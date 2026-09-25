Real Madrid akan menghadapi Villarreal pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Estadio Bernabeu, Madrid.

Terlepas dari dominasi keseluruhan Real Madrid, pertandingan antara kedua tim ini secara tradisional berlangsung kompetitif, dengan rata-rata hampir tiga gol per laga. Dalam pertemuan terbaru mereka pada 24 Januari 2026, Real Madrid meraih kemenangan tandang 2-0 di Estadio de la Cerámica.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Madrid vs Villarreal, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Real Madrid vs Villarreal?

Real Madrid menghadapi Villarreal di Estadio Bernabeu, Madrid, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 8 10 Okt 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Madrid vs Villarreal?

Untuk membeli tiket Real Madrid vs Villarreal di Santiago Bernabéu, ikuti saluran penjualan resmi klub dan tahapan perilisannya:

Tahapan rilis resmi & urutan prioritas

Real Madrid merilis tiket pertandingan dalam beberapa tahap yang berbeda, biasanya dimulai 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan:

Socios (pemegang tiket musiman & anggota klub): Mendapat jendela pertama, biasanya 10–12 hari sebelum pertandingan. Pemegang kartu Madridista Premium: Mendapat akses lebih awal sekitar 6–8 hari sebelum pertandingan. Publik umum: Sisa tiket umum yang masih tersedia akan dibuka untuk publik sekitar 3–5 hari sebelum kick-off. VIP & hospitality: Tersedia beberapa bulan sebelumnya untuk jaminan masuk, meski dengan harga lebih tinggi.

Platform tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering kali memiliki kursi yang dijual kembali jika tiket resmi habis terjual, meski harganya bisa berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket LaLiga Real Madrid vs Villarreal?

Harga tiket untuk Real Madrid vs. Villarreal di Santiago Bernabéu bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau pasar penjualan kembali sekunder:

Harga resmi klub (harga nominal)

Harga tiket resmi bervariasi tergantung pada tingkat/lokasi di stadion (tribune atas vs. tribune samping bawah):

Publik umum / kursi standar: Biasanya berkisar dari €75 hingga €190 untuk laga LaLiga standar.

Socios & anggota Madridista Premium: Mendapat harga diskon, biasanya mulai dari sekitar €60 hingga €150 .

Tiket VIP & hospitality: Berkisar dari €275 hingga €500+ tergantung pada katering dan akses lounge yang disertakan.

Platform tiket sekunder

Di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub, harga berfluktuasi berdasarkan permintaan:

Kursi level masuk (Kategori 3 / tribune atas): Mulai dari sekitar €95 hingga €130 .

Kursi level menengah (Kategori 2 / di belakang gawang): Berkisar antara €150 dan €260 .

Premium Kategori 1 (tribune samping bawah): Berkisar dari €350 hingga €500+ .

Real Madrid vs Villarreal di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan Liga Champions 2-1 atas Inter Milan, dan mereka juga mencatat kemenangan meyakinkan 4-0 melawan Malaga serta 4-1 atas Real Sociedad di LaLiga. Satu-satunya kemunduran datang saat kalah 1-0 dari Real Betis di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Real Madrid mencetak 12 gol dan kebobolan tiga gol.

Villarreal kesulitan menjaga konsistensi, dengan tidak meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-2 dari Borussia Dortmund di Liga Champions, dan mereka juga kalah 2-3 dari Deportivo de A Coruna di LaLiga. Kapal Selam Kuning bermain imbang 2-2 melawan Atletico Madrid dan Racing Santander pada laga-laga sebelumnya. Villarreal mencetak sembilan gol dan kebobolan 10 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Real Madrid vs Villarreal: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 24 Januari 2026, ketika Villarreal menjamu Real Madrid dan kalah 0-2. Sebelumnya, Real Madrid menang 3-1 di Bernabeu pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Real Madrid menang empat kali dan sekali imbang, dengan Villarreal belum meraih kemenangan dalam rangkaian tersebut.