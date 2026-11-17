Real Sociedad menjamu Torreense pada Kamis, 10 Desember 2026 di Reale Arena, San Sebastian.

Laga fase liga mendatang ini menjadi pertemuan langka dan bersejarah di kompetisi Eropa antara klub papan atas Spanyol yang terkemuka dan penantang ambisius asal Portugal. Kedua tim akan mengandalkan pengalaman mereka yang berbeda di kompetisi Eropa serta performa terkini saat turun ke lapangan Reale Arena untuk memburu poin penting di fase liga.

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Kapan laga Liga Europa Real Sociedad vs Torreense dimulai?

Real Sociedad vs Torreense berlangsung di Reale Arena, San Sebastian, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 15.00 Reale Arena

Bagaimana cara membeli tiket Liga Europa Real Sociedad vs Torreense?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk laga Liga Europa Real Sociedad vs Torreense mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs web atau loket tiket resmi Real Sociedad tetap menjadi cara utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan kursi standar dengan harga resmi di Reale Arena.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket laga Liga Europa mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Europa Real Sociedad vs Torreense?

Berikut rincian harga tiket laga Liga Europa Real Sociedad vs Torreense:

1. Kanal resmi klub

Harga resmi: Umumnya mulai dari sekitar €70.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga termurah / kategori awal: Mulai dari sekitar €130 hingga €250 .

Mulai dari sekitar . Kursi standar dan kategori menengah: Berkisar antara €250 dan €550 .

Berkisar antara . Paket layanan premium dan blok kursi utama: Mulai dari €1.000.

Real Sociedad vs Torreense di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa Real Sociedad vs Torreense

Real Sociedad mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano di LaLiga. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Lyon di Liga Europa. Sebelumnya dalam rentetan tersebut, mereka mengalahkan Lillestroem 6-0 di kompetisi Eropa dan Levante 2-1 di liga, sementara satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Athletic Bilbao. Sociedad mencetak 11 gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga itu.

Torreense meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 2-3 dari Uniao de Leiria di Liga Portugal 2, meski sebelumnya mereka mengalahkan Ararat Armenia 3-2 di Liga Europa. Kekalahan telak 4-1 dari Ferencvaros juga termasuk dalam catatan terkini mereka. Torreense mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut.

Real Sociedad vs Torreense: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada data pertemuan sebelumnya antara Real Sociedad dan Torreense. Laga ini merupakan pertemuan langka di kompetisi Eropa antara klub asal Spanyol dan klub dari divisi kedua Portugal.