Real Sociedad akan menghadapi Deportivo de A Coruna pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Reale Arena, San Sebastian.

Real Sociedad dan Deportivo de A Coruña memiliki sejarah panjang di LaLiga yang diwarnai duel kompetitif, dengan rata-rata 2,8 gol per pertandingan dalam pertemuan resmi mereka. Dalam pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi pada Februari 2018, Real Sociedad meraih kemenangan dominan 5-0 di kandang atas Deportivo.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna?

Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna akan kick-off pada Minggu, 11 Oktober 2026, di Reale Arena, San Sebastian.

LaLiga - Pekan 8 11 Okt 2026 - 10.15 Reale Arena

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga antara Real Sociedad dan Deportivo de A Coruña di Reale Arena, ikuti langkah-langkah berikut:

Situs resmi klub: Cara paling tepercaya untuk membeli tiket adalah langsung melalui situs resmi Real Sociedad. Tiket umumnya dirilis untuk publik beberapa pekan sebelum pertandingan, setelah akses prioritas diberikan kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman. Loket resmi stadion: Anda bisa membeli tiket secara langsung di loket Reale Arena di San Sebastián pada hari-hari menjelang pertandingan atau pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

Berapa harga tiket LaLiga Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Real Sociedad vs Deportivo de A Coruña di Reale Arena bergantung pada kategori kursi dan saluran pembelian:

Tiket resmi langsung (Real Sociedad)

Tiket reguler standar: Biasanya berkisar dari €25 hingga €90 .

Belakang gawang (Fondo Norte & Fondo Sur): €20 hingga €50 Tribune samping (Tribuna Este): €40 hingga €75 Tribune utama (Tribuna Principal): €60 hingga €90

Paket VIP & hospitality: Berkisar dari €120 hingga €400+ (termasuk katering, akses lounge, dan kursi premium).

Platform tiket sekunder

Di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub, harga berfluktuasi tergantung permintaan:

Harga awal: Umumnya dimulai dari sekitar €50 hingga €80 untuk kursi kategori dasar.

Harga rata-rata: Kursi resale premium Kategori 1 atau sisi panjang lapangan biasanya berharga antara €95 dan €250+ , tergantung lokasi kursi dan permintaan pasar.

Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna

Real Sociedad meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 di markas Elche di LaLiga pada 7 September, dan mereka juga mengalahkan Espanyol 2-1 pada awal musim ini. Dua kekalahan mereka terjadi melawan Real Madrid, 4-1, dan Real Betis, 1-0. Tim asuhan Matarazzo mencetak enam gol dan kebobolan lima gol dalam rangkaian tersebut.

Deportivo de A Coruna meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 di markas Villarreal di LaLiga pada 5 September, setelah kemenangan 3-1 atas Valencia pada 30 Agustus. Mereka bermain imbang 1-1 dalam masing-masing dua laga liga pertama mereka, melawan Malaga dan Elche. Satu-satunya kekalahan mereka adalah kalah 1-0 dari Real Madrid dalam laga uji coba pramusim. Deportivo mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan kompetitif terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 2 Februari 2018, ketika Real Sociedad mengalahkan Deportivo 5-0 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Real Sociedad membukukan tiga kemenangan berbanding satu milik Deportivo, dengan satu hasil imbang. Real Sociedad mencetak 11 gol dalam lima pertemuan tersebut, sementara Deportivo mencetak 9 gol.