Rennes menjamu Brest pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Roazhon Park, Rennes.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 4 April 2026, Rennes meraih kemenangan sengit 4-3 di kandang Brest dalam laga yang penuh aksi. Sebelumnya, Rennes juga menang meyakinkan 3-1 di kandang sendiri, Roazhon Park, pada Desember 2025.

Simak panduan dari GOAL mengenai semua hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Rennes kontra Brest, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Rennes kontra Brest di Ligue 1 dimulai?

Rennes kontra Brest berlangsung di Roazhon Park, Rennes, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Ligue 1 - Pekan 13 6 Des 2026 - 11.15 Roazhon Park

Bagaimana cara membeli tiket Rennes kontra Brest di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Rennes kontra Brest di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya adalah membeli tiket melalui portal tiket resmi Rennes, yang menyediakan kategori tempat duduk standar dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Rennes kontra Brest di Ligue 1?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Rennes kontra Brest di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tribune atas standar / belakang gawang: Biasanya mulai dari sekitar €20 hingga €25 .

Biasanya mulai dari sekitar . Tempat duduk standar di sisi lapangan: Umumnya berkisar antara €45 dan €65 .

Umumnya berkisar antara . Tribune utama bagian tengah / Kategori 1: Mulai dari sekitar €70 hingga €95 .

Mulai dari sekitar . Paket hospitality dan VIP: Berkisar dari €200 hingga €500 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kategori 2 / tribun atas: Mulai dari sekitar €80 hingga €95 untuk tribun atas atau blok yang letaknya kurang sentral.

Mulai dari sekitar untuk tribun atas atau blok yang letaknya kurang sentral. Tempat duduk Kategori 1: Biasanya berkisar antara €110 hingga €140 .

Biasanya berkisar antara . Penjualan kembali tiket VIP & premium: Mulai dari sekitar €160 hingga €200 lebih.

Rennes kontra Brest di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rennes dan Brest

Rennes mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan 5-2 dari Nice di Ligue 1 pada 30 Oktober, meski lima hari sebelumnya Rennes mengalahkan Strasbourg 3-0 di liga. Di tengah rangkaian tersebut, Rennes bermain imbang 2-2 melawan Juventus di Liga Europa. Dalam lima pertandingan itu, Rennes mencetak 16 gol dan kebobolan 14 kali, catatan yang mencerminkan produktivitas serangan sekaligus kerentanan pertahanannya.

Brest meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 di kandang Lorient dalam laga Ligue 1 pada 2 November. Brest juga mengalahkan Angers 5-1 di liga pada Oktober. Kekalahan 1-2 dari Nice serta dua hasil imbang, masing-masing dalam laga persahabatan melawan Monza dan pertandingan melawan Lille, melengkapi rangkaian itu. Brest mencetak 11 gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Rennes kontra Brest: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 4 April 2026, ketika Rennes menang 4-3 di kandang Brest dalam laga Ligue 1. Sebelumnya, Rennes meraih kemenangan kandang 3-1 pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Rennes meraih tiga kemenangan dan Brest dua, dengan total 19 gol tercipta dalam laga-laga tersebut.