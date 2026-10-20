Kedua tim bertemu dalam format fase liga yang baru diperluas, dengan raihan tiga poin menjadi krusial untuk mengamankan tempat di fase gugur. Ini merupakan pertemuan resmi pertama mereka di kompetisi Eropa sejak duel dua leg pada kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011.

Simak panduan GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Roma vs Slovan Bratislava, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions dimulai?

Roma vs Slovan Bratislava dimulai di Stadio Olimpico, Roma, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 Stadio Olimpico, Rome

Bagaimana cara membeli tiket Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Cara membeli tiket AS Roma vs ŠK Slovan Bratislava bergantung pada apakah Anda berencana duduk di tribune pendukung tuan rumah di Stadio Olimpico atau bergabung dengan pendukung tim tamu:

1. Portal tiket resmi AS Roma

Tiket masuk umum: Cara paling langsung adalah membeli tiket melalui toko tiket daring resmi AS Roma. Tiket dijual secara bertahap. Pemegang tiket musiman dan anggota resmi klub mendapat akses lebih awal sebelum penjualan dibuka untuk umum.

2. Alokasi tiket pendukung tim tamu (ŠK Slovan Bratislava)

Sektor pendukung tim tamu: Pendukung tim tamu yang ingin duduk di sektor yang dialokasikan bagi mereka ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) harus membeli tiket langsung melalui kanal resmi ŠK Slovan Bratislava atau kelompok suporter resmi, bukan melalui situs tuan rumah.

Berapa harga tiket Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Harga tiket AS Roma vs ŠK Slovan Bratislava di Liga Champions UEFA di Stadio Olimpico bervariasi menurut kategori dan platform pembelian:

1. Tiket masuk umum resmi AS Roma (harga nominal)

Jika dibeli langsung melalui portal resmi AS Roma, harga tiket biasanya mengikuti tingkatan harga standar Liga Champions:

Curva Sud / Curva Nord (di belakang gawang): €30 hingga €50

Distinti (sektor sudut): €50 hingga €80

Tribuna Tevere (tribune sisi lapangan): €80 hingga €130

Tribuna Monte Mario (tribune utama): €120 hingga €200 lebih

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi terjual habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga dalam kisaran berikut, bergantung pada permintaan dan lokasi tempat duduk:

Harga awal: Tiket yang dijual kembali saat ini tersedia mulai sekitar €100 hingga €105 untuk tiket masuk standar.

Harga rata-rata tiket yang dijual kembali: Harga tempat duduk kategori menengah dan tribune tengah biasanya berkisar antara €140 dan €250 per tiket.

Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Roma vs Slovan Bratislava

Roma mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Inter Milan di Serie A setelah unggul 2-0 pada babak pertama. Sebelumnya, mereka mengalahkan Torino 2-0 di kandang lawan dan bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahçe di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Roma mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali.

Slovan Bratislava meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Komarno di kasta tertinggi Liga Slovakia, tetapi mereka kalah 6-1 dari Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Champions sebelumnya. Dalam rentang tersebut, mereka juga bermain imbang 3-3 dengan Žilina di liga dan kebobolan sembilan gol sepanjang lima pertandingan.

Roma vs Slovan Bratislava: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub pernah bertemu dua kali, keduanya pada kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011. Duel tersebut berlangsung ketat: Slovan memenangi leg pertama 1-0 di Bratislava sebelum Roma bermain imbang 1-1 pada leg kedua di kandang. Rekor keseluruhan dari dua pertemuan itu berimbang, dengan masing-masing tim mengklaim satu kemenangan dan skor agregat berakhir 2-1 untuk Slovan.