Real Madrid menjamu PSV Eindhoven pada Selasa, 24 November 2026, di Estadio Bernabeu, Madrid.

Real Madrid dan PSV Eindhoven memiliki sejarah panjang di kompetisi Eropa yang membentang selama beberapa dekade. Keduanya pernah bertemu dalam pertandingan penting di Piala Champions, Piala UEFA, dan Piala Winners. Salah satu pertemuan paling berkesan terjadi pada semi-final Piala Champions 1988 yang berlangsung ketat. PSV akhirnya lolos berkat keunggulan gol tandang sebelum mengangkat trofi.

Kapan pertandingan Real Madrid vs PSV Eindhoven di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Real Madrid vs PSV Eindhoven dimulai di Estadio Bernabeu, Madrid, pada Selasa, 24 November 2026.

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Bagaimana cara membeli tiket Real Madrid vs PSV Eindhoven di Liga Champions?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan Real Madrid melawan PSV Eindhoven di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling tepercaya adalah melalui portal tiket resmi Real Madrid. Tiket pertama-tama tersedia bagi anggota klub (socios) dan Madridistas sebelum sisa kursi dijual kepada masyarakat umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Real Madrid vs PSV Eindhoven di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions antara Real Madrid dan PSV Eindhoven bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Mulai sekitar €100 untuk kursi di tribun atas atau kursi standar, hingga €300 sampai €400 lebih untuk kursi di lokasi utama tribun bawah, bergantung pada letak persisnya di Santiago Bernabéu.

Mulai sekitar untuk kursi di tribun atas atau kursi standar, hingga untuk kursi di lokasi utama tribun bawah, bergantung pada letak persisnya di Santiago Bernabéu. Paket VIP & hospitality resmi: Mulai sekitar €375 dan meningkat sesuai fasilitas paket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis dalam penjualan langsung oleh klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual ulang standar & tribun atas: Mulai sekitar €100 sampai €185 untuk kursi di tribun atas atau di belakang gawang, bergantung pada permintaan pasar.

Mulai sekitar untuk kursi di tribun atas atau di belakang gawang, bergantung pada permintaan pasar. Tiket jual ulang tribun bawah & premium: Berkisar dari €250 hingga lebih dari €400 , bergantung pada kenaikan harga di pasar.

Berkisar dari , bergantung pada kenaikan harga di pasar. Tiket jual ulang VIP & hospitality: Mulai sekitar €320 sampai lebih dari €650.

Real Madrid vs PSV Eindhoven di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Real Madrid vs PSV Eindhoven

Real Madrid menghadapi pertandingan ini setelah memenangi empat dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat melawan Atletico Madrid di LaLiga. Pada laga terbarunya, Madrid menang 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Mereka juga mencatat kemenangan 4-1 atas Sevilla di liga. Dalam lima pertandingan itu, Madrid mencetak 14 gol dan kebobolan lima kali, mencerminkan kemampuan menyerang tim ini. Rangkaian penampilan kuat di kompetisi Eropa membuat laga ini menjadi kesempatan yang menguntungkan bagi tim asuhan Mourinho.

PSV memenangi dua dan kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhirnya, menunjukkan performa yang tidak konsisten. Hasil terbarunya adalah kemenangan tandang 1-0 atas FC Porto di Liga Champions, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari ADO Den Haag di Eredivisie. Tim asuhan Bosz mencetak empat gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut. Itu menunjukkan PSV bisa rapuh dalam bertahan meski mampu meraih hasil di kompetisi Eropa lewat pertandingan yang sulit.

Real Madrid vs PSV Eindhoven: Rekor pertemuan terkini

Catatan pertemuan kedua klub dalam data ini hanya mencakup satu laga, yakni pertandingan persahabatan pramusim pada Agustus 2007 yang dimenangi PSV 2-1 di kandang Real Madrid. Tidak ada pertemuan kompetitif kedua klub yang tersedia dalam kumpulan data tersebut. Artinya, pertandingan hari Minggu menjadi pertemuan yang jarang terjadi antara dua klub yang hampir tidak memiliki riwayat pertemuan dalam beberapa tahun terakhir.