UEFA Nations League kembali menghadirkan duel internasional yang menarik saat Rumania bersiap menjamu Polandia di Arena Națională, Bukares. Kedua negara Eropa ini akan berhadapan dalam laga grup penting yang berdampak besar pada peluang promosi dan perolehan poin di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai tiket pertandingan, kategori tempat duduk, harga, serta panduan langsung untuk mendapatkan tempat duduk Anda.

Kapan pertandingan Rumania vs Polandia di UEFA Nations League B dimulai?





UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Arena Nationala

Di mana membeli tiket Rumania vs Polandia?

Tiket resmi dijual langsung melalui Bilete FRF, portal penjualan tiket resmi Federasi Sepak Bola Rumania untuk pertandingan kandang di Bukares. Suporter dapat memeriksa platform resmi tersebut untuk mendapatkan tiket reguler ketika penjualan untuk umum dibuka.

Jika tiket resmi habis terjual atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Rumania vs Polandia?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal penjualan tiket resmi mulai sekitar €15 untuk tempat duduk di belakang gawang Arena Națională.

Harga tiket termurah di platform penjualan kembali seperti StubHub mulai sekitar €45 ketika tiket standar di kanal penjualan resmi habis terjual.

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