Kedua tim bertemu dalam format fase liga yang kini diperluas, dengan tiga poin sangat penting untuk mengamankan tempat di fase gugur. Pertandingan ini menjadi pertemuan resmi pertama mereka di kompetisi Eropa sejak duel dua leg pada kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Roma vs Slovan Bratislava, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions dimulai?

Roma vs Slovan Bratislava berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 Stadio Olimpico, Rome

Bagaimana cara membeli tiket Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Cara membeli tiket AS Roma vs. ŠK Slovan Bratislava bergantung pada apakah Anda berencana duduk di tribune pendukung tuan rumah di Stadio Olimpico atau bergabung dengan pendukung tim tamu:

1. Portal penjualan tiket resmi AS Roma

Tiket reguler: Cara paling langsung adalah membeli tiket melalui toko tiket daring resmi AS Roma. Tiket dirilis secara bertahap. Pemegang tiket musiman dan anggota resmi klub mendapat akses lebih awal sebelum penjualan dibuka untuk umum.

2. Alokasi untuk pendukung tim tamu (ŠK Slovan Bratislava)

Sektor pendukung tim tamu: Pendukung tim tamu yang ingin duduk di sektor yang dialokasikan bagi mereka ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) harus mendapatkan tiket langsung melalui kanal resmi klub ŠK Slovan Bratislava atau kelompok pendukung resmi, bukan melalui situs tuan rumah.

Berapa harga tiket Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Harga tiket AS Roma vs. ŠK Slovan Bratislava di Liga Champions UEFA di Stadio Olimpico bervariasi menurut kategori dan platform pembelian:

1. Tiket reguler resmi AS Roma (harga resmi)

Jika dibeli langsung melalui portal resmi AS Roma, harga tiket biasanya mengikuti kategori harga standar Liga Champions:

Curva Sud / Curva Nord (di belakang gawang): €30–€50

Distinti (sektor sudut): €50–€80

Tribuna Tevere (tribune sisi lapangan): €80–€130

Tribuna Monte Mario (tribune utama): €120–€200 lebih

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi terjual habis, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub mencantumkan harga dalam kisaran berikut, bergantung pada permintaan dan lokasi kursi:

Harga awal: Tiket yang dijual kembali saat ini tersedia mulai sekitar €100 hingga €105 untuk akses masuk reguler.

Harga rata-rata tiket yang dijual kembali: Kursi di kategori menengah dan tribune tengah biasanya berkisar antara €140 dan €250 per tiket.

Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Roma vs Slovan Bratislava

Roma mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Inter Milan di Serie A, setelah unggul 2-0 pada babak pertama. Sebelumnya, Roma menang 2-0 di kandang Torino dan bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahçe di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Roma mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol.

Slovan Bratislava meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Komarno di divisi teratas Slovakia, tetapi mereka kalah 6-1 dari Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Champions sebelumnya. Dalam periode ini, mereka juga bermain imbang 3-3 dengan Žilina di liga dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Roma vs Slovan Bratislava: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub pernah bertemu dua kali sebelumnya, keduanya pada kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011. Duel tersebut berlangsung sengit: Slovan memenangi leg pertama 1-0 di Bratislava sebelum Roma bermain imbang 1-1 pada leg kedua di kandang. Rekor keseluruhan dari dua pertemuan itu berimbang, dengan masing-masing tim meraih satu kemenangan dan skor agregat berakhir 2-1 untuk Slovan.