Real Betis menjamu Racing Santander pada Minggu, 13 Desember 2026, di Estadio de La Cartuja, Sevilla.

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 6 Desember 2018 di Copa del Rey, ketika Real Betis meraih kemenangan meyakinkan 4-0. Sebelum pertandingan piala itu, keduanya berhadapan dalam duel dua leg Copa del Rey pada akhir 2018, yang juga dimenangi Real Betis berkat kemenangan tipis 1-0 di kandang lawan.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs Racing Santander, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Real Betis vs Racing Santander di LaLiga dimulai?

Real Betis vs Racing Santander dimulai di Estadio de La Cartuja, Sevilla, pada Minggu, 13 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 16 13 Des 2026 - 09.00 Estadio de La Cartuja

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Betis vs Racing Santander?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Real Betis vs Racing Santander mendatang:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Real Betis (Club Oficial): Sebagai tuan rumah, Real Betis akan menjual tiket secara langsung melalui portal tiket resminya (realbetisbalompie.es). Tiket biasanya lebih dahulu dijual kepada anggota klub (socios), sementara kursi yang tersisa dibuka untuk umum satu atau dua pekan sebelum pertandingan.

Sebagai tuan rumah, Real Betis akan menjual tiket secara langsung melalui portal tiket resminya (realbetisbalompie.es). Tiket biasanya lebih dahulu dijual kepada anggota klub (socios), sementara kursi yang tersisa dibuka untuk umum satu atau dua pekan sebelum pertandingan. Kanal resmi Racing Santander: Jika Anda mendukung tim tamu atau mencari tiket untuk sektor suporter tandang, Racing Santander mengoordinasikan permintaan dan pembagian tiket bagi suporter tandang secara langsung melalui situs resmi klub (realracingclub.es).

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Real Betis vs Racing Santander?

Berikut kisaran harga tiket pertandingan LaLiga Real Betis vs Racing Santander mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket umum / kategori standar: Biasanya mulai sekitar €20 hingga €25 .

Biasanya mulai sekitar . Tribun sisi panjang dan tingkat bawah premium: Berkisar antara €40 hingga €90 .

Berkisar antara . Paket VIP: Umumnya mulai sekitar €120 hingga €180+=.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub. menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali termurah: Mulai sekitar €19 hingga €25 .

Mulai sekitar . Tiket jual kembali kelas menengah / tribun sisi panjang: Umumnya berkisar antara €45 hingga €150 .

Umumnya berkisar antara . Tiket jual kembali premium dan tingkat bawah: Berkisar mulai €190 hingga €250+.

Real Betis vs Racing Santander di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Real Betis vs Racing Santander

Real Betis mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terbarunya adalah kemenangan 2-3 di kandang Navalcarnero dalam Copa del Rey pada 12 November. Mereka kemudian menindaklanjuti kemenangan 2-1 atas Malaga di LaLiga dengan kemenangan 0-2 di kandang Elche dalam kompetisi yang sama. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini terjadi saat mereka takluk 2-1 dari Borussia Dortmund di Champions League. Betis bermain imbang 0-0 dengan Celta Vigo pada laga LaLiga sebelumnya. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali.

Racing Santander meraih dua kemenangan, menelan dua kekalahan, dan memenangi satu pertandingan Copa del Rey dalam lima laga terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-2 di kandang Malaga dalam LaLiga, sedangkan kekalahan terbesarnya adalah saat takluk 0-3 dari Real Madrid. Mereka juga mengalahkan Espanyol 2-1 dan Ribadesella CF 0-2 di ajang piala, tetapi kekalahan 2-0 dari Osasuna pada awal rangkaian ini mencerminkan inkonsistensi pertahanan yang menyulitkan mereka musim ini. Racing mencetak lima gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Real Betis vs Racing Santander: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan kompetitif terakhir Real Betis dan Racing Santander terjadi di Copa del Rey pada Desember 2018, ketika Betis menang 4-0 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, Betis unggul dengan empat kemenangan berbanding nol milik Racing dan satu hasil imbang. Kedua tim juga bertemu di Segunda División pada 2014 dan 2015. Satu-satunya kesempatan Racing terhindar dari kekalahan adalah saat mereka kalah 0-1 di kandang dalam Copa del Rey pada November 2018, yang juga merupakan kemenangan Betis. Sementara itu, hasil imbang 1-1 di LaLiga pada Maret 2012 tetap menjadi satu-satunya kesempatan ketika kedua tim sama-sama tidak meraih tiga poin.