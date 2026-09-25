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Cara mendapatkan tiket Real Betis vs FC Porto: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Champions League

Real Betis menghadapi FC Porto di Liga Champions. Begini cara Anda mendapatkan tiketnya

Real Betis akan menghadapi FC Porto pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Estadio Benito Villamarin, Seville.

Real Betis memasuki laga ini setelah meraih kemenangan 3-2 yang impresif atas Lille pada pertandingan pembuka. FC Porto ingin bangkit setelah menelan kekalahan 2-0 dari Manchester City pada laga pembuka mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs FC Porto, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Liga Champions Real Betis vs FC Porto?

Real Betis vs FC Porto akan digelar di Estadio Benito Villamarin, Seville, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 2
Estadio Benito Villamarin

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Real Betis vs FC Porto?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions Real Betis vs FC Porto di Estadio Benito Villamarín, Seville, Anda memiliki beberapa opsi tergantung pada penjualan prioritas dan ketersediaan kursi:

  • Portal tiket resmi Real Betis: Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket umum sektor kandang adalah langsung melalui toko tiket online resmi Real Betis. Akses prioritas diberikan lebih dulu kepada anggota klub (socios), tetapi tiket standar yang tersisa biasanya dibuka untuk publik umum sekitar 1 hingga 3 pekan sebelum hari pertandingan.
  • Loket stadion (Taquilla): Anda dapat membeli tiket fisik langsung dari loket di stadion di Seville. Loket tiket biasanya beroperasi dari Senin hingga Jumat pada jam kerja standar dan pada hari pertandingan menjelang kick-off jika kursi masih tersedia.
  • Sektor pendukung tim tamu (fan FC Porto): Jika Anda ingin duduk di sektor khusus tim tamu, tiket didistribusikan langsung oleh FC Porto kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman melalui portal resmi FC Porto.
  • Pasar sekunder & mitra resmi: Jika tiket resmi untuk publik terjual habis dengan cepat, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan penjualan tiket sekunder.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Betis vs FC Porto?

Harga tiket resmi dan pasar sekunder untuk laga Liga Champions Real Betis vs FC Porto sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan fase penjualan:

  • Harga standar publik: €50 hingga €120 untuk kursi dasar di bagian atas sisi gawang (Gol Norte dan Gol Sur) atau Preferencia atas saat dirilis ke publik umum.
  • Harga premium & sisi panjang lapangan: €120 hingga €220 untuk tempat duduk sentral di sisi lapangan sepanjang Fondo atau Lower Preferencia.
  • Paket VIP & hospitality: €350 hingga €650+ untuk kursi premium yang dipadukan dengan akses lounge stadion serta makanan dan minuman gratis.

Pasar jual kembali sekunder

Bagi fan yang ingin membeli tiket di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga bergantung pada kategori tempat duduk dan permintaan saat hari pertandingan semakin dekat.

  • Harga awal jual kembali: €115 hingga €130 untuk tiket pasar sekunder level masuk di kategori sisi gawang.
  • Rata-rata harga jual kembali: €200 hingga €350 untuk tempat duduk standar di sisi panjang lapangan atau tingkat tengah saat hari pertandingan semakin dekat.

Real Betis vs FC Porto Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs FC Porto

Real Betis telah memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di markas Villarreal di LaLiga, dan mereka juga mengalahkan Real Madrid 1-0 serta menundukkan Lille 3-2 di Liga Champions dalam periode yang sama. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat melawan Levante, yaitu tumbang 5-2. Betis mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

FC Porto telah memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Casa Pia AC di Liga Portugal, dan mereka juga mengalahkan Academico Viseu 3-0 serta Arouca 2-0 di kompetisi domestik. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu adalah kekalahan 2-0 dari Manchester City di Liga Champions. Porto mencetak 10 gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

BET

BET - Performa

RMA
M1-0
LIL
M2-3
VIL
M1-2
GET
M1-0
COR
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
POR

POR - Performa

VIS
M0-3
MOR
M2-1
MCI
K0-2
CAP
M1-4
BEN
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Real Betis vs FC Porto: Rekor head-to-head terbaru

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua tim dalam data yang tersedia adalah hasil imbang 1-1 dalam laga Club Friendly pada 19 Juli 2019, ketika FC Porto menjamu Real Betis. Tidak ada laga head-to-head kompetitif lainnya yang tersedia dalam dataset ini.

Head to Head

Real BetisSeriFC Porto
0
0
1
Club Friendlies
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FT
1Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/1
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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