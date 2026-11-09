Real Betis menjamu Rayo Vallecano pada Minggu, 29 November 2026 di Estadio de La Cartuja.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Februari 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga sengit di Estadio de La Cartuja, dengan Cédric Bakambu dan Isi Palazón masing-masing mencetak gol. Hasil itu menyusul hasil imbang tanpa gol dalam laga ketat saat mereka bertemu di Vallecas pada Desember 2025, di awal musim LaLiga 2025–26.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Real Betis vs Rayo Vallecano, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Real Betis vs Rayo Vallecano dimulai?

Laga Real Betis vs Rayo Vallecano dimulai di Estadio de La Cartuja, Sevilla, pada Minggu, 29 November 2026.

LaLiga - Pekan 14 28 Nov 2026 - 08.00 Estadio de La Cartuja

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Betis vs Rayo Vallecano?

Berikut pilihan yang umumnya tersedia untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Real Betis vs Rayo Vallecano mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi Real Betis dan Rayo Vallecano, sumber paling tepercaya dan langsung untuk penjualan umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari sumber utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Real Betis vs Rayo Vallecano?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Real Betis vs Rayo Vallecano mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kursi standar: Mulai dari sekitar €25 untuk area di belakang garis gawang atau tribun atas.

Mulai dari sekitar untuk area di belakang garis gawang atau tribun atas. Kursi tribun tengah dan sisi lapangan: Biasanya berkisar antara €45 hingga €90 , bergantung pada ketersediaan di blok tempat duduk tertentu.

Biasanya berkisar antara , bergantung pada ketersediaan di blok tempat duduk tertentu. Paket VIP dan layanan premium: Mulai dari €150 hingga €250 ke atas, dengan akses ke ruang tunggu yang lebih baik dan kursi berbantalan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi tiket jual kembali dengan harga terendah: Mulai dari sekitar €25 hingga €30 untuk tribun atas atau area di sisi pendek lapangan.

Mulai dari sekitar untuk tribun atas atau area di sisi pendek lapangan. Harga rata-rata tiket jual kembali: Berkisar antara €115 hingga €140 seiring perubahan permintaan menjelang hari pertandingan.

LaLiga Real Betis vs Rayo Vallecano: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs Rayo Vallecano

Real Betis meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Celta Vigo di LaLiga, setelah menang 1-0 atas Feyenoord di Liga Champions. Sebelumnya dalam rentetan itu, mereka kalah 5-2 dari Barcelona, tetapi juga menang 3-2 atas Porto dan meraih kemenangan meyakinkan 5-2 atas Osasuna. Dalam lima pertandingan tersebut, Betis mencetak 11 gol dan kebobolan delapan kali.

Rayo Vallecano meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan LaLiga terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Elche, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Getafe. Satu-satunya kemenangan mereka dalam rentetan ini diraih dengan skor 2-1 atas Espanyol. Rayo mencetak lima gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima laga tersebut, catatan yang mencerminkan rapuhnya pertahanan yang ingin dibenahi Benat San Jose.

Real Betis vs Rayo Vallecano: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi pada Februari 2026, saat mereka bermain imbang 1-1 di Estadio de La Cartuja dalam laga LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir, rekor kedua tim cukup berimbang: Rayo meraih satu kemenangan, tidak ada tim yang mendominasi, dan hasil imbang kerap terjadi, dengan tiga dari lima laga berakhir sama kuat. Satu-satunya tim yang meraih kemenangan dalam pertemuan-pertemuan terakhir adalah Rayo, yang menang 2-0 di kandang pada Maret 2024.