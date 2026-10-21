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Champions League
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSlovan Bratislava
Roma vs Slovan TicketsRoma vs Slovan Hospitality
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Cara mendapatkan tiket Roma vs Slovan Bratislava: Harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Roma
Slovan Bratislava
Champions League

Roma menghadapi Slovan Bratislava di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Kedua tim bertemu dalam format fase liga yang kini diperluas, dengan tiga poin sangat penting untuk mengamankan tempat di fase gugur. Pertandingan ini menjadi pertemuan resmi pertama mereka di kompetisi Eropa sejak duel dua leg pada kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Roma vs Slovan Bratislava, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions dimulai?

Roma vs Slovan Bratislava berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Stadio Olimpico, Rome

Bagaimana cara membeli tiket Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Cara membeli tiket AS Roma vs. ŠK Slovan Bratislava bergantung pada apakah Anda berencana duduk di tribune pendukung tuan rumah di Stadio Olimpico atau bergabung dengan pendukung tim tamu:

1. Portal penjualan tiket resmi AS Roma

  • Tiket reguler: Cara paling langsung adalah membeli tiket melalui toko tiket daring resmi AS Roma. Tiket dirilis secara bertahap. Pemegang tiket musiman dan anggota resmi klub mendapat akses lebih awal sebelum penjualan dibuka untuk umum.

2. Alokasi untuk pendukung tim tamu (ŠK Slovan Bratislava)

  • Sektor pendukung tim tamu: Pendukung tim tamu yang ingin duduk di sektor yang dialokasikan bagi mereka (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) harus mendapatkan tiket langsung melalui kanal resmi klub ŠK Slovan Bratislava atau kelompok pendukung resmi, bukan melalui situs tuan rumah.

Berapa harga tiket Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Harga tiket AS Roma vs. ŠK Slovan Bratislava di Liga Champions UEFA di Stadio Olimpico bervariasi menurut kategori dan platform pembelian:

1. Tiket reguler resmi AS Roma (harga resmi)

Jika dibeli langsung melalui portal resmi AS Roma, harga tiket biasanya mengikuti kategori harga standar Liga Champions:

  • Curva Sud / Curva Nord (di belakang gawang): €30–€50
  • Distinti (sektor sudut): €50–€80
  • Tribuna Tevere (tribune sisi lapangan): €80–€130
  • Tribuna Monte Mario (tribune utama): €120–€200 lebih

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi terjual habis, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub mencantumkan harga dalam kisaran berikut, bergantung pada permintaan dan lokasi kursi:

  • Harga awal: Tiket yang dijual kembali saat ini tersedia mulai sekitar €100 hingga €105 untuk akses masuk reguler.
  • Harga rata-rata tiket yang dijual kembali: Kursi di kategori menengah dan tribune tengah biasanya berkisar antara €140 dan €250 per tiket.

Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Roma vs Slovan Bratislava

Roma mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Inter Milan di Serie A, setelah unggul 2-0 pada babak pertama. Sebelumnya, Roma menang 2-0 di kandang Torino dan bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahçe di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Roma mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol.

Slovan Bratislava meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Komarno di divisi teratas Slovakia, tetapi mereka kalah 6-1 dari Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Champions sebelumnya. Dalam periode ini, mereka juga bermain imbang 3-3 dengan Žilina di liga dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

ROM

ROM - Performa

TOR
M0-2
INT
S2-2
COM
S0-0
RMA
K3-4
GEN
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SBR

SBR - Performa

MIT
M1-3
KOM
M1-2
SKA
S1-1
VFB
K0-3
TRN
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Roma vs Slovan Bratislava: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub pernah bertemu dua kali sebelumnya, keduanya pada kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011. Duel tersebut berlangsung sengit: Slovan memenangi leg pertama 1-0 di Bratislava sebelum Roma bermain imbang 1-1 pada leg kedua di kandang. Rekor keseluruhan dari dua pertemuan itu berimbang, dengan masing-masing tim meraih satu kemenangan dan skor agregat berakhir 2-1 untuk Slovan.

Head to Head

RomaSeriSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
FT
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FT
1Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
M
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
M
M
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
M
M
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
12
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
13
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
M
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
16
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
17
ComoComoCOM
210164+23
K
M
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
21
LensLensRCL
210134-13
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
M
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
29
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
30
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
31
InterInterINT
200246-20
K
K
32
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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