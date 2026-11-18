Rennes menjamu Monaco pada Minggu, 13 Desember 2026, di Roazhon Park, Rennes.

Pada musim 2025–26, Rennes lebih dulu menghajar Monaco 4-1 di Roazhon Park pada November 2025. Monaco kemudian membalas kekalahan itu dengan telak dalam pertemuan terbaru mereka pada Januari 2026, ketika menang meyakinkan 4-0 di Stade Louis II.

Simak panduan GOAL mengenai segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Rennes vs Monaco, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Ligue 1 Rennes vs Monaco dimulai?

Rennes vs Monaco berlangsung di Roazhon Park, Rennes, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Rennes vs Monaco?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 Rennes vs Monaco:

1. Kanal resmi klub

Platform tiket resmi Stade Rennais (Billetterie): Membeli langsung melalui situs resmi Rennes merupakan pilihan paling tepercaya dan aman, terutama jika pertandingan digelar di Roazhon Park.

Membeli langsung melalui situs resmi Rennes merupakan pilihan paling tepercaya dan aman, terutama jika pertandingan digelar di Roazhon Park. Penjualan tiket resmi AS Monaco (sektor tim tamu): Jika Anda mendukung Monaco, tiket untuk sektor suporter tim tamu (visiteurs) harus dibeli langsung melalui portal tiket resmi AS Monaco atau lewat kelompok suporter/ultras resmi yang berangkat ke pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Ligue 1 Rennes vs Monaco?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Rennes vs Monaco mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kategori standar / tribun atas: Umumnya berkisar antara €20 hingga €35 .

Umumnya berkisar antara . Tribun samping dan tempat duduk tingkat tengah: Biasanya berharga antara €40 hingga €75 .

Biasanya berharga antara . Paket VIP dan hospitality: Mulai sekitar €150 hingga €300+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar / tribun atas: Biasanya mulai sekitar €60 hingga €80 .

Biasanya mulai sekitar . Tribun sisi panjang / blok premium: Kerap berkisar antara €100 hingga €150+ .

Kerap berkisar antara . Permintaan tinggi / platform tiket terverifikasi: Berkisar di sekitar €110 hingga €130.

Rennes vs Monaco di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Rennes vs Monaco

Rennes mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-2 dari Lille di Ligue 1 pada 8 November. Mereka juga kalah telak 5-2 dari Nice pada 30 Oktober. Di antara kedua hasil itu, Rennes bermain imbang tanpa gol melawan Olympiacos di Liga Europa. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian tersebut diraih atas Strasbourg, dengan skor 3-0 di Ligue 1 pada 25 Oktober, sementara hasil imbang 2-2 melawan Juventus di kompetisi Eropa semakin menggambarkan periode yang tidak konsisten.

Monaco meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di kandang Le Mans dalam ajang Ligue 1 pada 9 November, setelah kalah 3-1 dari Paris FC pada 1 November. Tim tersebut mencatat dua kemenangan beruntun di Liga Konferensi, mengalahkan Freiburg 3-0 dan Nordsjaelland 2-0, serta bermain imbang 1-1 melawan Lille di liga pada 25 Oktober.

Rennes vs Monaco: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung pada 31 Januari 2026, ketika Monaco mengalahkan Rennes 4-0 di kandang dalam ajang Ligue 1. Sebelumnya, Rennes menang 4-1 atas Monaco di kandang pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Monaco meraih tiga kemenangan berbanding dua milik Rennes, dengan total 17 gol tercipta dalam laga-laga tersebut.