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Cara mendapatkan tiket Real Betis vs Osasuna: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Real Betis
Osasuna
LaLiga

Real Betis menghadapi Osasuna di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Real Betis akan menghadapi Osasuna pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Estadio de La Cartuja, Seville.

Osasuna dalam beberapa tahun terakhir sangat kesulitan meraih poin, setelah gagal mengalahkan Real Betis dalam enam pertemuan beruntun terakhir mereka di LaLiga. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada 12 April 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga ketat di Stadion El Sadar.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs Osasuna, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Real Betis vs Osasuna di LaLiga?

Real Betis vs Osasuna akan kick-off di Estadio de La Cartuja, Seville, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

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LaLiga - Pekan 8
Estadio de La Cartuja

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Betis vs Osasuna?

Untuk membeli tiket Real Betis vs Osasuna, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Portal resmi klub

Tiket untuk publik umum biasanya mulai dijual 1 hingga 3 pekan sebelum hari pertandingan. Anggota klub Real Betis (socios) mendapat akses prioritas sebelum sisa tiket dibuka untuk publik umum.

2. Loket pertandingan

Anda bisa membeli tiket langsung di loket stadion pertandingan (Taquilla) di Estadio de La Cartuja, Seville, tempat Real Betis bermain sementara selama proses renovasi Benito Villamarín.

3. Platform tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering kali memiliki kursi yang dijual kembali oleh reseller jika tiket resmi sudah habis, meski harga bisa berbeda dari harga asli. Periksa syarat dan ketentuan platform tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket LaLiga Real Betis vs Osasuna?

Harga tiket Real Betis vs Osasuna di LaLiga bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

1. Loket & portal resmi klub (harga asli)

  • Tiket umum: Tiket standar dengan harga asli yang dijual langsung oleh Real Betis biasanya mulai dari €30 hingga €45 untuk kursi di belakang gawang (Gol Norte dan Gol Sur).
  • Tribune samping (Lateral / Preferencia): Pemandangan dari sisi panjang lapangan umumnya dibanderol antara €50 dan €90+, tergantung tingkat tribun dan kedekatannya dengan lapangan.

2. Platform tiket sekunder

Di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub, harga berfluktuasi berdasarkan permintaan.

  • Harga awal: Listing tiket resale di platform sekunder saat ini mulai dari sekitar €33,90 hingga €49,00 untuk kursi kategori entry-level.
  • Kategori lebih tinggi: Opsi tempat duduk di area tengah lapangan atau premium di platform sekunder bisa mencapai €115 - €130+ tergantung permintaan dan markup penjual.

Real Betis vs Osasuna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs Osasuna

Real Betis memenangkan empat laga dan kalah sekali dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Lille di Liga Champions pada 8 September, dengan kemenangan 1-0 atas Real Madrid di LaLiga terjadi tepat sebelumnya. Satu noda dalam rangkaian tersebut adalah kekalahan kandang 5-2 dari Levante pada akhir Agustus. Betis mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, meski tiga di antaranya terjadi dalam kekalahan dari Levante saja.

Osasuna mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-2 dari Deportivo Alaves pada 6 September. Sebelumnya, mereka mengalahkan Getafe 1-0 dan menang 2-1 di kandang Celta Vigo, setelah bermain imbang 0-0 dengan Levante. Kekalahan pramusim dari Al-Ain juga masuk dalam rangkaian lima pertandingan itu. Osasuna mencetak empat gol dan kebobolan delapan gol dalam periode tersebut.

BET

BET - Performa

RMA
M1-0
LIL
M2-3
VIL
M1-2
GET
M1-0
COR
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OSA

OSA - Performa

GET
M1-0
ALA
K5-2
ESP
K0-2
ATM
K4-0
RAY
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Real Betis vs Osasuna: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 12 April 2026, ketika Osasuna dan Real Betis bermain imbang 1-1 di El Sadar. Sebelum itu, Betis menang 2-0 di kandang melawan Osasuna pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Betis memiliki catatan yang lebih baik dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, mencetak tujuh gol dan kebobolan lima.

Head to Head

Real BetisSeriOsasuna
3
2
0
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FT
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
8Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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