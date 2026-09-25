Rennes akan menghadapi Auxerre pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Roazhon Park, Rennes.

Auxerre menampilkan salah satu performa paling meyakinkan mereka pada November 2024, dengan mengalahkan Rennes 4-0 di Stade de l'Abbé-Deschamps. Rennes kemudian membalas dengan performa dominan mereka sendiri, mengamankan kemenangan tandang meyakinkan 3-0 atas Auxerre dalam pertemuan mereka pada Februari 2026.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Rennes vs Auxerre, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Rennes vs Auxerre di Ligue 1?

Rennes vs Auxerre akan digelar di Roazhon Park, Rennes, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 6 11 Okt 2026 - 11.15 Roazhon Park

Bagaimana cara membeli tiket Rennes vs Auxerre di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Stade Rennais dan AJ Auxerre di Roazhon Park, ikuti langkah-langkah umum berikut:

1. Platform tiket resmi klub

Cara utama untuk membeli tiket reguler adalah melalui situs tiket resmi Stade Rennais (billetterie.staderennais.com). Tiket umumnya mulai dijual beberapa pekan sebelum pertandingan. Anggota Stade Rennais dan pemegang tiket musiman sering kali mendapatkan akses prioritas sebelum tiket dibuka untuk umum.

2. Pasar penjualan ulang tiket resmi

Jika kursi reguler habis terjual, Stade Rennais mengoperasikan portal penjualan ulang resmi yang terintegrasi ke dalam situs tiket mereka, yang memungkinkan pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan aman sesuai harga asli.

3. Suporter tim tamu (pendukung Auxerre)

Suporter tim tamu yang ingin duduk di sektor tim tamu harus membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi AJ Auxerre atau alokasi klub perjalanan tandang.

Berapa harga tiket Rennes vs Auxerre di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara Stade Rennais dan AJ Auxerre di Roazhon Park bervariasi tergantung tempat dan waktu pembeliannya:

1. Loket resmi (harga asli)

Kursi kategori standar: Biasanya berkisar dari €20 hingga €60 untuk pertandingan standar Ligue 1 jika dibeli langsung melalui portal tiket resmi Stade Rennais.

Tribun premium / tengah: Kursi yang berada di tribun samping bagian tengah umumnya berkisar antara €70 dan €100 .

Alokasi suporter tim tamu: Tiket sektor tim tamu untuk pendukung Auxerre yang berkunjung umumnya dibatasi oleh regulasi Ligue 1 di kisaran €10 hingga €15 .

2. Penjualan ulang tiket resmi & pasar sekunder

Platform tiket sekunder & penjualan ulang: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga awal umumnya dimulai dari sekitar €70 hingga €75 per tiket, dengan daftar harga rata-rata berkisar antara €100 dan €115 tergantung pada permintaan, kategori tempat duduk, dan biaya pemenuhan.

Rennes vs Auxerre Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rennes vs Auxerre

Rennes memasuki laga ini dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan Ligue 1 terakhir mereka, setelah terakhir mengalahkan Angers 2-1 pada 6 September. Rangkaian lima pertandingan mereka juga mencakup hasil imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain dan kemenangan 3-2 atas Le Mans, yang membuat mereka menelan dua kekalahan kompetitif, keduanya dalam laga uji coba pramusim melawan Sunderland dan Brentford. Dalam lima pertandingan tersebut, Rennes mencetak sembilan gol dan kebobolan 11, meski performa mereka di kompetisi liga jauh lebih kuat.

Auxerre kalah dalam tiga pertandingan Ligue 1 terakhir mereka tanpa meraih kemenangan di kompetisi tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Lyon pada 4 September, dan mereka juga dikalahkan Lens 5-2 serta Angers 3-1 di putaran sebelumnya. Satu-satunya hasil positif mereka dalam sampel lima pertandingan itu datang pada pramusim, yaitu kemenangan 1-0 di markas Werder Bremen dan hasil imbang 1-1 melawan Troyes. Di laga liga, Auxerre mencetak tiga gol dan kebobolan 11.

Rennes vs Auxerre: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Februari 2026, ketika Rennes menang 3-0 di kandang Auxerre dalam ajang Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Rennes mencatat dua kemenangan berbanding satu milik Auxerre, dengan dua laga berakhir imbang. Pertemuan sebelumnya di Roazhon Park, pada Oktober 2025, berakhir 2-2, sementara satu-satunya kemenangan Auxerre dalam rangkaian itu adalah kemenangan kandang 4-0 pada November 2024.