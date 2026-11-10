Cara mendapatkan tiket Real Madrid vs Deportivo Alaves: Harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

Real Madrid menjamu Deportivo Alaves pada Minggu, 29 November 2026, di Estadio Bernabeu, Madrid.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada April 2026 di Santiago Bernabéu, Real Madrid meraih kemenangan sengit 2-1 berkat gol Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior. Alavés sempat beberapa kali merepotkan Madrid sepanjang musim 2024–25 dan 2025–26, meski rekor pertemuan kedua tim sangat berpihak kepada klub ibu kota tersebut.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Real Madrid vs Deportivo Alaves, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Real Madrid vs Deportivo Alaves dimulai?

Pertandingan Real Madrid vs Deportivo Alaves berlangsung di Estadio Bernabeu, Madrid, pada Minggu, 29 November 2026.

LaLiga - Pekan 14 28 Nov 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Madrid vs Deportivo Alaves?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Real Madrid vs Deportivo Alaves mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Pilihan paling langsung dan tepercaya untuk membeli tiket resmi saat mulai dijual kepada masyarakat umum, anggota klub (socios), dan pemegang kartu Madridista.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Real Madrid vs Deportivo Alaves?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Real Madrid vs Deportivo Alaves mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kategori standar: Biasanya berkisar antara €35 hingga €60 .

Biasanya berkisar antara . Tempat duduk premium dan kategori menengah: Umumnya berkisar antara €80 hingga €150 .

Umumnya berkisar antara . Paket VIP: Mulai dari sekitar €275.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali kategori standar dan tribun atas: Mulai dari sekitar €120 hingga €150 .

Mulai dari sekitar . Tiket jual kembali untuk tempat duduk di sisi panjang lapangan dan area tengah: Umumnya berkisar antara €160 hingga €250 ke atas .

Umumnya berkisar antara . Tiket jual kembali VIP dan korporat: Berkisar antara €350 hingga lebih dari €1.000.

Real Madrid vs Deportivo Alaves di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Madrid vs Deportivo Alaves

Real Madrid menghadapi pertandingan ini setelah memenangi seluruh lima laga terakhirnya di LaLiga dan Liga Champions. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Barcelona di LaLiga. Dalam rentetan tersebut, mereka juga menang 4-1 atas RB Leipzig di kompetisi Eropa. Sepanjang lima pertandingan itu, Real Madrid mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga, termasuk empat laga beruntun tanpa kebobolan.

Alaves kesulitan tampil konsisten, dengan hanya meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya di LaLiga. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Malaga, sementara tiga dari empat laga tandang terakhir mereka berujung kekalahan. Tim tamu mencetak tiga gol dan kebobolan lima dalam lima pertandingan tersebut.

Real Madrid vs Deportivo Alaves: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 2-1 Real Madrid di Bernabeu pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Real Madrid menang empat kali dan Alaves sekali. Satu-satunya kemenangan tim tamu terjadi pada Desember 2025, ketika mereka mengalahkan Madrid 1-2 di kandang Madrid. Real Madrid mencetak 13 gol dalam lima pertemuan tersebut, sedangkan Alaves mencetak lima gol.