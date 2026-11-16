Roma menjamu Sporting CP pada Selasa, 8 Desember 2026, di Stadio Olimpico, Roma.

Riwayat pertemuan kompetitif Roma dan Sporting CP mencakup laga fase grup Liga Champions UEFA 2007-08. Keduanya bermain imbang 2-2 di Lisbon sebelum Roma meraih kemenangan 2-1 di Stadio Olimpico. Pertemuan terakhir mereka sebelum laga Liga Champions ini berlangsung dalam pertandingan persahabatan pramusim pada Juli 2022, ketika Sporting CP menang tipis 3-2 atas tim asal Italia tersebut.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Roma vs Sporting CP, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Roma vs Sporting CP di Liga Champions dimulai?

Roma vs Sporting CP dimulai di Stadio Olimpico, Roma, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 8 Des 2026 - 15.00 Stadio Olimpico, Rome

Bagaimana cara membeli tiket Roma vs Sporting CP di Liga Champions?

Berikut pilihan untuk mendapatkan dan membeli tiket pertandingan Liga Champions antara Roma dan Sporting CP:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui loket tiket resmi AS Roma merupakan cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tempat duduk yang terverifikasi di Stadio Olimpico.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Roma vs Sporting CP di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Champions antara Roma dan Sporting CP:

1. Kanal resmi klub

Sektor Curva (tribune belakang gawang): Biasanya mulai dari sekitar €30 hingga €50 .

Biasanya mulai dari sekitar . Distinti (sisi lapangan): Umumnya berkisar antara €50 hingga €90 .

Umumnya berkisar antara . Tribuna Tevere / Monte Mario: Berkisar antara €100 hingga €250+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribune atas / Curva / Sektor 48B: Mulai dari sekitar €71 hingga €74 .

Mulai dari sekitar . Sektor Distinti: Mulai dari sekitar €133 .

Mulai dari sekitar . Tribuna Tevere / blok premium: Berkisar antara €200 hingga €300+.

Roma vs Sporting CP di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Roma dan Sporting CP

Roma menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Roma menang meyakinkan 3-0 atas Sassuolo di Serie A. Sebelumnya, mereka kalah 3-2 dari Manchester United di Liga Champions, di antara kemenangan Serie A atas Udinese dengan skor 5-2 dalam laga tandang dan Cagliari dengan skor 4-2. Roma mencetak 15 gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut, menunjukkan ketajaman serangan sekaligus sejumlah kelemahan di lini pertahanan.

Sporting CP tampil sangat baik dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Moreirense di Liga Portugal, setelah sebelumnya menang tandang 1-0 melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kekalahan kandang 2-1 dari Academico Viseu di liga. Sporting mencetak lima gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga terakhirnya.

Roma vs Sporting CP: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung dalam laga persahabatan pada Juli 2022, ketika Sporting CP mengalahkan Roma 3-2. Sebelumnya, kedua tim bertemu di fase grup Liga Champions 2007-08 dan bermain imbang 2-2 di Lisbon sebelum Roma menang 2-1 di Stadio Olimpico. Dari empat pertemuan yang tercatat, masing-masing tim meraih dua kemenangan.