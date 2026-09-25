Roma akan menghadapi Real Madrid pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Stadio Olimpico, Roma.

Dalam 12 pertemuan resmi di Liga Champions, Real Madrid unggul dengan 8 kemenangan berbanding 3 kemenangan milik Roma dan 1 hasil imbang. Roma sempat menyingkirkan Real Madrid secara berkesan di babak 16 besar 2007–08, tetapi Real Madrid memenangi lima pertemuan terakhir mereka di kompetisi Eropa melawan tim Italia tersebut.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Roma vs Real Madrid, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Roma vs Real Madrid di Liga Champions?

Roma vs Real Madrid kick-off di Stadio Olimpico, Roma, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Stadio Olimpico, Rome

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Roma vs Real Madrid?

Mendapatkan tiket untuk laga Liga Champions AS Roma vs Real Madrid di Stadio Olimpico bisa dilakukan melalui jalur primer dan sekunder.

1. Penjualan resmi utama (kantor tiket AS Roma)

Kunjungi situs resmi AS Roma atau unduh aplikasi Il Mio Posto dan daftarkan akun gratis.

2. Paket VIP & perjalanan resmi

Penjual resmi: Mitra perjalanan sepakbola yang berwenang menawarkan opsi tiket saja atau paket tiket dan hotel yang ditujukan bagi penggemar internasional.

VIP Hospitality AS Roma: Tersedia langsung di situs AS Roma pada bagian Premium, dengan kursi di Tribuna d'Onore yang dipadukan dengan makanan dan minuman sebelum pertandingan.

Berapa harga tiket Liga Champions Roma vs Real Madrid?

Harga tiket untuk AS Roma vs Real Madrid bervariasi tergantung area tempat duduk dan apakah Anda membelinya langsung dari kantor tiket resmi atau melalui platform penjualan kembali.

1. Harga resmi nominal (langsung dari AS Roma)

Jika dibeli langsung melalui saluran resmi AS Roma, harga tiket nominal biasanya berada dalam rentang berikut di berbagai bagian stadion:

Curva Sud / Curva Nord: €35 - €55 (Di belakang gawang; kategori harga terendah, permintaan tinggi)

Distinti (Sud/Nord): €50 - €80 (Bagian sudut)

Tribuna Tevere: €90 - €160 (Pandangan dari sisi lapangan)

Tribuna Monte Mario: €150 - €280 (Pandangan tribun utama)

VIP & Executive Hospitality: €350 - €1.200+ (Termasuk akses lounge dan katering)

2. Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Untuk laga besar Liga Champions yang cepat habis di situs resmi, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan permintaan real-time:

Kategori masuk / tiket umum: ~€160 - €230

Kategori 1 (Pandangan sisi lapangan / tengah): ~€300 - €550

Penjualan kembali VIP Hospitality: ~€1.200 - €1.400+

Roma vs Real Madrid di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Roma vs Real Madrid

Roma memasuki pertandingan ini dengan catatan terbaru yang kuat, memenangi empat dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi dan satu kali imbang. Satu-satunya poin yang hilang dalam rangkaian itu terjadi saat bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahce di Liga Champions. Giallorossi mengalahkan Torino 2-0 dalam pertandingan terbaru mereka dan juga mencatat kemenangan atas Atalanta (2-1), Lecce (4-0), dan Fiorentina (4-0) dalam periode lima pertandingan tersebut. Dalam lima laga itu, Roma mencetak 13 gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Real Madrid memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan datang saat melawan Real Betis, yakni kalah 1-0 di La Liga. Tim Mourinho terakhir mengalahkan Rayo Vallecano 4-1 dan menundukkan Inter 2-1 di Liga Champions. Mereka juga mencatat kemenangan 4-0 dan 4-1 masing-masing atas Malaga dan Real Sociedad. Madrid mencetak 15 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan empat kali.

Roma vs Real Madrid: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi dalam laga pramusim pada Agustus 2019, yang berakhir 2-2. Sebelum itu, keempat pertemuan semuanya terjadi di Liga Champions. Real Madrid menang 2-0 di Stadio Olimpico pada November 2018 dan meraih kemenangan 3-0 di Bernabeu pada September di tahun yang sama. Kedua tim juga bertemu di babak 16 besar Liga Champions 2015-16, dengan Real Madrid memenangi kedua leg dengan skor 2-0. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Real Madrid tidak terkalahkan, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang.