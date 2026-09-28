Cara mendapatkan tiket Republik Irlandia vs Austria: Harga UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Para penggemar Irlandia sangat merindukan sepakbola internasional dan penantian itu akhirnya akan berakhir pada Kamis, 1 Oktober, ketika Republik Irlandia turun ke lapangan Aviva Stadium untuk menghadapi Austria di UEFA Nations League. Laga ini datang tak lama setelah dua partai tandang di kompetisi tersebut melawan Kosovo (di Pristina) dan Israel (dimainkan di Hungaria).

Republik Irlandia akan menghadapi ketiga lawan tersebut, kandang dan tandang, selama fase liga (total enam pertandingan). Pesan tiket Anda untuk laga Irlandia berikutnya hari ini.

Pemenang setiap grup Liga B akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, dan tim peringkat keempat dari setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Republik Irlandia vs Austria di UEFA Nations League saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Republik Irlandia vs Austria di UEFA Nations League?

Republik Irlandia vs Austria berlangsung di Aviva Stadium, Dublin, pada Kamis, 1 Oktober, dengan jadwal sepak mula pukul 19.45 (IST).

UEFA Nations League B - Pekan 3 1 Okt 2026 - 14.45 Aviva Stadium

Cara membeli tiket Republik Irlandia vs Austria di UEFA Nations League

Tiket resmi pertandingan untuk laga Republik Irlandia vs Austria di UEFA Nations League tersedia melalui Ticketmaster Ireland, yang merupakan mitra ticketing resmi Football Association of Ireland (FAI).

Tiket pertama kali dijual melalui pra-penjualan eksklusif Fan Republic pada 27 Juni, pukul 10.00, lalu dilanjutkan dengan penjualan untuk publik umum pada 28 Juni.

Jika ingin mengamankan kursi pada saat-saat terakhir, suporter juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti Ticombo.

Transfer terjamin - Ticombo melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya yang bernama TixProtect. Program ini menjamin bahwa Anda akan mendapatkan tiket tepat waktu dan tiket tersebut akan valid untuk acara Anda, atau Anda akan mendapatkan pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Republik Irlandia vs Austria di UEFA Nations League?

Tiket standar resmi untuk pertandingan Republik Irlandia vs Austria di UEFA Nations League dimulai dari €50,00 untuk tiket masuk dewasa dasar, sementara opsi hospitality resmi premium tersedia mulai dari €275,00 per orang.

Tempat duduk di Aviva Stadium dibagi ke dalam tier tertentu:

Sisi panjang (Tribune Timur & Barat) : Bagian ini sejajar dengan garis tepi lapangan. Level bawah (seri 300) menawarkan pemandangan utama tanpa halangan ke seluruh lapangan dan merupakan yang paling mahal. Level atas (seri 500) menawarkan pandangan panorama jalannya pertandingan dengan harga yang lebih terjangkau.

Sisi pendek (Tribune Utara & Selatan) : Terletak di belakang gawang. Tribune Selatan ditempati suporter tuan rumah paling berisik, menciptakan atmosfer luar biasa, sementara Tribune Utara terkenal sebagai struktur satu tingkat.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Aviva Stadium

Aviva Stadium (juga dikenal sebagai Lansdowne Road atau Dublin Arena) adalah stadion olahraga yang terletak di Dublin. Stadion ini dibangun di lokasi bekas Lansdowne Road Stadium, yang dihancurkan pada 2007, dan menggantikannya sebagai kandang bagi tim sepakbola Republik Irlandia dan tim rugby union Irlandia. Stadion ini resmi dibuka pada Mei 2010 dan kini memiliki kapasitas tempat duduk 51.711.

Momen-momen berkesan di Aviva Stadium

Perayaan sepakbola : Pada November 2011, stadion meledak dalam kegembiraan ketika tim sepakbola Republik Irlandia mengamankan hasil imbang 1-1 melawan Estonia dalam play-off Kejuaraan Eropa. Pesawat kertas yang beterbangan memenuhi langit malam saat para penggemar merayakan kelolosan ke turnamen internasional besar pertama mereka dalam satu dekade.

Benteng rugby : Tim rugby Irlandia telah menjadikan stadion ini tempat yang sangat sulit bagi tim tamu untuk meraih kemenangan. Momen-momen besar terjadi di sini, termasuk mengangkat trofi Guinness Men's Six Nations setelah mengalahkan Inggris pada 2023, dan berhasil mempertahankan gelar melawan Skotlandia pada 2024.

