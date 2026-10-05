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Cara mendapatkan tiket Real Betis vs Feyenoord: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Real Betis menghadapi Feyenoord di Liga Champions. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Real Betis dijadwalkan menghadapi Feyenoord pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Estadio Benito Villamarín, Seville.

Tim asal Spanyol itu memastikan kembalinya mereka yang telah lama dinantikan ke kompetisi level tertinggi Eropa setelah mengakhiri penantian 21 tahun dengan finis di posisi kelima LaLiga. Sementara itu, raksasa Belanda Feyenoord ingin bangkit saat bermain tandang di Spanyol setelah kalah 5-1 dari Barcelona pada laga pembuka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs Feyenoord, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions?

Real Betis vs Feyenoord kick-off di Estadio Benito Villamarín, Seville, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Estadio Benito Villamarin

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Real Betis vs Feyenoord?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Real Betis vs Feyenoord pada Rabu, 21 Oktober 2026, ada beberapa jalur pembelian utama tergantung pada sektor tempat duduk yang ingin Anda pilih:

1. Kanal resmi klub

  • Situs resmi Real Betis: Tiket sektor kandang dirilis langsung melalui portal tiket resmi Real Betis. Prioritas diberikan kepada anggota klub Betis (socios) sebelum sisa tiket dijual kepada publik umum.
  • Alokasi tandang Feyenoord: Jika Anda mendukung Feyenoord dan ingin duduk di sektor tandang, tiket didistribusikan secara ketat melalui portal tiket resmi Feyenoord kepada pemegang tiket musiman dan anggota klub yang telah terverifikasi.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Betis vs Feyenoord?

Untuk pertandingan Liga Champions Real Betis vs Feyenoord di Estadio Benito Villamarín pada Rabu, 21 Oktober 2026, harga tiket bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya dengan harga nominal langsung dari klub atau melalui platform pasar sekunder:

1. Harga resmi nominal

  • Kursi kategori standar (Goles / Preference / Fondo): Sekitar €40 hingga €90
  • Kursi premium sisi panjang bagian bawah: Sekitar €90 hingga €150
  • Paket VIP & hospitality: Mulai dari €200 hingga €350+
  • Sektor pendukung tandang: Tiket tandang Eropa dengan harga nominal dibatasi oleh pedoman UEFA di angka €70 untuk pendukung tim tamu standar.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung pada permintaan dan lokasi tempat duduk:

  • Kategori 3 / 4 (sisi pendek atas & tribun belakang gawang):€80 – €110 per tiket
  • Kategori 2 (sudut & sisi panjang atas):€110 – €160 per tiket
  • Kategori 1 (sisi panjang tengah bawah):€160 – €250 per tiket
  • Kategori 1 Premium / VIP:€300 – €450+ per tiket

Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs Feyenoord

Real Betis memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan berupa hasil 5-2 dari Levante di awal perjalanan musim ini. Sejak saat itu, tim asuhan Pellegrini mengalahkan Real Madrid 1-0 di LaLiga, meraih kemenangan 3-2 atas Lille di Liga Champions, menang 2-1 di kandang Villarreal, lalu melanjutkannya dengan kemenangan 1-0 atas Getafe. Dalam lima pertandingan tersebut, Betis mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol.

Catatan terbaru Feyenoord menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 5-0 atas FC Utrecht di Eredivisie, dan mereka juga menang 7-0 saat tandang melawan PEC Zwolle. Titik terendah dalam rangkaian itu adalah kekalahan 5-1 dari Barcelona di Liga Champions. Tim asuhan Van Bronckhorst mencetak 17 gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

BET

BET - Performa

RMA
M1-0
LIL
M2-3
VIL
M1-2
GET
M1-0
COR
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FEY

FEY - Performa

HAA
S2-2
NEC
M1-3
BAR
K5-1
ZWO
M0-7
UTR
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Real Betis vs Feyenoord: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Liga Europa pada 29 Januari 2026, ketika Real Betis mengalahkan Feyenoord 2-1 di Estadio Benito Villamarín. Itu adalah satu-satunya pertandingan yang tercatat antara kedua tim dalam data yang disediakan, dengan Betis meraih kemenangan di kandang dalam pertemuan Eropa tersebut.

Head to Head

Real BetisSeriFeyenoord
1
0
0
Europa League
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FT
2Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/1
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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