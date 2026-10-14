River Plate menjamu Racing Club di Estadio Mâs Monumental pada Minggu, 25 Oktober 2026, dengan sepak mula dijadwalkan pukul 19.15 ART (waktu setempat).

Dikenal sebagai El Clásico Más Antiguo (rivalitas klasik tertua dalam sepakbola Argentina), pertandingan ini mempertemukan dua anggota pendiri Cinco Grandes dalam persaingan yang dimulai pada 1908.

Digelar di stadion sepakbola terbesar di Amerika Selatan, dengan kapasitas lebih dari 84.500 penonton yang menciptakan atmosfer mengintimidasi, pertemuan River Plate dan Racing Club merupakan salah satu laga paling bergengsi dalam sepakbola Argentina.

Kapan sepak mula River Plate vs Racing Club di Liga Profesional?

Liga Profesional - Pekan 14 25 Okt 2026 - 18.15

Bagaimana cara membeli tiket River Plate vs Racing Club?

Penjualan resmi untuk anggota (RiverID): Tiket dijual secara eksklusif melalui portal daring klub di RiverID (tidak ada loket tiket fisik pada hari pertandingan). Prioritas penjualan dibuka terlebih dahulu bagi anggota klub tanpa tiket musiman (Socios sin TLM), diikuti komunitas penggemar internasional Somos River pada tiga hingga empat hari sebelum sepak mula. Penjualan umum jarang dibuka untuk laga-laga rivalitas besar.

Program pelepasan kursi (Liberá Tu Lugar): Pemegang tiket musiman (pemegang TLM) yang tidak dapat hadir harus mengembalikan kursi mereka kepada klub paling lambat 48 jam sebelum hari pertandingan. Kursi tribun duduk yang dikembalikan kemudian dilepas secara bertahap di platform RiverID dalam rentang 24 hingga 48 jam menjelang sepak mula.

Paket tur hari pertandingan & layanan VIP: Karena pembelian tiket umum dibatasi berdasarkan kategori keanggotaan, wisatawan dan nonanggota biasanya mendapatkan akses melalui agen tur sepakbola terverifikasi (seperti LandingPadBA atau Tangol), yang menggabungkan tiket pertandingan dengan pendamping lokal dan transportasi pribadi, atau melalui paket layanan resmi klub (Hospitality Monumental).

Akses digital & identitas wajib: Akses masuk sepenuhnya digital dan terhubung langsung dengan profil RiverID Anda atau kartu fisik Carnet Único. Berdasarkan aturan Tribuna Segura di Argentina yang berlaku pada hari pertandingan, Anda harus menunjukkan paspor fisik atau kartu identitas nasional di pos pemeriksaan polisi terluar untuk memasuki kawasan stadion.

River Plate vs Racing Club di Liga Profesional: Semua yang perlu diketahui

Performa River Plate vs Racing Club

River Plate meraih empat kemenangan dan menelan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Profesional. Tim asuhan Ponzio mengalahkan Estudiantes de Rio Cuarto 1-0 dalam laga teranyar dan juga mencatat kemenangan atas Atletico Tucuman serta Independiente Rivadavia sepanjang periode tersebut. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 2-1 dari Huracan, yang sempat mengganggu konsistensi performa mereka. River mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan itu.

Racing Club meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil teranyar mereka di Liga Profesional adalah kekalahan 0-2 dari Belgrano. Mereka juga kalah 2-3 dari Boca Juniors di Copa Argentina. Kemenangan tandang 1-2 atas Estudiantes de Rio Cuarto menjadi hasil positif terakhir mereka. Tim asuhan Romero mencetak delapan gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut, mencerminkan tim yang mampu menciptakan peluang tetapi masih rentan.

River Plate vs Racing Club: Rekor pertemuan terkini

River Plate memiliki rekor lebih baik dalam pertemuan terbaru kedua klub. Pertemuan terakhir berlangsung pada April 2026, ketika River menang 2-0 di markas Racing dalam laga Liga Profesional. Dari lima pertemuan terakhir, River meraih tiga kemenangan berbanding dua milik Racing, dengan rekor pertemuan dalam beberapa musim terakhir jelas berpihak kepada tim tamu. Kemenangan terakhir Racing dalam duel ini terjadi pada Desember 2024, saat mereka menang 1-0 di kandang. Mereka perlu membalikkan tren yang tidak menguntungkan tersebut.