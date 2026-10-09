Cara mendapatkan tiket Real Betis vs Barcelona: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Real Betis akan menghadapi Barcelona pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Estadio de La Cartuja, Seville.

Klub Catalan itu secara historis memiliki catatan head-to-head yang dominan atas Betis, dengan meraih 88 kemenangan dalam 144 pertemuan di semua kompetisi. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Mei 2026, Barcelona menang 3-1 atas tim Andalusia tersebut.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs Barcelona, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Real Betis vs Barcelona?

Real Betis vs Barcelona akan kick-off di Estadio de La Cartuja, Seville, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 9 17 Okt 2026 - 12.30 Estadio de La Cartuja

Cara membeli tiket LaLiga Real Betis vs Barcelona?

Untuk mendapatkan tiket Real Betis vs FC Barcelona di Estadio de La Cartuja, Seville, ikuti opsi berikut:

1. Portal Tiket Resmi Real Betis

Real Betis merilis tiket secara bertahap. Anggota klub Soy Bético dan pemegang tiket musiman mendapatkan akses prioritas lebih dulu. Sisa tiket umum biasanya dibuka sekitar 7 hingga 10 hari sebelum hari pertandingan. Namun, untuk laga besar seperti melawan FC Barcelona, ketersediaan tiket penjualan umum sangat terbatas.

2. Loket stadion (Taquilla)

Jika tiket tidak terjual habis secara online selama penjualan umum, sisa tiket dapat dibeli langsung di loket Estadio de La Cartuja di Seville menjelang hari pertandingan.

3. Platform tiket sekunder & penjualan kembali

Jika saluran resmi sudah habis terjual, tiket sering dicantumkan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Harga di platform sekunder berfluktuasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket LaLiga Real Betis vs Barcelona?

Harga tiket untuk Real Betis vs FC Barcelona bervariasi tergantung saluran penjualan dan lokasi kursi:

1. Tiket resmi dengan harga nominal (loket Real Betis)

Kisaran kategori laga besar: Laga kategori A standar melawan lawan seperti FC Barcelona biasanya berada di kisaran €60 hingga €160+ untuk kursi reguler.

Harga anggota: Anggota klub Real Betis ( Soy Bético ) dan pemegang tiket musiman sering mendapatkan harga diskon di kisaran €40 dan €100 selama periode akses prioritas awal mereka.

VIP & hospitality: Kursi premium dan paket hospitality umumnya berharga antara €250 dan €500+ per orang.

2. Penjualan kembali & marketplace sekunder

Jika alokasi resmi habis terjual atau permintaan meningkat mendekati hari pertandingan, tiket terdaftar di platform tiket sekunder seperti StubHub.

Kursi reguler: Karena tingginya permintaan dan terbatasnya ketersediaan penjualan umum, harga di marketplace sekunder mulai dari sekitar €209 hingga €226 untuk tiket standar tribun atas.

Kursi level tengah & tepi lapangan level bawah: Kursi tengah atau level bawah di platform sekunder berada di kisaran €290 dan €450+ .

Real Betis vs Barcelona di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs Barcelona

Real Betis memenangi empat dan kalah satu dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 1-0 atas Getafe di LaLiga, dan mereka juga meraih kemenangan tandang 1-2 di markas Villarreal. Dalam lima pertandingan tersebut, Betis mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh, dengan satu-satunya kekalahan mereka adalah kalah 5-2 dari Levante.

Barcelona memenangi seluruh lima laga kompetitif terakhir mereka tanpa satu pun hasil imbang atau kekalahan. Laga terbaru mereka menghasilkan kemenangan 7-2 atas Racing Santander, dan mereka juga mengalahkan Feyenoord 5-1 di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Barcelona mencetak 23 gol dan hanya kebobolan delapan, dengan empat kemenangan diraih dengan selisih lebih dari satu gol.

Real Betis vs Barcelona: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 17 Mei 2026, ketika Barcelona menjamu Real Betis dan menang 3-1. Sebelumnya, Betis mengalahkan Barcelona 3-5 di Estadio de La Cartuja pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Barcelona membukukan tiga kemenangan berbanding satu milik Betis, dengan satu hasil imbang.