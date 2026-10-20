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Champions League
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSlovan Bratislava
Roma vs Slovan TicketsRoma vs Slovan Hospitality
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Cara mendapatkan tiket Roma vs Slovan Bratislava: harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
Roma
Slovan Bratislava
Champions League

Roma menghadapi Slovan Bratislava di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiket untuk pertandingan tersebut.

Kedua tim bertemu dalam format fase liga yang baru diperluas, dengan raihan tiga poin menjadi krusial untuk mengamankan tempat di fase gugur. Ini merupakan pertemuan resmi pertama mereka di kompetisi Eropa sejak duel dua leg pada kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011.

Simak panduan GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Roma vs Slovan Bratislava, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions dimulai?

Roma vs Slovan Bratislava dimulai di Stadio Olimpico, Roma, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Stadio Olimpico, Rome

Bagaimana cara membeli tiket Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Cara membeli tiket AS Roma vs ŠK Slovan Bratislava bergantung pada apakah Anda berencana duduk di tribune pendukung tuan rumah di Stadio Olimpico atau bergabung dengan pendukung tim tamu:

1. Portal tiket resmi AS Roma

  • Tiket masuk umum: Cara paling langsung adalah membeli tiket melalui toko tiket daring resmi AS Roma. Tiket dijual secara bertahap. Pemegang tiket musiman dan anggota resmi klub mendapat akses lebih awal sebelum penjualan dibuka untuk umum.

2. Alokasi tiket pendukung tim tamu (ŠK Slovan Bratislava)

  • Sektor pendukung tim tamu: Pendukung tim tamu yang ingin duduk di sektor yang dialokasikan bagi mereka (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) harus membeli tiket langsung melalui kanal resmi ŠK Slovan Bratislava atau kelompok suporter resmi, bukan melalui situs tuan rumah.

Berapa harga tiket Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Harga tiket AS Roma vs ŠK Slovan Bratislava di Liga Champions UEFA di Stadio Olimpico bervariasi menurut kategori dan platform pembelian:

1. Tiket masuk umum resmi AS Roma (harga nominal)

Jika dibeli langsung melalui portal resmi AS Roma, harga tiket biasanya mengikuti tingkatan harga standar Liga Champions:

  • Curva Sud / Curva Nord (di belakang gawang): €30 hingga €50
  • Distinti (sektor sudut): €50 hingga €80
  • Tribuna Tevere (tribune sisi lapangan): €80 hingga €130
  • Tribuna Monte Mario (tribune utama): €120 hingga €200 lebih

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi terjual habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga dalam kisaran berikut, bergantung pada permintaan dan lokasi tempat duduk:

  • Harga awal: Tiket yang dijual kembali saat ini tersedia mulai sekitar €100 hingga €105 untuk tiket masuk standar.
  • Harga rata-rata tiket yang dijual kembali: Harga tempat duduk kategori menengah dan tribune tengah biasanya berkisar antara €140 dan €250 per tiket.

Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Roma vs Slovan Bratislava

Roma mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Inter Milan di Serie A setelah unggul 2-0 pada babak pertama. Sebelumnya, mereka mengalahkan Torino 2-0 di kandang lawan dan bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahçe di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Roma mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali.

Slovan Bratislava meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Komarno di kasta tertinggi Liga Slovakia, tetapi mereka kalah 6-1 dari Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Champions sebelumnya. Dalam rentang tersebut, mereka juga bermain imbang 3-3 dengan Žilina di liga dan kebobolan sembilan gol sepanjang lima pertandingan.

ROM

ROM - Performa

TOR
M0-2
INT
S2-2
COM
S0-0
RMA
K3-4
GEN
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SBR

SBR - Performa

MIT
M1-3
KOM
M1-2
SKA
S1-1
VFB
K0-3
TRN
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Roma vs Slovan Bratislava: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub pernah bertemu dua kali, keduanya pada kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011. Duel tersebut berlangsung ketat: Slovan memenangi leg pertama 1-0 di Bratislava sebelum Roma bermain imbang 1-1 pada leg kedua di kandang. Rekor keseluruhan dari dua pertemuan itu berimbang, dengan masing-masing tim mengklaim satu kemenangan dan skor agregat berakhir 2-1 untuk Slovan.

Head to Head

RomaSeriSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
FT
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FT
1Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
M
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
M
M
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
M
M
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
M
M
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
M
S
12
ComoComoCOM
210164+23
K
M
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
K
M
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
K
M
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
M
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
M
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
S
26
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
27
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
K
S
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
Lolos ke 16 besar

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