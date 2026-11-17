Rennes menjamu Dinamo Zagreb pada Kamis, 10 Desember 2026 di Roazhon Park, Rennes.

Satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya berlangsung pada fase grup Piala UEFA, 20 Desember 2007, di Roazhon Park. Pertemuan tersebut berakhir imbang 1-1 dalam laga sengit, dengan Stéphane Mbia mencetak gol penyama kedudukan pada pengujung laga untuk tim Prancis itu.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Rennes vs Dinamo Zagreb, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Rennes vs Dinamo Zagreb di Liga Europa dimulai?

Rennes vs Dinamo Zagreb berlangsung di Roazhon Park, Rennes, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 12.45 Roazhon Park

Bagaimana cara membeli tiket Rennes vs Dinamo Zagreb di Liga Europa?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Liga Europa antara Rennes dan Dinamo Zagreb:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli tiket langsung melalui portal penjualan tiket resmi Stade Rennais FC atau loket klub, terutama jika Anda memiliki keanggotaan klub atau status loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Rennes vs Dinamo Zagreb di Liga Europa?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Europa antara Rennes dan Dinamo Zagreb:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum: Harganya berkisar antara €25 hingga €80.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub telah habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

Tribun atas atau pemandangan standar: Umumnya mulai dari kisaran €85 hingga €107 .

Umumnya mulai dari kisaran . Kursi premium, pemandangan dari sisi panjang lapangan, atau tribun bawah: Sering kali berkisar mulai dari €130 ke atas.

Rennes vs Dinamo Zagreb di Liga Europa: semua yang perlu diketahui

Performa Rennes vs Dinamo Zagreb

Rennes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan 1-2 dari Lille di Ligue 1 pada 8 November, setelah bermain imbang 0-0 dengan Olympiacos di Liga Europa. Rennes mengalahkan Strasbourg 3-0 pada akhir Oktober, tetapi juga takluk telak 5-2 dari Nice. Dalam lima pertandingan tersebut, Rennes mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali.

Dinamo Zagreb meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 1-3 atas NK Varazdin di HNL pada 8 November. Kemenangan di kompetisi domestik itu diraih setelah mereka mengalahkan Sunderland di Liga Europa. Kekalahan 2-4 dari NEC Nijmegen di kompetisi Eropa pada awal Oktober merupakan kekalahan terberat mereka belakangan ini. Zagreb mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Rennes vs Dinamo Zagreb: rekor pertemuan terkini

Satu-satunya pertemuan Rennes dan Dinamo Zagreb yang tercatat dalam data ini berlangsung di Liga Europa pada 20 Desember 2007 dan berakhir imbang 1-1 di Roazhon Park. Karena baru ada satu pertandingan yang tercatat antara kedua klub, riwayat pertemuan yang bisa dijadikan acuan menjelang laga ini terbatas.