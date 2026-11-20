Real Madrid menjamu Osasuna pada Minggu, 13 Desember 2026 di Estadio Bernabeu, Madrid.

Sebelum awal 2026, Osasuna hampir 15 tahun tidak pernah menang atas raksasa Spanyol tersebut, sejak Januari 2011. Namun, Osasuna akhirnya mengakhiri rentetan itu dalam pertemuan terakhir mereka pada Februari 2026, ketika menang secara dramatis 2-1 di El Sadar berkat gol penentu Raúl García pada menit ke-90, setelah Vinícius Júnior menyamakan kedudukan usai gol penalti Ante Budimir pada babak pertama.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Real Madrid vs Osasuna, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Real Madrid vs Osasuna dimulai?

Real Madrid vs Osasuna berlangsung di Estadio Bernabeu, Madrid, pada Minggu, 13 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 16 13 Des 2026 - 09.00 Estadio Bernabeu

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Madrid vs Osasuna?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Real Madrid vs Osasuna mendatang:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Real Madrid: Ini merupakan sumber utama dan teraman untuk pertandingan kandang di Santiago Bernabéu. Tiket umumnya dijual terlebih dahulu kepada anggota klub (socios), kemudian pemegang kartu Madridista Premium, dan terakhir kepada masyarakat umum beberapa hari sebelum pertandingan.

Ini merupakan sumber utama dan teraman untuk pertandingan kandang di Santiago Bernabéu. Tiket umumnya dijual terlebih dahulu kepada anggota klub (socios), kemudian pemegang kartu Madridista Premium, dan terakhir kepada masyarakat umum beberapa hari sebelum pertandingan. Situs resmi CA Osasuna: Untuk pertandingan di El Sadar, Pamplona, tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Osasuna, meski ketersediaannya bagi masyarakat umum sering kali sangat terbatas karena tingginya permintaan setempat.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi penjualan utama habis.

Berapa harga tiket LaLiga Real Madrid vs Osasuna?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Real Madrid vs Osasuna mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kategori 3 (tribune atas / belakang gawang): Harga resmi berkisar antara €90 hingga €120 .

Harga resmi berkisar antara . Kategori 2 (tribune samping / sudut): Harga resmi berkisar antara €120 hingga €150 .

Harga resmi berkisar antara . Kategori 1 & Kategori 1 Premium (tribune sepanjang sisi lapangan / pemandangan terbaik): Harga resmi berkisar antara €125 hingga €290 .

Harga resmi berkisar antara . Paket VIP & layanan khusus: Paket layanan khusus resmi standar dan boks VIP tersedia mulai €275

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket reguler / penjualan kembali tribune atas: Umumnya mulai sekitar €95 hingga €110 .

Umumnya mulai sekitar . Tribune sepanjang sisi lapangan & tribune premium di pasar sekunder: Biasanya berharga antara €150 hingga €380 .

Biasanya berharga antara . Penjualan kembali paket VIP & layanan khusus: Biasanya mulai sekitar €300 hingga €350 dan bisa melampaui €450 untuk lokasi terbaik.

Real Madrid vs Osasuna di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Real Madrid vs Osasuna

Real Madrid menghadapi pertandingan ini setelah memenangi kelima laga terakhirnya di semua kompetisi, dengan mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh gol dalam periode tersebut. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-0 atas Valencia di LaLiga. Sebelumnya dalam rangkaian itu, Madrid juga meraih kemenangan tandang 1-2 atas Barcelona. Kemenangan 2-3 atas AEK Athens di Liga Champions dan kemenangan 4-1 atas RB Leipzig semakin menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi beragam lawan dengan mudah. Tim asuhan Mourinho terus menekan tim-tim di papan atas klasemen lewat lima kemenangan beruntun.

Osasuna mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao di LaLiga, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari Deportivo de A Coruña dan 2-0 dari Sevilla. Kemenangan 6-0 atas Atletico Calatayud di Copa del Rey dan kemenangan 2-0 atas Racing Santander di liga menjadi satu-satunya hasil positif dalam rangkaian laga terakhir yang sulit bagi mereka.

Real Madrid vs Osasuna: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di LaLiga pada 21 Februari 2026, ketika Osasuna mengalahkan Real Madrid 2-1 di kandang. Sebelumnya, Real Madrid menang 1-0 di Bernabeu pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Real Madrid menang tiga kali dan Osasuna sekali, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Madrid mencetak 10 gol dalam lima pertemuan itu, dibandingkan dengan tujuh gol milik Osasuna.