UEFA Nations League kembali bergulir dengan duel internasional menarik saat Rumania bersiap menjamu Polandia di Arena Națională, Bukares. Kedua negara Eropa itu akan berhadapan dalam laga grup penting yang berdampak besar pada peluang promosi dan perolehan poin di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai tiket pertandingan, kategori tempat duduk, harga, dan cara mendapatkan tiket.

Kapan laga Rumania vs Polandia di UEFA Nations League B dimulai?

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Arena Nationala

Di mana membeli tiket Rumania vs Polandia?

Tiket resmi dijual langsung melalui Bilete FRF, portal tiket resmi Federasi Sepak Bola Rumania untuk pertandingan kandang di Bukares. Suporter sebaiknya memeriksa platform resmi tersebut untuk mendapatkan tiket reguler saat penjualan untuk umum dibuka.

Jika tiket resmi habis terjual atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Rumania vs Polandia?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €15 untuk tempat duduk umum di belakang gawang Arena Națională.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket termurah mulai sekitar €45 ketika alokasi tiket standar di kanal penjualan resmi habis terjual.

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