Real Sociedad menjamu Sevilla pada Minggu, 29 November 2026 di Reale Arena, San Sebastian.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Mei 2026, Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad di Ramón Sánchez Pizjuán. Sebelumnya, pada musim 2025–26, Real Sociedad meraih kemenangan kandang 2-1 atas Sevilla di Reale Arena pada Oktober 2025.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Real Sociedad vs Sevilla, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Real Sociedad vs Sevilla dimulai?

Pertandingan Real Sociedad vs Sevilla dimulai di Reale Arena, San Sebastian, pada Minggu, 29 November 2026.

LaLiga - Pekan 14 29 Nov 2026 - 15.00 Reale Arena

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Sociedad vs Sevilla?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Real Sociedad vs Sevilla:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Real Sociedad: Cara paling langsung dan tepercaya untuk membeli tiket resmi adalah melalui portal tiket resmi Real Sociedad, terutama jika Anda mencari tempat duduk untuk penonton umum di Reale Arena.

Cara paling langsung dan tepercaya untuk membeli tiket resmi adalah melalui portal tiket resmi Real Sociedad, terutama jika Anda mencari tempat duduk untuk penonton umum di Reale Arena. Kanal resmi Sevilla FC: Bagi pendukung tim tamu yang bepergian ke San Sebastian, tiket sering kali dapat diajukan atau dibeli melalui sistem tiket resmi Sevilla sebagai bagian dari alokasi untuk pendukung tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket untuk penonton umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Real Sociedad vs Sevilla?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Real Sociedad vs Sevilla mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket umum (tribun atas): Biasanya berkisar antara €25 hingga €50 .

Biasanya berkisar antara . Tiket umum (tribun bawah): Umumnya berkisar antara €50 hingga €90 .

Umumnya berkisar antara . Kursi utama di tribun bawah / bagian tengah: Biasanya dihargai antara €90 hingga €120 .

Biasanya dihargai antara . Paket VIP & perhotelan: Mulai sekitar €250 dan bisa lebih tinggi.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali untuk tribun atas: Biasanya mulai sekitar €40 hingga €65 .

Biasanya mulai sekitar . Tiket jual kembali untuk tribun bawah umum: Umumnya berkisar antara €70 hingga €140 .

Umumnya berkisar antara . Tiket jual kembali untuk sisi panjang lapangan: Sering dihargai antara €110 hingga €220 .

Sering dihargai antara . Tiket jual kembali untuk paket VIP & perhotelan korporat: Berkisar dari €350 hingga lebih dari €800.

LaLiga Real Sociedad vs Sevilla: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Sociedad vs Sevilla

Real Sociedad menghadapi pertandingan ini dalam performa sangat baik, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Levante di LaLiga, setelah sebelumnya menang 6-0 atas Lillestroem di Liga Europa. Dalam rangkaian tersebut, tim asuhan Matarazzo juga menang 5-2 di kandang Malaga dalam laga LaLiga. Real Sociedad mencetak lima belas gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu, catatan yang menunjukkan ketajaman lini serang mereka.

Sevilla mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Osasuna di LaLiga, meski sebelumnya mereka kalah 4-1 dari Real Madrid dan 1-3 dari Barcelona. Sevilla juga bermain imbang 3-3 dengan Levante dalam rangkaian tersebut. Tim asuhan Garcia mencetak tujuh gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan itu, dengan catatan pertahanan yang jelas menjadi perhatian.

Real Sociedad vs Sevilla: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Mei 2026, ketika Sevilla mengalahkan Real Sociedad 1-0 dalam laga LaLiga di Ramón Sánchez Pizjuán. Sebelumnya, Real Sociedad meraih kemenangan kandang 2-1 atas Sevilla pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, masing-masing tim meraih dua kemenangan dan satu pertandingan berakhir imbang. Pertandingan mereka secara konsisten berlangsung sengit, dengan hasil yang terbagi hampir merata di antara kedua klub.