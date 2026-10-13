Real Betis menghadapi pertandingan ini setelah meraih kemenangan 3-2 atas Lille pada laga pembuka. FC Porto bertekad bangkit setelah kalah 2-0 dari Manchester City pada laga pembukanya.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Real Betis vs FC Porto, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Real Betis vs FC Porto di Liga Champions dimulai?

Real Betis vs FC Porto berlangsung di Estadio Benito Villamarin, Sevilla, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Estadio Benito Villamarin

Bagaimana cara membeli tiket Real Betis vs FC Porto di Liga Champions?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Real Betis vs FC Porto di Liga Champions yang digelar di Estadio Benito Villamarín, Sevilla, Anda memiliki beberapa pilihan, bergantung pada prioritas penjualan dan ketersediaan kursi:

Portal tiket resmi Real Betis: Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket umum di sektor pendukung tuan rumah adalah langsung melalui toko tiket daring resmi Real Betis. Anggota klub ( socios ) mendapat akses lebih dahulu, sedangkan sisa tiket reguler mulai dijual kepada masyarakat umum sekitar satu hingga tiga pekan sebelum hari pertandingan.

Loket tiket stadion ( Taquilla ): Anda dapat membeli tiket fisik langsung di loket stadion di Sevilla. Loket tiket biasanya buka Senin hingga Jumat pada jam kerja biasa dan pada hari pertandingan hingga menjelang sepak mula jika masih ada kursi tersedia.

Sektor pendukung tim tamu (suporter FC Porto): Jika ingin duduk di sektor khusus pendukung tim tamu, tiket didistribusikan langsung oleh FC Porto kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman melalui portal resminya.

Pasar tiket sekunder & mitra resmi: Jika tiket resmi untuk masyarakat umum cepat habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menyediakan tiket yang dijual kembali.

Berapa harga tiket Real Betis vs FC Porto di Liga Champions?

Harga tiket resmi dan tiket di pasar sekunder untuk pertandingan Real Betis vs FC Porto di Liga Champions sangat bervariasi, bergantung pada kategori kursi dan tahap penjualan:

Harga resmi tiket reguler untuk umum: €50 hingga €120 untuk kursi biasa di tribun atas belakang gawang (Gol Norte dan Gol Sur) atau tribun atas Preferencia saat mulai dijual kepada masyarakat umum.

Harga resmi tiket premium & tribun sisi lapangan: €120 hingga €220 untuk kursi di bagian tengah tribun sisi lapangan, di Fondo atau tribun bawah Preferencia.

Paket VIP & layanan khusus: €350 hingga €650 ke atas untuk kursi premium yang disertai akses ke ruang tunggu stadion serta makanan dan minuman gratis.

Pasar penjualan kembali tiket

Bagi penggemar yang ingin membeli tiket melalui platform tiket sekunder seperti StubHub, harga bergantung pada kategori kursi dan permintaan menjelang hari pertandingan.

Harga awal tiket yang dijual kembali: €115 hingga €130 untuk tiket termurah di pasar sekunder pada kategori tribun belakang gawang.

Harga rata-rata tiket yang dijual kembali: €200 hingga €350 untuk kursi reguler di tribun sisi lapangan atau tingkat tengah saat hari pertandingan semakin dekat.

Real Betis vs FC Porto di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs FC Porto

Real Betis memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhirnya dan menelan satu kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-1 di kandang Villarreal dalam laga LaLiga. Dalam rentang yang sama, mereka juga mengalahkan Real Madrid 1-0 dan Lille 3-2 di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 5-2 dari Levante. Betis mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

FC Porto memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhirnya dan menelan satu kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-1 atas Casa Pia AC di Liga Portugal. Mereka juga mengalahkan Academico Viseu 3-0 dan Arouca 2-0 di kompetisi domestik. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentang tersebut adalah saat takluk 2-0 dari Manchester City di Liga Champions. Porto mencetak sepuluh gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

Real Betis vs FC Porto: Rekor pertemuan terkini

Satu-satunya pertemuan kedua tim yang tercatat dalam data yang tersedia berakhir imbang 1-1 dalam laga persahabatan antarklub pada 19 Juli 2019, saat FC Porto menjamu Real Betis. Tidak ada pertandingan kompetitif lain antara kedua tim dalam kumpulan data tersebut.