Real Sociedad menjamu Getafe pada Minggu, 13 Desember 2026 di Reale Arena, San Sebastián.

Saat kedua klub terakhir bertemu pada April 2026 di Reale Arena, Getafe meraih kemenangan tandang 1-0 melalui gol bunuh diri Jon Gorrotxategi pada babak pertama. Hasil itu langsung membalas kemenangan 2-1 Real Sociedad di Coliseum pada Januari 2026, sekaligus menyoroti kecenderungan tim tamu merusak keunggulan kandang dalam pertemuan kedua tim.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Real Sociedad vs Getafe, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan Real Sociedad vs Getafe di LaLiga dimulai?

Pertandingan Real Sociedad vs Getafe dimulai di Reale Arena, San Sebastián, pada Minggu, 13 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 16 13 Des 2026 - 09.00 Reale Arena

Bagaimana cara membeli tiket Real Sociedad vs Getafe di LaLiga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Real Sociedad vs Getafe mendatang:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Real Sociedad (Club Entradas / layanan tiket resmi): Ini merupakan platform utama dan paling aman untuk membeli tiket pertandingan di Reale Arena, San Sebastián. Tiket biasanya mulai dijual kepada masyarakat umum beberapa pekan sebelum pertandingan, setelah periode pembelian prioritas bagi anggota klub (socios).

Ini merupakan platform utama dan paling aman untuk membeli tiket pertandingan di Reale Arena, San Sebastián. Tiket biasanya mulai dijual kepada masyarakat umum beberapa pekan sebelum pertandingan, setelah periode pembelian prioritas bagi anggota klub (socios). Situs resmi Getafe CF: Jika Anda ingin duduk di tribune tim tamu atau membeli tiket saat pertandingan digelar di Coliseum, Madrid, Anda dapat membelinya langsung melalui layanan tiket resmi Getafe.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Real Sociedad vs Getafe di LaLiga?

Berikut kisaran harga tiket pertandingan LaLiga Real Sociedad vs Getafe mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk reguler standar / kursi tribune atas: Umumnya mulai dari sekitar €55 hingga €75 .

Umumnya mulai dari sekitar . Kursi sisi panjang lapangan / kursi premium tribune bawah: Biasanya berharga antara €80 dan €120 .

Biasanya berharga antara . Paket VIP & layanan premium: Berkisar dari €300 hingga €500 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub. menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali terjangkau / sisi pendek lapangan: Umumnya mulai dari sekitar €50 hingga €65 .

Umumnya mulai dari sekitar . Kursi penjualan kembali kelas menengah / tepi lapangan: Biasanya berkisar antara €90 dan €180 .

Biasanya berkisar antara . Tiket penjualan kembali VIP & layanan premium mewah: Dapat berkisar dari €350 hingga lebih dari €1.200.

Real Sociedad vs Getafe di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Sociedad vs Getafe

Real Sociedad mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano di LaLiga. Mereka juga mengalahkan Levante 2-1 di liga dalam rangkaian tersebut. Tim asuhan Matarazzo mencetak 15 gol dan kebobolan 10 kali dalam lima pertandingan itu, dengan satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 2-1 dari Athletic Bilbao.

Getafe meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Villarreal di LaLiga. Mereka juga sebelumnya kalah 4-0 dari Athletic Bilbao dalam rangkaian tersebut. Di sisi positif, tim asuhan Bordalas mengalahkan Sevilla 3-1 di liga. Getafe mencetak enam gol dan kebobolan dua belas kali dalam lima pertandingan itu.

Real Sociedad vs Getafe: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua klub berlangsung di LaLiga pada 22 April 2026, ketika Getafe menang 1-0 di Reale Arena. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Getafe menang dua kali dan Real Sociedad juga menang dua kali, sementara satu laga berakhir imbang. Jumlah gol kedua tim dalam pertemuan-pertemuan tersebut pun sama.