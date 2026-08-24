Real Sociedad akan menghadapi Atletico Madrid pada Minggu, 13 September 2026 di Reale Arena, San Sebastian.

Kedua tim berbagi rivalitas sengit pada musim 2025–26, terutama saat bentrok di Copa del Rey ketika Real Sociedad menyingkirkan Atlético 4-3 lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2 dalam laga yang mendebarkan. Dengan talenta papan atas di kedua kubu, pertandingan ini menjadi ujian penting bagi ambisi awal musim kedua tim di kasta tertinggi Spanyol.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Sociedad vs Atletico Madrid, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Real Sociedad vs Atletico Madrid?

Real Sociedad vs Atletico Madrid berlangsung di Reale Arena, San Sebastian. Rincian waktu kick-off tercantum di atas.

LaLiga - Pekan 5 13 Sep 2026 - 15.00 Reale Arena

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Getafe vs Deportivo de A Coruna?

Untuk membeli tiket Getafe CF vs Deportivo de La Coruña di Estadio Coliseum di Getafe, ikuti langkah-langkah berikut:

Kanal resmi langsung

Kunjungi Portal Tiket Resmi Getafe CF: Buka bagian penjualan tiket resmi di situs web Getafe ( entradas.getafecf.com ). Karena Getafe adalah tim tuan rumah, seluruh penjualan tiket untuk publik umum dikelola langsung melalui platform mereka.

Suporter tim tamu (dukungan Deportivo de La Coruña)

Jika Anda ingin duduk di sektor tim tamu bersama suporter Deportivo, pembelian umumnya dikelola langsung melalui kanal resmi klub RC Deportivo untuk anggota terdaftar (socios) atau kelompok suporter (peñas).

Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual atau Anda membeli pada menit-menit terakhir, agregator tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali.

Berapa harga tiket LaLiga Getafe vs Deportivo de A Coruña?

Tiket untuk Getafe CF vs Deportivo de La Coruña di LaLiga umumnya berada di kisaran £25 hingga £75 (€30 hingga €90) untuk tiket reguler standar langsung melalui kanal resmi klub.

Kanal resmi langsung Tiket resmi untuk Getafe vs Deportivo de La Coruña umumnya berharga antara £25 dan £75 (€30 hingga €90) tergantung pada tingkat sektor, dimulai dari £25 untuk kursi tribun di belakang gawang dan naik hingga £75 untuk kursi tribun utama bagian tengah.

Platform sekunderDi pasar tiket sekunder seperti StubHub, harga jual kembali berfluktuasi berdasarkan permintaan suporter dan ketersediaan kursi, sering kali dimulai dari sekitar £45 hingga £60 untuk opsi dasar dan meningkat jauh lebih tinggi untuk lokasi premium.

Real Sociedad vs Atletico Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Sociedad vs Atletico Madrid

Real Sociedad kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terakhir mereka adalah kekalahan 1-0 dari Real Betis di LaLiga pada 21 Agustus, dan sebelumnya mereka kalah 3-1 dari Chelsea serta 2-1 dari FC Koeln dalam laga uji coba pramusim. Dua kekalahan lain dari FC Koeln (2-0) dan Toulouse (2-1) melengkapi rangkaian lima kekalahan beruntun. Sociedad mencetak tiga gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Atletico Madrid menghasilkan satu hasil imbang, dua kemenangan, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Villarreal di LaLiga pada 23 Agustus. Sebelumnya, mereka mengalahkan Malaga 2-0 pada laga pembuka liga dan menundukkan Marseille 2-1 dalam laga uji coba pramusim. Kekalahan dari Manchester City (3-1) dan Manchester United (2-1) pada pramusim memperlihatkan kerentanan di lini pertahanan. Atletico mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Real Sociedad vs Atletico Madrid: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Copa del Rey pada 18 April 2026, ketika duel di Metropolitano berakhir 2-2. Sebelumnya, Atletico mengalahkan Sociedad 3-2 di kandang pada laga LaLiga 7 Maret 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Atletico Madrid menang dua kali, dengan dua hasil imbang dan satu kemenangan untuk Real Sociedad. Bentrokan LaLiga pada Januari 2026 di Reale Arena berakhir 1-1, sementara kemenangan kandang Atletico 4-0 pada Mei 2025 menjadi hasil paling telak dalam rangkaian pertemuan terbaru ini.

Klasemen Real Sociedad vs Atlético Madrid

Di papan klasemen awal LaLiga 2026/27, Atletico Madrid berada di posisi ketiga sementara Real Sociedad di peringkat ke-17.