Real Betis akan menghadapi FC Porto pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Estadio Benito Villamarin, Seville.

Real Betis memasuki laga ini setelah meraih kemenangan 3-2 yang impresif atas Lille pada pertandingan pembuka. FC Porto ingin bangkit setelah menelan kekalahan 2-0 dari Manchester City pada laga pembuka mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs FC Porto, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Liga Champions Real Betis vs FC Porto?

Real Betis vs FC Porto akan digelar di Estadio Benito Villamarin, Seville, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Estadio Benito Villamarin

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Real Betis vs FC Porto?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions Real Betis vs FC Porto di Estadio Benito Villamarín, Seville, Anda memiliki beberapa opsi tergantung pada penjualan prioritas dan ketersediaan kursi:

Portal tiket resmi Real Betis: Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket umum sektor kandang adalah langsung melalui toko tiket online resmi Real Betis. Akses prioritas diberikan lebih dulu kepada anggota klub ( socios ), tetapi tiket standar yang tersisa biasanya dibuka untuk publik umum sekitar 1 hingga 3 pekan sebelum hari pertandingan.

Loket stadion ( Taquilla ): Anda dapat membeli tiket fisik langsung dari loket di stadion di Seville. Loket tiket biasanya beroperasi dari Senin hingga Jumat pada jam kerja standar dan pada hari pertandingan menjelang kick-off jika kursi masih tersedia.

Sektor pendukung tim tamu (fan FC Porto): Jika Anda ingin duduk di sektor khusus tim tamu, tiket didistribusikan langsung oleh FC Porto kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman melalui portal resmi FC Porto.

Pasar sekunder & mitra resmi: Jika tiket resmi untuk publik terjual habis dengan cepat, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan penjualan tiket sekunder.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Betis vs FC Porto?

Harga tiket resmi dan pasar sekunder untuk laga Liga Champions Real Betis vs FC Porto sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan fase penjualan:

Harga standar publik: €50 hingga €120 untuk kursi dasar di bagian atas sisi gawang (Gol Norte dan Gol Sur) atau Preferencia atas saat dirilis ke publik umum.

Harga premium & sisi panjang lapangan: €120 hingga €220 untuk tempat duduk sentral di sisi lapangan sepanjang Fondo atau Lower Preferencia.

Paket VIP & hospitality: €350 hingga €650+ untuk kursi premium yang dipadukan dengan akses lounge stadion serta makanan dan minuman gratis.

Pasar jual kembali sekunder

Bagi fan yang ingin membeli tiket di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga bergantung pada kategori tempat duduk dan permintaan saat hari pertandingan semakin dekat.

Harga awal jual kembali: €115 hingga €130 untuk tiket pasar sekunder level masuk di kategori sisi gawang.

Rata-rata harga jual kembali: €200 hingga €350 untuk tempat duduk standar di sisi panjang lapangan atau tingkat tengah saat hari pertandingan semakin dekat.

Real Betis vs FC Porto Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs FC Porto

Real Betis telah memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di markas Villarreal di LaLiga, dan mereka juga mengalahkan Real Madrid 1-0 serta menundukkan Lille 3-2 di Liga Champions dalam periode yang sama. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat melawan Levante, yaitu tumbang 5-2. Betis mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

FC Porto telah memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Casa Pia AC di Liga Portugal, dan mereka juga mengalahkan Academico Viseu 3-0 serta Arouca 2-0 di kompetisi domestik. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu adalah kekalahan 2-0 dari Manchester City di Liga Champions. Porto mencetak 10 gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Real Betis vs FC Porto: Rekor head-to-head terbaru

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua tim dalam data yang tersedia adalah hasil imbang 1-1 dalam laga Club Friendly pada 19 Juli 2019, ketika FC Porto menjamu Real Betis. Tidak ada laga head-to-head kompetitif lainnya yang tersedia dalam dataset ini.