SWE
K2-1
BIH
K2-4
POL
K6-0
SWE
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
POL

POL - Performa

NGA
S2-2
BIH
S0-0
SWE
K3-1
ROU
M6-0
BIH
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rumania vs Polandia: Rekor pertemuan terkini

Head to Head

RomaniaSeriPoland
1
0
4
UEFA Nations League B
Poland badge
Poland
POL
6
Romania badge
Romania
ROU
0
FT
World Cup Qualification UEFA
Poland badge
Poland
POL
3
Romania badge
Romania
ROU
1
FT
World Cup Qualification UEFA
Romania badge
Romania
ROU
0
Poland badge
Poland
POL
3
FT
Friendlies
Poland badge
Poland
POL
4
Romania badge
Romania
ROU
1
FT
Friendlies
Poland badge
Poland
POL
0
Romania badge
Romania
ROU
1
FT
3Gol yang Dicetak16
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5



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