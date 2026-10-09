Cara mendapatkan tiket Real Madrid vs Sevilla: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Real Madrid akan menghadapi Sevilla pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Estadio Bernabeu, Madrid.

Real Madrid mendominasi pertemuan-pertemuan terakhir melawan Sevilla, dengan meraih kemenangan tandang 1-0 dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Mei 2026. Laga kandang ini krusial bagi Real Madrid karena menjadi pertandingan liga terakhir mereka sebelum El Clásico melawan FC Barcelona.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs Barcelona, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Real Madrid vs Sevilla di LaLiga?

LaLiga - Pekan 9 18 Okt 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Bagaimana cara membeli tiket Real Madrid vs Sevilla di LaLiga?

Untuk membeli tiket Real Madrid vs Sevilla di LaLiga, ikuti fase rilis standar dan metode pembelian berikut:

1. Fase penjualan resmi

Tiket untuk laga kandang di Santiago Bernabéu dirilis dalam beberapa gelombang, biasanya 7 hingga 10 hari sebelum hari pertandingan:

Socios (anggota klub): Pemegang tiket musiman dan anggota klub mendapatkan jendela prioritas pertama, sering kali dengan diskon.

Anggota Madridista Premium: Pendukung resmi klub berbayar mendapatkan akses prioritas kedua, biasanya 1 hingga 2 hari sebelum penjualan umum.

Publik umum: Tiket yang tersisa akan dijual ke publik sekitar 3 hingga 5 hari sebelum pertandingan.

2. Penjual tiket utama

Situs resmi klub: Platform tiket utama Real Madrid.

VIP & hospitality: Paket VIP hari pertandingan dirilis lebih awal daripada tiket masuk umum dan dapat diminta melalui portal VIP Real Madrid.

3. Platform tiket sekunder & penjualan kembali

Marketplace sekunder: Platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket yang dijual kembali oleh pemegang tiket musiman, meski harganya sering lebih tinggi daripada harga nominal.

Berapa harga tiket Real Madrid vs Sevilla di LaLiga?

Harga tiket untuk Real Madrid vs Sevilla di LaLiga bervariasi tergantung kategori, status keanggotaan, dan kanal pembelian:

1. Harga tiket resmi langsung

Socios (anggota klub): €40 - €140 (termasuk diskon prioritas anggota di semua kategori tempat duduk).

Publik umum:€55 - €180 (kisaran harga nominal standar untuk penjualan masuk umum resmi).

2. Paket VIP & hospitality

Kursi VIP:€250 - €600+ (termasuk tempat duduk di sisi panjang lapangan dekat lapangan, akses lounge pribadi, dan katering hari pertandingan).

3. Platform sekunder & penjualan kembali

Marketplace penjualan kembali:€110 - €350+ (harga berfluktuasi di atas harga nominal berdasarkan lokasi kursi dan permintaan di platform tiket sekunder seperti StubHub ).

Real Madrid vs Sevilla di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Madrid vs Sevilla

Real Madrid memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di LaLiga dan Liga Champions, dengan satu-satunya kekalahan datang dari Real Betis, yang mengalahkan mereka 1-0 pada awal September. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 3-2 atas Elche, dan mereka juga mencetak empat gol ke gawang Rayo Vallecano dalam kemenangan kandang 4-1. Dalam lima laga tersebut, Madrid mencetak 13 gol dan kebobolan empat gol, mencerminkan tim yang percaya diri dalam menyerang.

Sevilla mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Satu-satunya kekalahan itu datang saat melawan Atletico Madrid, yang mengalahkan mereka 3-1 pada akhir Agustus. Tim asuhan Luis Garcia mencatat clean sheet dalam dua pertandingan teranyar mereka, menang 1-0 atas Deportivo de A Coruna dan 1-0 atas Valencia, yang menunjukkan unit pertahanan terorganisir saat menatap lawatan ini.

Real Madrid vs Sevilla: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan tandang 1-0 untuk Real Madrid di markas Sevilla pada Mei 2026. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di LaLiga, Real Madrid menang empat kali dan Sevilla tidak sekali pun menang, dengan satu laga berakhir tanpa kemenangan Sevilla. Madrid mencetak 10 gol dalam lima pertemuan tersebut dan hanya kebobolan tiga gol, yang menunjukkan pola dominasi yang jelas dalam duel ini.