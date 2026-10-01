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Cara mendapatkan tiket Roma vs Slovan Bratislava: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Roma
Slovan Bratislava
Champions League

Roma menghadapi Slovan Bratislava di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Roma akan menghadapi Slovan Bratislava pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Stadio Olimpico, Roma.

Kedua tim bertemu dalam format fase liga yang baru diperluas, di mana meraih tiga poin sangat penting untuk mengamankan tempat di babak gugur. Pertemuan ini menjadi laga resmi pertama mereka di Eropa sejak duel dua leg di kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Roma vs Slovan Bratislava, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Roma vs Slovan Bratislava akan kick-off di Stadio Olimpico, Roma, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Stadio Olimpico, Rome

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Roma vs Slovan Bratislava?

Membeli tiket untuk AS Roma vs. ŠK Slovan Bratislava bergantung pada apakah Anda berencana duduk di tribune tuan rumah di Stadio Olimpico atau bergabung dengan suporter tim tamu:

1. Portal Tiket Resmi AS Roma

  • Kursi reguler: Opsi paling langsung adalah membeli langsung melalui toko tiket online resmi AS Roma. Tiket dirilis dalam beberapa fase, dengan pemegang tiket musiman dan anggota resmi klub mendapatkan akses lebih awal sebelum penjualan dibuka untuk umum.

2. Alokasi suporter tim tamu (ŠK Slovan Bratislava)

  • Sektor fan tim tamu: Fan tim tamu yang ingin duduk di sektor tamu yang telah dialokasikan (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) harus mendapatkan tiket langsung melalui saluran resmi klub ŠK Slovan Bratislava atau kelompok suporter yang berwenang, bukan melalui situs web tuan rumah.

3. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi cepat habis, platform tiket sekunder seperti StubHub juga memuat daftar tiket sekunder dari pemegang tiket musiman.

Berapa harga tiket Liga Champions Roma vs Slovan Bratislava?

Harga tiket untuk AS Roma vs. ŠK Slovan Bratislava di Liga Champions UEFA di Stadio Olimpico bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

1. Tiket reguler resmi AS Roma (harga asli)

Saat membeli langsung melalui portal resmi AS Roma, harga tiket biasanya mengikuti tier harga standar Liga Champions:

  • Curva Sud / Curva Nord (di belakang gawang): €30 - €50
  • Distinti (sektor sudut): €50 - €80
  • Tribuna Tevere (tribune samping): €80 - €130
  • Tribuna Monte Mario (tribune utama): €120 - €200+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

  • Harga awal: Tiket resale saat ini mulai dari sekitar €100 hingga €105 untuk akses dasar.
  • Rata-rata harga resale: Kursi kelas menengah dan tribune tengah biasanya berada di kisaran €140 hingga €250 per tiket.

Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Roma vs Slovan Bratislava

Roma mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Inter Milan di Serie A, setelah sempat unggul 2-0 saat jeda. Sebelumnya, mereka menang 2-0 atas Torino di kandang lawan dan bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahçe di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Roma mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol.

Slovan Bratislava meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Komarno di kasta tertinggi Slovakia, tetapi mereka kalah 6-1 dari Paris Saint-Germain pada pertandingan Liga Champions sebelumnya. Mereka juga bermain imbang 3-3 melawan Žilina di liga dalam rangkaian tersebut, dengan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan.

ROM

ROM - Performa

LEC
M0-4
ATA
M2-1
FB
S1-1
TOR
M0-2
INT
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SLB

SLB - Performa

DST
K2-0
PSG
K6-1
ZIL
S3-3
MIT
M1-3
KOM
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Roma vs Slovan Bratislava: Rekor head-to-head terkini

Kedua klub ini sebelumnya sudah bertemu dua kali, keduanya di kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011. Duel tersebut berlangsung ketat: Slovan menang 1-0 pada leg pertama di Bratislava sebelum Roma bermain imbang 1-1 pada leg kedua di kandang. Rekor keseluruhan dari dua pertemuan itu seimbang, dengan masing-masing tim mengklaim satu kemenangan dan agregat akhir 2-1 untuk Slovan dalam duel tersebut.

Head to Head

RomaSeriSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
FT
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FT
1Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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