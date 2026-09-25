Dalam 12 pertemuan resmi di Liga Champions, Real Madrid unggul dengan 8 kemenangan dibandingkan 3 kemenangan Roma dan 1 hasil imbang. Roma secara mengesankan menyingkirkan Real Madrid di babak 16 besar 2007–08, tetapi Real Madrid telah memenangi lima pertemuan Eropa terakhir mereka melawan tim asal Italia itu.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Roma vs Real Madrid, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Roma vs Real Madrid di Liga Champions?

Roma vs Real Madrid akan kick-off di Stadio Olimpico, Roma, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Stadio Olimpico, Rome

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Roma vs Real Madrid?

Mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions AS Roma vs Real Madrid di Stadio Olimpico bisa dilakukan melalui jalur primer dan sekunder.

1. Penjualan primer resmi (kantor tiket AS Roma)

Kunjungi situs resmi AS Roma atau unduh aplikasi Il Mio Posto dan daftarkan akun gratis.

2. Paket VIP & perjalanan resmi

Penjual resmi: Mitra perjalanan sepakbola resmi menawarkan opsi tiket saja atau paket tiket dan hotel yang ditujukan bagi penggemar internasional.

Hospitality VIP AS Roma: Tersedia langsung di situs AS Roma pada bagian Premium, menawarkan kursi di Tribuna d'Onore yang dipadukan dengan makanan dan minuman prapertandingan.

Berapa harga tiket Liga Champions Roma vs Real Madrid?

Harga tiket AS Roma vs Real Madrid bervariasi tergantung area tempat duduk dan apakah Anda membeli langsung dari kantor tiket resmi atau melalui platform penjualan kembali.

1. Harga resmi nominal awal (langsung dari AS Roma)

Jika dibeli langsung melalui kanal resmi AS Roma, harga tiket nominal awal biasanya berada dalam kisaran berikut menurut bagian stadion:

Curva Sud / Curva Nord: €35 – €55 (Di belakang gawang; kategori harga terendah, permintaan tinggi)

Distinti (Sud/Nord): €50 – €80 (Area sudut)

Tribuna Tevere: €90 – €160 (Pemandangan sisi lapangan)

Tribuna Monte Mario: €150 – €280 (Pemandangan tribun utama)

VIP & Executive Hospitality: €350 – €1.200+ (Termasuk akses lounge dan katering)

2. Pasar sekunder & harga penjualan kembali

Untuk laga besar Liga Champions yang cepat habis di situs resmi, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan permintaan secara real-time:

Tingkat masuk / masuk umum: ~€160 – €230

Kategori 1 (Pemandangan sisi lapangan / tengah): ~€300 – €550

Penjualan kembali hospitality VIP: ~€1.200 – €1.400+

Roma vs Real Madrid di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Roma vs Real Madrid

Roma menatap pertandingan ini dengan catatan terbaru yang kuat, memenangi empat dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi dan sekali imbang. Satu-satunya poin yang gagal mereka amankan dalam periode itu terjadi saat bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahce di Liga Champions. Giallorossi mengalahkan Torino 2-0 dalam laga terbaru mereka dan juga mencatat kemenangan atas Atalanta (2-1), Lecce (4-0), dan Fiorentina (4-0) dalam rangkaian lima pertandingan itu. Dalam lima laga tersebut, Roma mencetak 13 gol dan hanya kebobolan tiga.

Real Madrid telah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan terjadi melawan Real Betis, yakni kalah 1-0 di La Liga. Tim asuhan Mourinho mengalahkan Rayo Vallecano 4-1 dalam laga teranyar dan menundukkan Inter 2-1 di Liga Champions. Mereka juga meraih kemenangan 4-0 dan 4-1 masing-masing atas Malaga dan Real Sociedad. Madrid mencetak 15 gol dalam lima laga tersebut dan kebobolan empat.

Roma vs Real Madrid: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2019, yang berakhir 2-2. Sebelum itu, keempat pertemuan mereka semuanya terjadi di Liga Champions. Real Madrid menang 2-0 di Stadio Olimpico pada November 2018 dan meraih kemenangan 3-0 di Bernabeu pada September di tahun yang sama. Kedua tim juga bertemu di babak 16 besar Liga Champions 2015-16, dengan Real Madrid memenangi kedua leg dengan skor 2-0. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Real Madrid tidak terkalahkan, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang.