Real Madrid akan menghadapi RB Leipzig pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Estadio Bernabeu, Madrid.

Real Madrid unggul tipis dalam riwayat pertemuan mereka di Eropa, dengan mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari empat pertemuan sebelumnya. Duel terbaru antara kedua klub terjadi di babak 16 besar 2023–24, saat Real Madrid lolos tipis dengan agregat 2–1 setelah bermain imbang 1–1 pada leg kedua di Bernabéu.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Madrid vs RB Leipzig, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Real Madrid vs RB Leipzig di Liga Champions?

Real Madrid akan menghadapi RB Leipzig di Estadio Bernabeu, Madrid, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Real Madrid vs RB Leipzig?

Untuk menghadiri pertandingan Liga Champions UEFA Real Madrid vs RB Leipzig di Santiago Bernabéu, tersedia beberapa opsi pembelian di berbagai tingkatan dan saluran:

1. Saluran resmi klub

Situs web & aplikasi resmi Real Madrid: Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket reguler dengan harga resmi.

Anggota klub (Socios): Anggota klub Real Madrid mendapatkan jendela pembelian prioritas dan diskon sebelum sisa tiket dibuka untuk umum.

Pemegang kartu Madridista: Pemegang kartu non-anggota mendapatkan jendela prioritas kedua untuk alokasi tiket yang tersisa.

Sektor tandang RB Leipzig: Suporter tim tamu harus membeli tiket khusus tribun tandang langsung melalui layanan pendukung resmi RB Leipzig.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Madrid vs RB Leipzig?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions UEFA Real Madrid vs RB Leipzig di Santiago Bernabéu sangat bervariasi tergantung tingkatan, kategori, dan pasar penjualan:

1. Pasar primer (penjualan resmi Real Madrid)

Tiket reguler: Tiket standar dengan harga resmi biasanya berkisar dari €75 untuk kursi kategori atas di belakang gawang (Kategori 4) hingga €250–€300+ untuk kursi lateral utama di tier bawah (Kategori 1 Premium).

Anggota klub (Socios) & Madridistas: Anggota biasanya mendapatkan diskon sekitar 20% hingga 30% dari harga resmi selama jendela penjualan prioritas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

Kategori 3 / 4 (tier atas): Sekitar €240 – €280 per tiket.

Kategori 2 (tier tengah / lateral): Sekitar €275 – €350 per tiket.

Kategori 1 & lateral premium: €350 – €500+ per tiket.

Harga jual kembali rata-rata: Biasanya berada di kisaran €300 – €450 untuk kursi standar.

Real Madrid vs RB Leipzig di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid memasuki pertandingan ini dalam performa yang kuat, dengan memenangi empat dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Tim asuhan Mourinho mengalahkan Inter 2-1 di Liga Champions dan kemudian melanjutkannya dengan kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano di La Liga. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah saat kalah 1-0 di markas Real Betis. Madrid mencetak 14 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima kali, dengan laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan tandang 2-3 atas Elche di La Liga.

RB Leipzig kesulitan menemukan konsistensi, dengan meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Bayer Leverkusen di Bundesliga. Titik terendah dalam rangkaian itu adalah kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions, meski kemenangan telak 5-0 atas Hamburger SV menunjukkan bahwa mereka mampu menampilkan performa tajam. Leipzig mencetak 10 gol dan kebobolan 10 gol dalam lima laga tersebut.

Real Madrid vs RB Leipzig: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Maret 2024, ketika kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga Liga Champions di Bernabeu. Real Madrid memenangi leg pertama duel itu 1-0 di Leipzig pada bulan sebelumnya. Dalam empat pertemuan terakhir, Real Madrid menang dua kali dan Leipzig sekali, dengan satu hasil imbang, dan kedua tim mencetak total sembilan gol dalam laga-laga tersebut.