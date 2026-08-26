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Cara mendapatkan tiket Real Betis vs Getafe: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Real Betis menghadapi Getafe di LaLiga. Berikut cara Anda mengamankan tiketnya

Real Betis akan menghadapi Getafe pada Rabu, 16 September 2026 di Estadio de La Cartuja, Seville.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Maret 2026, Getafe meraih kemenangan 2-0 atas Real Betis. Kedua tim akan sama-sama berupaya mengamankan poin penting saat mereka ingin membangun momentum di awal musim domestik.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs Getafe, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Real Betis vs Getafe di LaLiga?

Real Betis vs Getafe berlangsung di Estadio de La Cartuja, Seville. Periksa daftar siaran lokal Anda untuk waktu kick-off yang sudah dikonfirmasi di wilayah Anda.

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LaLiga - Pekan 6
Estadio Benito Villamarin

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Betis vs Getafe?

Anda dapat membeli tiket untuk pertandingan LaLiga Real Betis vs Getafe pada 16 September melalui beberapa opsi penjualan tiket primer dan sekunder:

  • Situs resmi klub: Cara paling aman untuk membeli tiket langsung dengan harga resmi adalah melalui portal tiket resmi Real Betis (realbetisbalompie.es). Tiket laga kandang umumnya mulai dijual ke publik 1 hingga 2 pekan sebelum kick-off.
  • Loket tiket resmi (Taquillas): Anda bisa membeli kursi sisa atau kursi yang dirilis langsung di loket stadion di Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja, Seville, menjelang hari pertandingan atau pada hari laga.
  • Mitra perjalanan & hospitality resmi: Agen perjalanan olahraga resmi seperti P1 Travel menawarkan e-ticket hari pertandingan yang terjamin serta paket VIP/hospitality.
  • Marketplace tiket sekunder: Jika tiket resmi klub habis terjual, platform sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali dari pemegang tiket musiman individu dan vendor.

Berapa harga tiket LaLiga Real Betis vs Getafe?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Real Betis vs Getafe pada 16 September bervariasi berdasarkan kategori kursi dan saluran pembelian:

  • Tiket resmi dengan harga normal (langsung/klub): Tiket standar untuk pertandingan kategori reguler LaLiga biasanya mulai dari sekitar €30 hingga €35 untuk kursi tribun atas di belakang gawang, hingga €60 sampai €90+ untuk kursi tribun tengah bawah.
  • Penjualan ulang & platform sekunder: Tiket standar di pasar sekunder seperti StubHub mulai dari sekitar €20 hingga €35 untuk akses dasar, dengan kursi rata-rata di pasar sekunder berada di kisaran €60 hingga €150, dan opsi premium atau dengan permintaan tinggi mencapai €200+.
  • VIP & hospitality: Paket hospitality resmi pada hari pertandingan dan paket premium umumnya mulai dari €120 hingga €250+ per orang.

Real Betis vs Getafe di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs Getafe

Real Betis meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu hasil tambahan dari pramusim. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Valencia di kandang lawan di LaLiga pada 25 Agustus, setelah kemenangan kandang 1-0 atas Real Sociedad empat hari sebelumnya. Sebelum musim kompetitif dimulai, Betis kalah 1-0 dari Inter dalam laga persahabatan dan bermain imbang 2-2 dengan AFC Bournemouth. Pramusim mereka juga mencakup kemenangan 3-1 atas Arsenal. Dari lima pertandingan tersebut, mereka mencetak total lima gol dan kebobolan lima gol.

Getafe meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Racing Santander di LaLiga pada 23 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Partizan Beograd 3-1 dalam kualifikasi Conference League pada 20 Agustus. Kekalahan 3-0 dari Deportivo Alaves pada 15 Agustus menjadi titik terendah dalam rangkaian itu. Getafe mencetak enam gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan hasil imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur dalam laga persahabatan juga menjadi bagian dari rangkaian itu.

BET

BET - Performa

VAL
M0-1
LEV
K5-2
RMA
M1-0
LIL
M2-3
VIL
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
GET

GET - Performa

SAN
M1-0
PBE
K2-1
OSA
K1-0
CEL
S1-1
COR
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Real Betis vs Getafe: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 8 Maret 2026, saat Getafe menjamu Real Betis dan menang 2-0. Sebelumnya, Betis menang telak 4-0 di kandang pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Real Betis membukukan tiga kemenangan berbanding satu milik Getafe, dengan satu pertandingan berakhir imbang, yaitu hasil 1-1 di Estadio Benito Villamarín pada Februari 2024.

Head to Head

Real BetisSeriGetafe
3
1
1
LaLiga
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Getafe
GET
2
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Real Betis
BET
0
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
4
Getafe badge
Getafe
GET
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FT
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Getafe badge
Getafe
GET
1
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Getafe badge
Getafe
GET
1
FT
9Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Real Betis vs Getafe

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Real Betis berada di posisi kedua sementara Getafe menempati peringkat kedelapan.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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