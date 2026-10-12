Real Sociedad menjamu Levante pada Minggu, 25 Oktober 2026 di Reale Arena, San Sebastian.

Rekor pertemuan berpihak kepada Real Sociedad, yang meraih tiga kemenangan berbanding satu milik Levante dalam lima pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi. Pada pertemuan terakhir di LaLiga pada April 2026, Real Sociedad menang 2-0 atas Levante di kandang.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Real Sociedad vs Levante, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Real Sociedad vs Levante di LaLiga dimulai?

LaLiga - Pekan 10 25 Okt 2026 - 13.30 Reale Arena

Bagaimana cara membeli tiket Real Sociedad vs Levante di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga antara Real Sociedad vs Levante di Reale Arena (Stadion Anoeta), ada beberapa saluran utama:

1. Penjualan tiket resmi

Situs resmi Real Sociedad: Saluran utama untuk membeli tiket tempat duduk reguler pertandingan kandang. Tiket biasanya mulai dijual kepada masyarakat umum beberapa pekan sebelum pertandingan.

Loket tiket klub (Taquilla): Tiket juga dapat dibeli langsung di loket Reale Arena di San Sebastián beberapa hari menjelang pertandingan atau pada hari pertandingan, bergantung pada ketersediaan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket resmi telah habis.

Berapa harga tiket Real Sociedad vs Levante di LaLiga?

Harga tiket pertandingan LaLiga antara Real Sociedad vs Levante bervariasi menurut kategori tempat duduk dan saluran penjualan:

1. Tiket resmi standar (reguler)

Tiket resmi yang dibeli langsung melalui Real Sociedad umumnya berada dalam kisaran harga berikut:

Di belakang gawang (Fondo Norte / Fondo Sur): €25 hingga €40

Tribune timur (Tribuna Este): €40 hingga €75

Tribune utama/barat (Tribuna Principal): €60 hingga €90

Remaja / anak-anak (di bawah 14 tahun): €15 hingga €25 (bergantung pada alokasi kategori)

2. Paket VIP & layanan khusus

Layanan VIP / kursi boks: €120 hingga €350 lebih per orang (termasuk kursi berbantalan, akses ke ruang tunggu, dan layanan makanan khas Basque)

3. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Harga di platform tiket sekunder seperti StubHub umumnya mulai dari sekitar €65 hingga €90 untuk kursi kategori termurah, lalu meningkat sesuai lokasi kursi dan permintaan menjelang hari pertandingan.

Real Sociedad vs Levante di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Sociedad vs Levante

Real Sociedad mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-3 atas Valencia di LaLiga, setelah sebelumnya kalah 1-2 di kandang dari Bournemouth di Liga Europa. Sebelum itu, mereka dikalahkan Atletico Madrid 3-0. Real Sociedad mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut, dengan kemenangan 2-3 di markas Elche menjadi hasil positif lainnya dalam periode itu.

Levante meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 di markas Villarreal, sementara sebelumnya mereka juga kalah 2-4 dari Barcelona. Hasil terbaik mereka adalah kemenangan kandang 5-2 atas Real Betis, sedangkan hasil imbang tanpa gol melawan Malaga dan Osasuna membuat mereka kehilangan dua poin. Levante mencetak tujuh gol dan kebobolan sebelas kali dalam lima pertandingan tersebut.

Real Sociedad vs Levante: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada April 2026, ketika Real Sociedad menang 2-0 di kandang dalam laga LaLiga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di markas Levante pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir mereka yang tercatat di LaLiga, Real Sociedad meraih tiga kemenangan berbanding satu milik Levante, sementara satu laga berakhir imbang.