Cara mendapatkan tiket Rennes vs Marseille: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Rennes akan menghadapi Marseille pada Jumat, 11 September 2026 di Roazhon Park, Rennes.

Tim tamu lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terbaru kedua tim, termasuk kemenangan 3-1 atas Rennes pada duel Ligue 1 sebelumnya pada Mei 2026. Laga penting ini akan memberi kedua klub peluang krusial untuk mengamankan poin berharga saat kampanye Ligue 1 mulai terbentuk.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Rennes vs Marseille, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Rennes vs Marseille di Ligue 1?

Rennes vs Marseille akan kick-off di Roazhon Park, Rennes, dengan informasi siaran resmi untuk laga ini saat ini belum tersedia.

Ligue 1 - Pekan 4 11 Sep 2026 - 14.45 Roazhon Park

Bagaimana cara membeli tiket Rennes vs Marseille di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Rennes vs Marseille di Roazhon Park, ikuti opsi pembelian standar berikut:

Situs web resmi klub: Kunjungi portal tiket resmi Stade Rennais (billetterie.staderennais.com) untuk membuat akun, memilih pertandingan 11 September, menentukan tribun pilihan Anda melalui peta stadion interaktif, dan menyelesaikan pembelian dengan aman.

Toko resmi tim: Beli tiket secara langsung di fanshop resmi Roazhon Park (Boutique Officielle di bagian bawah tribune Groupe Rose) di Rennes sebelum hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

Loket tiket stadion: Beli kursi reguler yang masih tersedia di loket tiket Roazhon Park pada hari pertandingan, yang biasanya buka 1,5 jam sebelum kick-off.

Platform penjualan kembali sekunder: Jika tiket resmi klub sudah habis, cari tiket di platform tiket sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan kursi di pasar sekunder.

Berapa harga tiket Rennes vs Marseille di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Rennes vs Marseille di Roazhon Park bervariasi tergantung kategori tempat duduk, saluran pembelian, dan permintaan pasar:

Tiket resmi klub: Tiket reguler dengan harga nominal melalui loket resmi Stade Rennais biasanya berkisar antara £25 hingga £85 (€30 hingga €100), tergantung apakah Anda memilih kursi tingkat atas di belakang gawang atau kursi sentral tingkat bawah.

Pasar penjualan kembali sekunder: Di platform penjual ulang seperti StubHub , kursi reguler umumnya mulai dari sekitar £90 hingga £115 ($115 hingga $145 / €105 hingga €135) untuk akses standar, dengan kursi kelas menengah dan premium berkisar antara £150 dan £210 .

Paket VIP & hospitality: Paket hospitality resmi pada hari pertandingan, akses lounge, dan tempat duduk premium dengan pemandangan lapangan berkisar antara £250 hingga £500+ per tiket.

Rennes vs Marseille di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rennes vs Marseille

Rennes mencatatkan satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, mencakup laga pramusim dan pertandingan kompetitif. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain di Ligue 1, hasil yang didapat setelah mereka tertinggal 2-0 saat turun minum. Sebelumnya di pramusim, mereka kalah 2-4 dari Brentford dan 2-1 dari Sunderland, serta bermain imbang 3-3 melawan Galatasaray. Mereka belum memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir.

Performa terbaru Marseille menunjukkan kontras yang tajam. Mereka memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat melawan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim. Mereka mengalahkan Strasbourg 4-0 pada laga pembuka Ligue 1, menang 3-1 atas Athletic Bilbao, dan menundukkan Al-Shahaniya 3-0 dalam laga pemanasan sebelumnya. Tim asuhan Genesio telah mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rennes vs Marseille: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berlangsung pada 17 Mei 2026, ketika Marseille mengalahkan Rennes 3-1 di Velodrome dalam ajang Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Marseille memiliki catatan yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Rennes, dengan satu kemenangan Marseille lainnya terjadi di Coupe de France. Pertandingan terbaru di Roazhon Park dalam data ini adalah kemenangan 1-0 Rennes pada Agustus 2025, meski di luar itu Marseille mendominasi pertemuan-pertemuan terbaru, termasuk kemenangan 4-2 di Velodrome pada Mei 2025.

Klasemen Rennes vs Marseille

Di klasemen Ligue 1, Marseille saat ini berada di puncak, sementara Rennes menempati posisi kesembilan.