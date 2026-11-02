Real Madrid menjamu Celta Vigo pada Sabtu, 21 November 2026, di Estadio Bernabeu, Madrid.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Maret 2026, Real Madrid meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang Celta Vigo setelah laga sengit di Estadio de Balaídos. Sebelum itu, Celta Vigo tampil mengejutkan di Santiago Bernabéu pada Desember 2025 dengan mengalahkan tuan rumah 2-0.

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Kapan laga LaLiga Real Madrid vs Celta Vigo dimulai?

Real Madrid vs Celta Vigo berlangsung di Estadio Bernabeu, Madrid, pada Sabtu, 21 November 2026.

LaLiga - Pekan 13 21 Nov 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Madrid vs Celta Vigo?

Untuk membeli tiket laga LaLiga Real Madrid vs Celta Vigo mendatang di Santiago Bernabéu, Anda memiliki beberapa pilihan tepercaya:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling aman dan langsung adalah membeli melalui portal tiket resmi Real Madrid. Tiket untuk masyarakat umum biasanya pertama kali tersedia di sini menjelang hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket laga LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Real Madrid vs Celta Vigo?

Harga tiket laga LaLiga Real Madrid vs Celta Vigo mendatang bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi penjualan utama atau pasar penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Kursi tingkat atas / Kategori 3: Mulai sekitar €60 hingga €75 untuk bagian tingkat atas yang lebih jauh dari lapangan.

Mulai sekitar untuk bagian tingkat atas yang lebih jauh dari lapangan. Kursi Kategori 2: Umumnya berharga antara €76 dan €105 .

Umumnya berharga antara . Kursi Kategori 1 & premium: Kursi di lokasi utama pada tingkat bawah dan sepanjang sisi lapangan berkisar dari sekitar €116 hingga €225 atau lebih, bergantung pada posisi persisnya.

Kursi di lokasi utama pada tingkat bawah dan sepanjang sisi lapangan berkisar dari sekitar atau lebih, bergantung pada posisi persisnya. Paket VIP dan layanan premium: Paket pengalaman VIP resmi mulai dari sekitar €325 dan bisa lebih mahal, bergantung pada akses ke ruang VIP serta layanan makanan dan minuman yang disediakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kategori 3 / tingkat atas: Mulai sekitar €150 hingga €180 , bergantung pada perubahan permintaan.

Mulai sekitar , bergantung pada perubahan permintaan. Kategori 2 / sisi panjang lapangan: Sering kali berkisar dari €220 hingga €260 .

Sering kali berkisar dari . Kategori 1 / tingkat bawah: Mulai sekitar €300 hingga €350.

LaLiga Real Madrid vs Celta Vigo: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Madrid vs Celta Vigo

Real Madrid menghadapi laga ini setelah memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions, setelah sebelumnya menang 4-1 atas Sevilla di LaLiga. Dalam rentetan itu, Madrid juga mencatat kemenangan tandang 3-4 atas Roma dan kemenangan 1-0 atas Villarreal di liga, dengan satu-satunya kekalahan datang dari Atletico Madrid. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 13 gol dan kebobolan lima kali.

Dalam lima pertandingan terakhirnya, Celta Vigo meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Deportivo Alaves 2-1 dalam laga LaLiga terbarunya, setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Juventus di Liga Europa. Rentetan itu juga mencakup hasil imbang tanpa gol di kandang Elche dan kemenangan telak 5-0 atas Racing Santander, serta kekalahan 1-0 dari Omonia Nicosia di Liga Europa. Celta mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga tersebut.

Real Madrid vs Celta Vigo: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di LaLiga pada Maret 2026, ketika Real Madrid menang 2-1 di kandang Celta Vigo. Sebelumnya, Celta meraih kemenangan 2-0 di Bernabeu pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Real Madrid menang tiga kali dan Celta dua kali. Tim asal Galicia itu menunjukkan bahwa mereka mampu meraih poin dari lawannya yang lebih ternama.