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Cara Mendapatkan Tiket Real Madrid vs PSV Eindhoven: Harga Tiket Liga Champions, Informasi Pertandingan, Penjualan Tiket Menit Terakhir, dan Lainnya

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Champions League

Real Madrid menghadapi PSV Eindhoven di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Real Madrid menjamu PSV Eindhoven pada Selasa, 24 November 2026 di Estadio Bernabeu, Madrid.

Real Madrid dan PSV Eindhoven memiliki sejarah panjang di kompetisi Eropa selama beberapa dekade. Keduanya pernah bertemu dalam laga-laga penting di Piala Champions, Piala UEFA, dan Piala Winners. Salah satu pertemuan paling bersejarah terjadi pada semi-final Piala Champions 1988 yang berlangsung sengit. PSV akhirnya lolos berkat gol tandang sebelum mengangkat trofi.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Madrid vs PSV Eindhoven, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Real Madrid vs PSV Eindhoven di Liga Champions dimulai?

Real Madrid vs PSV Eindhoven berlangsung di Estadio Bernabeu, Madrid, pada Selasa, 24 November 2026.

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Champions League - Pekan 5
Estadio Bernabeu

Bagaimana cara membeli tiket Real Madrid vs PSV Eindhoven di Liga Champions?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan Real Madrid melawan PSV Eindhoven di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling tepercaya adalah melalui portal tiket resmi Real Madrid. Tiket tersedia lebih dulu bagi anggota klub (socios) dan Madridistas sebelum sisa kursi ditawarkan kepada masyarakat umum.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Real Madrid vs PSV Eindhoven di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions antara Real Madrid dan PSV Eindhoven bervariasi, tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk reguler: Mulai sekitar €100 untuk kursi di tribun atas atau kursi standar, hingga €300 sampai €400+ untuk kursi utama di tribun bawah, bergantung pada lokasi persisnya di Santiago Bernabéu.
  • Paket VIP dan hospitalitas resmi: Mulai sekitar €375 dan meningkat sesuai fasilitas yang ditawarkan dalam paket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tiket jual kembali standar dan tribun atas: Mulai sekitar €100 sampai €185 untuk kursi di tribun atas atau di belakang gawang, bergantung pada permintaan pasar.
  • Tiket jual kembali tribun bawah dan premium:Berkisar dari €250 hingga lebih dari €400, bergantung pada kenaikan harga di pasar.
  • Tiket jual kembali VIP dan hospitalitas: Mulai sekitar €320 sampai €650+.

Real Madrid vs PSV Eindhoven di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Madrid vs PSV Eindhoven

Real Madrid menghadapi pertandingan ini setelah memenangi empat dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam rentang tersebut terjadi saat menghadapi Atletico Madrid di LaLiga. Pada laga terbarunya, Madrid menang 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Mereka juga mencatat kemenangan 4-1 atas Sevilla di liga. Dalam lima pertandingan itu, Madrid mencetak 14 gol dan kebobolan lima kali, menunjukkan kemampuan menyerang yang kuat. Tren penampilan impresif di kompetisi Eropa menjadikan laga ini kesempatan yang menguntungkan bagi tim Mourinho.

PSV meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan performa yang terlihat tidak konsisten. Hasil terbarunya adalah kemenangan tandang 1-0 atas FC Porto di Liga Champions, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari ADO Den Haag di Eredivisie. Tim Bosz mencetak empat gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka bisa rapuh dalam bertahan meski mampu meraih hasil di kompetisi Eropa.

RMA

RMA - Performa

ROM
M3-4
SEV
M4-1
RBL
M4-1
BAR
M1-2
SAN
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
PSV

PSV - Performa

RBL
K1-0
HAA
K2-1
POR
M0-1
FEY
S1-1
WII
M7-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Real Madrid vs PSV Eindhoven: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan kedua klub yang tercatat hanya mencakup satu laga, yakni pertandingan persahabatan pramusim pada Agustus 2007 yang dimenangi PSV 2-1 di kandang Real Madrid. Tidak ada pertemuan kompetitif kedua klub dalam kumpulan data tersebut. Artinya, pertandingan pada Minggu ini menjadi pertemuan yang jarang terjadi antara dua klub yang tidak banyak saling berhadapan dalam beberapa waktu terakhir.

Head to Head

Real MadridSeriPSV
0
0
1
Club Friendlies
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
PSV badge
PSV
PSV
2
FT
1Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/1

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