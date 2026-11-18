Riga FC menjamu Atalanta pada Kamis, 10 Desember 2026, di Stadion Skonto, Riga.

Pertandingan ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Riga FC dan Atalanta di kompetisi Eropa. Riga FC memasuki matchday kelima tanpa kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, dengan dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Izinkan GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Riga FC vs Atalanta, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Riga FC vs Atalanta di Liga Konferensi dimulai?

Riga FC vs Atalanta digelar di Stadion Skonto, Riga, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 12.45 Skonto Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Riga FC vs Atalanta di Liga Konferensi?

Berikut opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Liga Konferensi antara Riga FC dan Atalanta:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal tiket resmi Riga FC atau Atalanta merupakan cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tempat duduk dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Konferensi mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Riga FC vs Atalanta di Liga Konferensi?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Konferensi antara Riga FC dan Atalanta:

1. Kanal resmi klub

Kategori standar / belakang gawang (sektor G, F, A): €15–€30.

€15–€30. Tribun samping / tempat duduk premium (sektor C, E, R Reserve): €35–€60.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kategori 3 / belakang gawang (sektor G, F): €95–€105.

€95–€105. Kategori 2 / sudut dan tribun samping standar (sektor A, S Reserve): €105–€145.

€105–€145. Kategori 1 / bagian tengah tribun utama (sektor C, E, R Seat): €145–€215 ke atas.

Riga FC vs Atalanta di Liga Konferensi: Semua yang perlu diketahui

Performa Riga FC dan Atalanta

Riga FC mencatatkan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir imbang 1-1 melawan Jablonec di Liga Konferensi pada 5 November. Sebelumnya dalam rangkaian itu, Riga bermain imbang 1-1 dengan Pafos FC di kompetisi Eropa dan menang 2-5 di kandang Grobina dalam ajang Virsliga. Dalam lima pertandingan tersebut, Riga FC mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan.

Dalam lima pertandingan terakhir, Atalanta meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan menelan dua kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 di kandang Monza dalam ajang Serie A pada 8 November, yang mengakhiri rangkaian hasil sulit. Sebelumnya, Atalanta bermain imbang 1-1 dengan Kairat Almaty di Liga Konferensi dan kalah 3-0 dari Parma. Atalanta mencetak sembilan gol dan kebobolan 12 dalam lima laga tersebut. Hasil imbang 4-4 melawan Frosinone dan 2-2 melawan Fiorentina mencerminkan rapuhnya pertahanan mereka selama periode itu.

Riga FC vs Atalanta: Rekor pertemuan terbaru

Tidak tersedia data pertemuan antara Riga FC dan Atalanta dari lima laga kompetitif terakhir. Informasi pertandingan ini akan diperbarui jika catatan tersebut tersedia.