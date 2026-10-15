UEFA Nations League kembali menghadirkan duel internasional yang menjanjikan saat Rumania bersiap menjamu Polandia di Arena Națională, Bukares. Kedua negara Eropa itu akan bertemu dalam laga grup penting yang berdampak besar pada peluang promosi dan perolehan poin di klasemen.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan tentang tiket pertandingan, kategori tempat duduk, harga, dan cara mendapatkan tiket.





Kapan pertandingan Rumania vs Polandia di UEFA Nations League B dimulai?





UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Arena Nationala

Di mana membeli tiket Rumania vs Polandia?

Tiket resmi dijual langsung melalui Bilete FRF, portal tiket resmi Federasi Sepak Bola Rumania untuk pertandingan kandang di Bukares. Suporter dapat memeriksa platform resmi tersebut untuk mendapatkan tiket kategori umum saat penjualan untuk publik dibuka.

Jika tiket dari penjualan resmi habis atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Rumania vs Polandia?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €15 untuk tempat duduk kategori umum di belakang gawang Arena Națională.

Di platform penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket termurah mulai sekitar €45 ketika tiket standar di saluran penjualan resmi habis.

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