Real Betis akan menghadapi Osasuna pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Estadio de La Cartuja, Seville.

Osasuna dalam beberapa tahun terakhir sangat kesulitan meraih poin, setelah gagal mengalahkan Real Betis dalam enam pertemuan beruntun terakhir mereka di LaLiga. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada 12 April 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga ketat di Stadion El Sadar.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs Osasuna, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Real Betis vs Osasuna di LaLiga?

Real Betis vs Osasuna akan kick-off di Estadio de La Cartuja, Seville, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 8 11 Okt 2026 - 12.30 Estadio de La Cartuja

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Betis vs Osasuna?

Untuk membeli tiket Real Betis vs Osasuna, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Portal resmi klub

Tiket untuk publik umum biasanya mulai dijual 1 hingga 3 pekan sebelum hari pertandingan. Anggota klub Real Betis (socios) mendapat akses prioritas sebelum sisa tiket dibuka untuk publik umum.

2. Loket pertandingan

Anda bisa membeli tiket langsung di loket stadion pertandingan (Taquilla) di Estadio de La Cartuja, Seville, tempat Real Betis bermain sementara selama proses renovasi Benito Villamarín.

3. Platform tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering kali memiliki kursi yang dijual kembali oleh reseller jika tiket resmi sudah habis, meski harga bisa berbeda dari harga asli. Periksa syarat dan ketentuan platform tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket LaLiga Real Betis vs Osasuna?

Harga tiket Real Betis vs Osasuna di LaLiga bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

1. Loket & portal resmi klub (harga asli)

Tiket umum: Tiket standar dengan harga asli yang dijual langsung oleh Real Betis biasanya mulai dari €30 hingga €45 untuk kursi di belakang gawang (Gol Norte dan Gol Sur).

Tribune samping (Lateral / Preferencia): Pemandangan dari sisi panjang lapangan umumnya dibanderol antara €50 dan €90+ , tergantung tingkat tribun dan kedekatannya dengan lapangan.

2. Platform tiket sekunder

Di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub, harga berfluktuasi berdasarkan permintaan.

Harga awal: Listing tiket resale di platform sekunder saat ini mulai dari sekitar €33,90 hingga €49,00 untuk kursi kategori entry-level.

Kategori lebih tinggi: Opsi tempat duduk di area tengah lapangan atau premium di platform sekunder bisa mencapai €115 - €130+ tergantung permintaan dan markup penjual.

Real Betis vs Osasuna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs Osasuna

Real Betis memenangkan empat laga dan kalah sekali dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Lille di Liga Champions pada 8 September, dengan kemenangan 1-0 atas Real Madrid di LaLiga terjadi tepat sebelumnya. Satu noda dalam rangkaian tersebut adalah kekalahan kandang 5-2 dari Levante pada akhir Agustus. Betis mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, meski tiga di antaranya terjadi dalam kekalahan dari Levante saja.

Osasuna mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-2 dari Deportivo Alaves pada 6 September. Sebelumnya, mereka mengalahkan Getafe 1-0 dan menang 2-1 di kandang Celta Vigo, setelah bermain imbang 0-0 dengan Levante. Kekalahan pramusim dari Al-Ain juga masuk dalam rangkaian lima pertandingan itu. Osasuna mencetak empat gol dan kebobolan delapan gol dalam periode tersebut.

Real Betis vs Osasuna: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 12 April 2026, ketika Osasuna dan Real Betis bermain imbang 1-1 di El Sadar. Sebelum itu, Betis menang 2-0 di kandang melawan Osasuna pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Betis memiliki catatan yang lebih baik dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, mencetak tujuh gol dan kebobolan lima.