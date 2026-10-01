Roma akan menghadapi Slovan Bratislava pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Stadio Olimpico, Roma.

Kedua tim bertemu dalam format fase liga yang baru diperluas, di mana meraih tiga poin sangat penting untuk mengamankan tempat di babak gugur. Pertemuan ini menjadi laga resmi pertama mereka di Eropa sejak duel dua leg di kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Roma vs Slovan Bratislava, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Roma vs Slovan Bratislava akan kick-off di Stadio Olimpico, Roma, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 Stadio Olimpico, Rome

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Roma vs Slovan Bratislava?

Membeli tiket untuk AS Roma vs. ŠK Slovan Bratislava bergantung pada apakah Anda berencana duduk di tribune tuan rumah di Stadio Olimpico atau bergabung dengan suporter tim tamu:

1. Portal Tiket Resmi AS Roma

Kursi reguler: Opsi paling langsung adalah membeli langsung melalui toko tiket online resmi AS Roma. Tiket dirilis dalam beberapa fase, dengan pemegang tiket musiman dan anggota resmi klub mendapatkan akses lebih awal sebelum penjualan dibuka untuk umum.

2. Alokasi suporter tim tamu (ŠK Slovan Bratislava)

Sektor fan tim tamu: Fan tim tamu yang ingin duduk di sektor tamu yang telah dialokasikan ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) harus mendapatkan tiket langsung melalui saluran resmi klub ŠK Slovan Bratislava atau kelompok suporter yang berwenang, bukan melalui situs web tuan rumah.

3. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi cepat habis, platform tiket sekunder seperti StubHub juga memuat daftar tiket sekunder dari pemegang tiket musiman.

Berapa harga tiket Liga Champions Roma vs Slovan Bratislava?

Harga tiket untuk AS Roma vs. ŠK Slovan Bratislava di Liga Champions UEFA di Stadio Olimpico bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

1. Tiket reguler resmi AS Roma (harga asli)

Saat membeli langsung melalui portal resmi AS Roma, harga tiket biasanya mengikuti tier harga standar Liga Champions:

Curva Sud / Curva Nord (di belakang gawang): €30 - €50

Distinti (sektor sudut): €50 - €80

Tribuna Tevere (tribune samping): €80 - €130

Tribuna Monte Mario (tribune utama): €120 - €200+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

Harga awal: Tiket resale saat ini mulai dari sekitar €100 hingga €105 untuk akses dasar.

Rata-rata harga resale: Kursi kelas menengah dan tribune tengah biasanya berada di kisaran €140 hingga €250 per tiket.

Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Roma vs Slovan Bratislava

Roma mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Inter Milan di Serie A, setelah sempat unggul 2-0 saat jeda. Sebelumnya, mereka menang 2-0 atas Torino di kandang lawan dan bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahçe di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Roma mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol.

Slovan Bratislava meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Komarno di kasta tertinggi Slovakia, tetapi mereka kalah 6-1 dari Paris Saint-Germain pada pertandingan Liga Champions sebelumnya. Mereka juga bermain imbang 3-3 melawan Žilina di liga dalam rangkaian tersebut, dengan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan.

Roma vs Slovan Bratislava: Rekor head-to-head terkini

Kedua klub ini sebelumnya sudah bertemu dua kali, keduanya di kualifikasi Liga Europa pada Agustus 2011. Duel tersebut berlangsung ketat: Slovan menang 1-0 pada leg pertama di Bratislava sebelum Roma bermain imbang 1-1 pada leg kedua di kandang. Rekor keseluruhan dari dua pertemuan itu seimbang, dengan masing-masing tim mengklaim satu kemenangan dan agregat akhir 2-1 untuk Slovan dalam duel tersebut.