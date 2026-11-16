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Champions League
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Estadio Benito Villamarin
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Cara mendapatkan tiket Real Betis vs Como: Harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
Real Betis
Como
Champions League

Real Betis menghadapi Como di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Real Betis menjamu Como pada Rabu, 9 Desember 2026, di Estadio Benito Villamarín, Sevilla.

Satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2025, ketika Como menang tipis 3-2 atas tim asal Spanyol itu. Menjelang pertandingan di kompetisi Eropa ini, Como menunjukkan performa gemilang di pentas kontinental, termasuk kemenangan mencengangkan 9-1 atas Lens di Liga Champions.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Real Betis vs Como, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Real Betis vs Como di Liga Champions dimulai?

Real Betis vs Como berlangsung di Estadio Benito Villamarin, Sevilla, pada Rabu, 9 Desember 2026.

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Champions League - Pekan 6
Estadio Benito Villamarin

Bagaimana cara membeli tiket Real Betis vs Como di Liga Champions?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Real Betis vs Como di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Real Betis dan kanal klub. Ini merupakan cara paling tepercaya dan langsung bagi pendukung tuan rumah untuk mendapatkan kursi dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Real Betis vs Como di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Real Betis vs Como di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

  • Penonton umum / kursi standar: Biasanya berkisar antara €40 hingga €150.
  • Paket VIP / layanan khusus: Biasanya mulai dari sekitar €250 dan bisa melampaui €600.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Kursi standar yang dijual kembali: Umumnya mulai dari sekitar €70 hingga €100.
  • Kursi premium / yang banyak diminati saat tiket habis: Harganya bisa berkisar dari €150 hingga jauh di atas €400.

Real Betis vs Como di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Real Betis vs Como

Real Betis meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Elche di LaLiga. Dalam periode ini, Betis juga menang 1-0 atas Feyenoord di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 2-1 dari Borussia Dortmund di kompetisi Eropa. Betis mencetak lima gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

Como meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Inter Milan di Serie A, meski sebelumnya mereka mencatat kemenangan luar biasa 9-1 atas Lens di Liga Champions. Mereka juga meraih tujuh poin dari tiga laga Serie A melawan Venezia, Torino, dan Sassuolo dalam periode tersebut. Como mencetak 15 gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan itu.

BET

BET - Performa

CEL
S0-0
MAL
M2-1
BVB
K2-1
ELC
M0-2
NAV
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
COM

COM - Performa

SAS
M2-0
TOR
M1-3
VEN
M1-0
RCL
M1-9
INT
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Real Betis vs Como: Rekor pertemuan terakhir

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara Real Betis dan Como terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2025, yang dimenangkan Como dengan skor 3-2. Kedua klub belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif sebelum laga Liga Champions ini.

Head to Head

Real BetisSeriComo
0
0
1
Club Friendlies
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Como badge
Como
COM
3
FT
2Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/1

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