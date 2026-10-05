Real Betis dijadwalkan menghadapi Feyenoord pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Estadio Benito Villamarín, Seville.

Tim asal Spanyol itu memastikan kembalinya mereka yang telah lama dinantikan ke kompetisi level tertinggi Eropa setelah mengakhiri penantian 21 tahun dengan finis di posisi kelima LaLiga. Sementara itu, raksasa Belanda Feyenoord ingin bangkit saat bermain tandang di Spanyol setelah kalah 5-1 dari Barcelona pada laga pembuka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs Feyenoord, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions?

Real Betis vs Feyenoord kick-off di Estadio Benito Villamarín, Seville, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 15.00 Estadio Benito Villamarin

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Real Betis vs Feyenoord?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Real Betis vs Feyenoord pada Rabu, 21 Oktober 2026, ada beberapa jalur pembelian utama tergantung pada sektor tempat duduk yang ingin Anda pilih:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Real Betis: Tiket sektor kandang dirilis langsung melalui portal tiket resmi Real Betis. Prioritas diberikan kepada anggota klub Betis (socios) sebelum sisa tiket dijual kepada publik umum.

Alokasi tandang Feyenoord: Jika Anda mendukung Feyenoord dan ingin duduk di sektor tandang, tiket didistribusikan secara ketat melalui portal tiket resmi Feyenoord kepada pemegang tiket musiman dan anggota klub yang telah terverifikasi.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Betis vs Feyenoord?

Untuk pertandingan Liga Champions Real Betis vs Feyenoord di Estadio Benito Villamarín pada Rabu, 21 Oktober 2026, harga tiket bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya dengan harga nominal langsung dari klub atau melalui platform pasar sekunder:

1. Harga resmi nominal

Kursi kategori standar (Goles / Preference / Fondo): Sekitar €40 hingga €90

Kursi premium sisi panjang bagian bawah: Sekitar €90 hingga €150

Paket VIP & hospitality: Mulai dari €200 hingga €350+

Sektor pendukung tandang: Tiket tandang Eropa dengan harga nominal dibatasi oleh pedoman UEFA di angka €70 untuk pendukung tim tamu standar.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung pada permintaan dan lokasi tempat duduk:

Kategori 3 / 4 (sisi pendek atas & tribun belakang gawang): €80 – €110 per tiket

Kategori 2 (sudut & sisi panjang atas): €110 – €160 per tiket

Kategori 1 (sisi panjang tengah bawah): €160 – €250 per tiket

Kategori 1 Premium / VIP:€300 – €450+ per tiket

Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs Feyenoord

Real Betis memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan berupa hasil 5-2 dari Levante di awal perjalanan musim ini. Sejak saat itu, tim asuhan Pellegrini mengalahkan Real Madrid 1-0 di LaLiga, meraih kemenangan 3-2 atas Lille di Liga Champions, menang 2-1 di kandang Villarreal, lalu melanjutkannya dengan kemenangan 1-0 atas Getafe. Dalam lima pertandingan tersebut, Betis mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol.

Catatan terbaru Feyenoord menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 5-0 atas FC Utrecht di Eredivisie, dan mereka juga menang 7-0 saat tandang melawan PEC Zwolle. Titik terendah dalam rangkaian itu adalah kekalahan 5-1 dari Barcelona di Liga Champions. Tim asuhan Van Bronckhorst mencetak 17 gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Real Betis vs Feyenoord: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Liga Europa pada 29 Januari 2026, ketika Real Betis mengalahkan Feyenoord 2-1 di Estadio Benito Villamarín. Itu adalah satu-satunya pertandingan yang tercatat antara kedua tim dalam data yang disediakan, dengan Betis meraih kemenangan di kandang dalam pertemuan Eropa tersebut.