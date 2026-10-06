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Cara mendapatkan tiket Real Madrid vs RB Leipzig: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Real Madrid menghadapi RB Leipzig di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Real Madrid akan menghadapi RB Leipzig pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Estadio Bernabeu, Madrid.

Real Madrid unggul tipis dalam riwayat pertemuan mereka di Eropa, dengan mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari empat pertemuan sebelumnya. Duel terbaru antara kedua klub terjadi di babak 16 besar 2023–24, saat Real Madrid lolos tipis dengan agregat 2–1 setelah bermain imbang 1–1 pada leg kedua di Bernabéu.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Madrid vs RB Leipzig, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Real Madrid vs RB Leipzig di Liga Champions?

Real Madrid akan menghadapi RB Leipzig di Estadio Bernabeu, Madrid, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Estadio Bernabeu

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Real Madrid vs RB Leipzig?

Untuk menghadiri pertandingan Liga Champions UEFA Real Madrid vs RB Leipzig di Santiago Bernabéu, tersedia beberapa opsi pembelian di berbagai tingkatan dan saluran:

1. Saluran resmi klub

  • Situs web & aplikasi resmi Real Madrid: Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket reguler dengan harga resmi.
  • Anggota klub (Socios): Anggota klub Real Madrid mendapatkan jendela pembelian prioritas dan diskon sebelum sisa tiket dibuka untuk umum.
  • Pemegang kartu Madridista: Pemegang kartu non-anggota mendapatkan jendela prioritas kedua untuk alokasi tiket yang tersisa.
  • Sektor tandang RB Leipzig: Suporter tim tamu harus membeli tiket khusus tribun tandang langsung melalui layanan pendukung resmi RB Leipzig.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Madrid vs RB Leipzig?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions UEFA Real Madrid vs RB Leipzig di Santiago Bernabéu sangat bervariasi tergantung tingkatan, kategori, dan pasar penjualan:

1. Pasar primer (penjualan resmi Real Madrid)

  • Tiket reguler: Tiket standar dengan harga resmi biasanya berkisar dari €75 untuk kursi kategori atas di belakang gawang (Kategori 4) hingga €250–€300+ untuk kursi lateral utama di tier bawah (Kategori 1 Premium).
  • Anggota klub (Socios) & Madridistas: Anggota biasanya mendapatkan diskon sekitar 20% hingga 30% dari harga resmi selama jendela penjualan prioritas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

  • Kategori 3 / 4 (tier atas): Sekitar €240 – €280 per tiket.
  • Kategori 2 (tier tengah / lateral): Sekitar €275 – €350 per tiket.
  • Kategori 1 & lateral premium:€350 – €500+ per tiket.
  • Harga jual kembali rata-rata: Biasanya berada di kisaran €300 – €450 untuk kursi standar.

Real Madrid vs RB Leipzig di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid memasuki pertandingan ini dalam performa yang kuat, dengan memenangi empat dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Tim asuhan Mourinho mengalahkan Inter 2-1 di Liga Champions dan kemudian melanjutkannya dengan kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano di La Liga. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah saat kalah 1-0 di markas Real Betis. Madrid mencetak 14 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima kali, dengan laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan tandang 2-3 atas Elche di La Liga.

RB Leipzig kesulitan menemukan konsistensi, dengan meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Bayer Leverkusen di Bundesliga. Titik terendah dalam rangkaian itu adalah kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions, meski kemenangan telak 5-0 atas Hamburger SV menunjukkan bahwa mereka mampu menampilkan performa tajam. Leipzig mencetak 10 gol dan kebobolan 10 gol dalam lima laga tersebut.

RMA

RMA - Performa

BET
K1-0
INT
M2-1
RAY
M4-1
ELC
M2-3
ATM
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
RBL

RBL - Performa

BMG
M3-0
SVW
K3-1
COM
K4-1
HSV
M5-0
B04
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Real Madrid vs RB Leipzig: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Maret 2024, ketika kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga Liga Champions di Bernabeu. Real Madrid memenangi leg pertama duel itu 1-0 di Leipzig pada bulan sebelumnya. Dalam empat pertemuan terakhir, Real Madrid menang dua kali dan Leipzig sekali, dengan satu hasil imbang, dan kedua tim mencetak total sembilan gol dalam laga-laga tersebut.

Head to Head

Real MadridSeriRB Leipzig
2
1
1
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
FT
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FT
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FT
6Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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