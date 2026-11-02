Real Sociedad menjamu Rayo Vallecano pada Minggu, 8 November 2026, di Reale Arena, San Sebastian.

Real Sociedad dan Rayo Vallecano memiliki riwayat pertemuan kompetitif yang kerap menghasilkan banyak gol, termasuk hasil imbang 3-3 yang menegangkan dalam pertemuan terakhir mereka di LaLiga pada 26 April 2026. Sebelum laga enam gol tersebut, Real Sociedad meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Rayo Vallecano dalam duel babak 16 besar Copa del Rey.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Real Sociedad vs Rayo Vallecano, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Real Sociedad vs Rayo Vallecano di LaLiga dimulai?

Real Sociedad vs Rayo Vallecano berlangsung di Reale Arena, San Sebastian, pada Minggu, 8 November 2026.

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 10.15 Reale Arena

Bagaimana cara membeli tiket Real Sociedad vs Rayo Vallecano di LaLiga?

Cara membeli tiket pertandingan LaLiga antara Real Sociedad dan Rayo Vallecano bergantung pada stadion yang menjadi tempat pertandingan, karena tiket didistribusikan langsung oleh klub tuan rumah.

1. Kanal resmi klub

Laga kandang Real Sociedad (Reale Arena, San Sebastian): Beli tiket melalui portal penjualan tiket daring resmi Real Sociedad. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat kesempatan membeli lebih dahulu sebelum sisa kursi tersedia bagi masyarakat umum.

Beli tiket melalui portal penjualan tiket daring resmi Real Sociedad. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat kesempatan membeli lebih dahulu sebelum sisa kursi tersedia bagi masyarakat umum. Laga kandang Rayo Vallecano (Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid): Beli tiket melalui situs web resmi Rayo Vallecano. Karena Vallecas merupakan stadion yang lebih kecil dan lebih intim, ketersediaan tiket untuk masyarakat umum sering kali sangat terbatas dibandingkan dengan stadion LaLiga yang lebih besar.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Real Sociedad vs Rayo Vallecano di LaLiga?

Berikut rincian harga tiket pertandingan LaLiga antara Real Sociedad dan Rayo Vallecano, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kursi standar (belakang gawang & sudut stadion): Biasanya berkisar antara €25 hingga €50 untuk area seperti Fondo Norte dan Fondo Sur.

Biasanya berkisar antara untuk area seperti Fondo Norte dan Fondo Sur. Tribune sisi panjang & tepi lapangan (tribune timur/utama): Umumnya berharga antara €40 hingga €90 , bergantung pada posisi kursi terhadap bagian tengah lapangan dan ketinggian tingkat tribune.

Umumnya berharga antara , bergantung pada posisi kursi terhadap bagian tengah lapangan dan ketinggian tingkat tribune. Paket VIP & layanan premium: Pilihan premium klub dengan akses ke ruang santai dan layanan makanan serta minuman biasanya berkisar antara €120 hingga lebih dari €400.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket standar / tribune tingkat atas: Harga tiket kategori awal umumnya mulai sekitar €45 hingga lebih dari €60 , bergantung pada permintaan dan ketersediaan.

Harga tiket kategori awal umumnya mulai sekitar , bergantung pada permintaan dan ketersediaan. Kursi sisi panjang & premium: Kursi kelas menengah dan blok pilihan di tepi lapangan umumnya berharga antara €90 hingga lebih dari €250 .

Kursi kelas menengah dan blok pilihan di tepi lapangan umumnya berharga antara . Layanan VIP & penjualan kembali kursi utama: Blok korporat eksklusif, kursi utama di tepi lapangan yang telah habis terjual, atau tiket dengan permintaan tinggi kerap melampaui €300 hingga lebih dari €500.

Real Sociedad vs Rayo Vallecano di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Sociedad vs Rayo Vallecano

Real Sociedad mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan delapan gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Laga terakhirnya berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Athletic Bilbao dalam pertandingan persahabatan pada 2 Oktober. Di LaLiga, Real Sociedad menang 3-2 saat bertandang ke Valencia dan 3-2 di markas Elche, tetapi kebobolan tiga gol tanpa balas saat menjamu Atletico Madrid.

Rayo Vallecano meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga, dengan 11 gol dicetak dan 13 gol kebobolan. Laga terakhirnya berakhir imbang 1-1 saat menjamu Osasuna. Kemenangan 2-1 atas Espanyol menjadi hasil terbaik dalam rentetan tersebut, meski kekalahan dari Barcelona dan Real Madrid dengan agregat skor 9-3 menunjukkan jarak yang harus mereka kejar untuk bersaing dengan tim-tim papan atas liga.

Real Sociedad vs Rayo Vallecano: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir 3-3 ketika Rayo Vallecano menjamu Real Sociedad di LaLiga pada 26 April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Real Sociedad disebut unggul dengan dua kemenangan, berbanding dua kemenangan milik Rayo, serta satu hasil imbang. Kedua tim juga bertemu dalam pertandingan Copa del Rey pada Januari 2025 yang dimenangi Real Sociedad 3-1 di Reale Arena.