Kejayaan sepakbola Eropa : Sebagai satu-satunya Stadion Kategori 4 UEFA di Irlandia, stadion ini telah menjadi tuan rumah laga-laga klub besar, termasuk final UEFA Europa League sesama klub Portugal pada 2011 (ketika Porto mengalahkan Braga 1-0) dan final Europa League 2024 ketika Atalanta mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0.

Venue konser raksasa: Saat dikonfigurasi untuk konser musik alih-alih olahraga, kapasitasnya meningkat dari 52.000 hingga 65.000 penonton. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah ikon global legendaris seperti Michael Jackson dan Frank Sinatra pada masa lalu, hingga pertunjukan modern dari Madonna, AC/DC, dan Lady Gaga.

Cara menuju ke sana

Dengan kereta / DART: DART (Dublin Area Rapid Transit) adalah cara termudah dan tercepat untuk langsung menuju stadion.

Stasiun Lansdowne Road - Stasiun ini terletak tepat di luar stadion. Dari pusat kota Dublin, naik DART tujuan selatan mana pun (menuju Bray atau Greystones) dari stasiun utama seperti Dublin Connolly, Tara Street, atau Dublin Pearse. Perjalanan memakan waktu sekitar 7-10 menit.

Dengan bus: Beberapa rute bus menurunkan Anda dalam jarak berjalan kaki singkat dari area stadion.

Rute Dublin Bus - Rute 4, 7, 7a, dan 18 menurunkan penumpang di Pembroke Road atau Northumberland Road di Ballsbridge, yang berjarak sekitar 5 hingga 10 menit berjalan kaki. Anda juga bisa menggunakan rute seperti C1, C2, 39, dan 70.

Dari Bandara Dublin - Anda dapat naik Dublin Express Rute 782 ke George's Quay (Stasiun Tara Street), lalu naik DART arah selatan ke Lansdowne Road. Alternatifnya, Aircoach Rute 701 berangkat langsung dari bandara ke halte Ballsbridge Hotel, yang berjarak delapan menit berjalan kaki dari venue.

Dengan berjalan kaki: Berjalan kaki sangat direkomendasikan oleh pihak stadion karena menghindari semua antrean transportasi setelah acara.

Dari pusat kota Dublin: stadion berjarak sekitar 25 hingga 35 menit berjalan kaki dari jantung kota (seperti Stephen's Green atau Trinity College). Rute yang populer adalah berjalan menyusuri Baggot Street (Lower dan Upper) langsung ke Lansdowne Road.

Dengan mobil: Tidak direkomendasikan pada hari pertandingan - Tidak ada parkir umum di stadion pada hari pertandingan atau hari acara karena penutupan jalan. Parkir ilegal akan mengakibatkan kendaraan langsung diderek atau dikunci. Jika Anda harus berkendara, sebaiknya gunakan opsi park-and-ride atau pesan lebih dulu lahan parkir pribadi.

Pertandingan Republik Irlandia vs Austria di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Republik Irlandia vs Austria: Performa terkini

Peringkat FIFA: Republik Irlandia (#55) vs Austria (#23)

Meski menutup kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka dengan kuat, yang mencakup kemenangan atas Portugal dan Hungaria, Republik Irlandia menelan kekecewaan di play-off Piala Dunia saat kalah adu penalti dari Czechia. Sejak saat itu, Irlandia tetap tak terkalahkan (2 menang dan 2 imbang) dalam sejumlah laga persahabatan, meski lawan-lawan mereka di pertandingan itu masing-masing menempati peringkat 69, 163, 59, dan 30 dalam ranking FIFA.

Austria kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak mereka tersingkir di Babak 32 Besar oleh juara akhirnya, Spanyol, di Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan pembuka fase grup 3-1 mereka atas Yordania menjadi satu-satunya sukses di Amerika Utara, karena mereka kalah dari Argentina (0-2) dan imbang dengan Aljazair (3-3), sebelum kekalahan dari Spanyol.

Republik Irlandia vs Austria: Rekor head-to-head terkini

Austria unggul dalam rekor pertemuan sepanjang masa melawan Republik Irlandia, setelah memenangkan 9 dari total 16 pertemuan mereka. Republik Irlandia menang 3 kali, dan 4 pertandingan sisanya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir antara kedua tim berlangsung di Dublin, pada Juni 2017. Kualifikasi Piala Dunia 2018 itu berakhir imbang 1-1 di Aviva Stadium. Austria unggul lebih dulu pada babak pertama lewat gol Martin Hinteregger, tetapi Irlandia bangkit di akhir pertandingan dan mengamankan satu poin berkat gol penyama kedudukan Jonathan Walters pada menit ke-85.